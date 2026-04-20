Bồ tát có 3 vòng kim cô, một cái ban cho Tôn Ngộ Không, 2 cái còn lại ở đâu?

Sau khi được giải thoát khỏi núi Ngũ Hành, Tôn Ngộ Không theo sư phụ Đường Tam Tạng đi thỉnh kinh. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa bỏ được bản tính hung hăng, nóng nảy. Chỉ dùng một gậy, Tôn Ngộ Không đã đập chết ngay con hổ, khiến Đường Tam Tạng sợ hãi tới mức suýt ngã ngựa.

Tiếp đến, Ngộ Không giết chết 6 tên cướp , lột quần áo và tiền bạc của chúng rồi cười khoái chí. Hành động này đã chạm tới giới hạn của Đường Tam Tạng. Nhà sư liên tục trách mắng đồ đệ của mình và gọi hắn là "ác ma".

Thời gian đầu, Ngộ Không và Đường Tăng thường xuyên xảy ra hiểu lầm, cãi vã.

Tôn Ngộ Không vốn tự hào là Tề Thiên Đại Thánh, từng náo loạn tam giới nên nào chịu được những lời mắng nhiếc của Đường Tam Tạng. Hắn ném chiếc mũ sư phụ khâu tặng xuống đất, nói: "Ta hết lòng phụng sự cho thầy, ấy vậy mà giờ gánh thêm tội sát sinh. Không đến đất Phật, lão Tôn ta cũng không cần". Nói rồi, Tôn Ngộ Không bỏ Đường Tăng mà đi.

Thấy đội ngũ thỉnh kinh có nguy cơ tan vỡ, Quan Âm Bồ tát hoá thân làm bà lão, bảo với Đường Tăng rằng mình sẽ khuyên Ngộ Không quay lại, đồng thời trao cho nhà sự một bộ mũ ảo, bảo để tặng cho đồ đệ. Trong chiếc mũ có vòng kim cô bằng vàng dùng để khống chế Tôn Ngộ Không. Bồ Tát cũng rỉ tai Đường Tăng bài "Định tâm chân ngôn chú" hay còn gọi là "Khẩn cô nhi" để vòng kim cô siết lại khi Ngộ Không bướng bỉnh trái lời.

Độc giả của Tây du ký không ai không biết tới vòng kim cô nhưng chẳng phải ai cũng nhớ Quan Âm Bồ tát có 3 cái vòng như vậy, cũng như nguồn gốc của chúng.

Mỗi lần Đường Tăng niệm chú, vòng kim cô lại siết chặt khiến Tôn Ngộ Không đau chết đi sống lại.

Trong hồi thứ 8 của Tây du ký mang tên Phật Tổ tạo kinh truyền cực lạc/Quan Âm vâng mệnh đến Tràng An, Phật Tổ Như Lai truyền cho Quan Âm Bồ tát nhiều bảo vật, trong đó có 3 chiếc vòng kim cô cùng lời dặn: "Nếu trên đường gặp yêu ma có phép thần thông biến hoá, đệ tử hãy khuyên hắn học đạo, đi theo người lấy kinh làm đồ đệ.

Nếu hắn không chịu sai khiến, thì chụp cái vòng ấy lên đầu hắn, cái vòng sẽ mọc rễ cắm chặt vào thịt, mỗi khi niệm câu thần chú, hắn sẽ đau nhức đầu nhức mắt, đầu óc cứ như bị vỡ tung, bắt hắn phải chịu làm đồ đệ của ta ngay" .

Mỗi chiếc vòng tương ứng với một bài chú điều khiển. Ba chiếc vòng này trong truyện đều được xác nhận là làm bằng vàng (kim). Do đó, kim cô kỳ thực chỉ là mô tả tính chất của chiếc vòng, chứ không phải tên riêng của pháp bảo.

Ba chiếc vòng này được dùng đội cho 3 nhân vật đặc biệt trong Tây du ký : Một chiếc khống chế Tôn Ngộ Không, một chiếc được ban cho yêu quái Hắc Hùng và chiếc còn lại ban cho Hồng Hài Nhi.

Ba chiếc vòng này tuy cùng có tác dụng siết chặt gây đau đớn cực độ, nhưng thần chú kích hoạt lại khác nhau. Do đó, khi Quan Âm tụng Kim cô chú để khống chế Hồng Hài Nhi, Ngộ Không đứng ở bên cạnh nhưng không hề bị ảnh hưởng.

Trong ba chiếc vòng này, chiếc đầu tiên trên đầu Tôn Ngộ Không mang tên Khẩn cô nhi hàm ý một người trước hết phải nguyện ý quản chặt cái tâm của mình thì mới tính là bắt đầu chân chính tu luyện. Dù có 72 phép thần thông biến hoá, Tôn Ngộ Không vẫn không làm cách nào có thể gỡ chiếc vòng ra khỏi đầu. Ngay cả Đường Tam Tạng cũng chỉ biết bài chú khiến chiếc vòng siết chặt, chứ không biết cách tháo nó ra.

Tuy nhiên, khi Tôn Ngộ Không hoàn thành hành trình thỉnh kinh, được phong làm Phật, chiếc vòng tự nhiên biến mất. Điều này ngụ ý rằng, Ngộ Không đã hoàn toàn làm chủ được tâm tính, không cần sự ràng buộc bên ngoài.

Bồ Tát có tới 3 chiếc vòng kim cô.

Hắc Hùng là yêu quái kỳ lạ nhất chuyện Tây du ký . Hắn ăn chay và nghiên cứu Phật pháp. Các yêu tinh khác chỉ chăm chăm vào mục đích ăn thịt Đường Tam Tạng để được trường sinh, còn Hắc Hùng lại chỉ quyết trộm chiếc áo cà sa. Hắn có bản lĩnh cao cường, đánh nhau ngang ngửa với Tôn Ngộ Không suốt nhiều hiệp bất phân thắng bại. Ngộ Không đã phải lên núi Lạc Già cầu cứu Quan Âm Bồ tát.

Sau khi Ngộ Không tiêu diệt đạo sỹ Lăng Hư Tử (bạn của yêu quái Hắc Hùng) và thu giữ hai viên linh đan, Bồ tát đã hóa thân thành Lăng Hư Tử để mang linh đan đến tặng Hắc Hùng. Tôn Ngộ Không biến thành một viên linh đan. Khi Hắc Hùng nuốt viên thuốc vào bụng, Ngộ Không liền quậy phá dữ dội khiến hắn đau đớn kịch liệt, buộc phải quy hàng và trả lại áo cà sa.

Ngay khi yêu quái Hắc Hùng vừa hàng phục, Bồ tát đã chụp chiếc vòng Cấm cô (Cấm cô nhi) lên đầu hắn. Chiếc vòng này tượng trưng cho sự cấm dục và kỷ luật đối với người tu hành.

Sau khi thu phục Hắc Hùng thay vì trừng phạt, Quan Âm Bồ Tát đã nhìn thấy căn tính thiện lương và lòng hướng Phật của hắn nên đã nhận làm đệ tử. Hắn được phong làm Hộ Sơn Tướng quân (hoặc Hộ Sơn Đại vương) với nhiệm vụ trông coi và bảo vệ núi cho Bồ Tát, cuối cùng tu thành chính quả.

Hắc Hùng đeo chiếc vòng kim cô thứ 2.

Trận chiến với Hồng Hài Nhi (Thánh Anh Đại vương) là một trong những thử thách gian nan nhất của thầy trò Đường Tăng. Hồng Hài Nhi là con trai của Ngưu Ma vương và Thiết Phiến Công chúa. Ngọn lửa Tam muội chân hỏa của nó không thể dập tắt bằng nước thông thường (ngay cả Long Vương phun mưa cũng vô ích). Ngộ Không từng bị lửa thiêu và khói ám đến mức ngất xỉu, suýt chết bên bờ suối.

Ngộ Không phải tới Nam Hải cầu cứu. Bồ tát đã dùng một loạt pháp bảo để khuất phục tiểu yêu này. Đầu tiên, ngài đổ nước trong tịnh bình xuống để dập tắt lửa đỏ trên núi Hiệu Sơn, biến cả khu rừng thành biển nước để khắc chế hỏa tính. Tiếp đến, Bồ tát để lại tòa sen rồi bỏ đi. Hồng Hài Nhi ngạo mạn, thấy tòa sen đẹp liền nhảy lên ngồi thử, thậm chí còn bắt chước tư thế của Bồ tát.

Ngay khi Hồng Hài Nhi ngồi xuống, tòa sen biến thành 36 lưỡi đao sắc nhọn đâm xuyên qua da thịt. Khi nó sợ hãi xin hàng, Bồ tát mới thu dao lại và dùng chiếc vòng Kim cô nhi (chiếc vòng cuối cùng trong 3 chiếc vòng Như Lai ban cho) để khống chế.

Hồng Hài Nhi và Tôn Ngộ Không đều đeo vòng kim cô.

Không giống Ngộ Không hay yêu quái Hắc Hùng chỉ đeo một vòng trên đầu, vòng của Hồng Hài Nhi bị Bồ Tát niệm chú biến thành 5 chiếc (ngũ liên hoàn), khóa chặt đầu, hai tay và hai chân của Hồng Hài Nhi để thu phục hoàn toàn sự bướng bỉnh của nó. Chiếc vòng giúp uốn nắn một đứa trẻ kiêu ngạo thành Thiện Tài Đồng tử biết lễ nghĩa. Cuối cùng, Hồng Hài Nhi thành thị giả thân cận bên cạnh Bồ tát, thường xuyên tu tập dưới sự chỉ dạy trực tiếp của ngài.