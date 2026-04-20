Phát hiện 400 triệu thùng dầu nằm rải rác khắp một hòn đảo, nhiều quốc gia tức tốc tìm đến

Cách bờ biển Nhật Bản chưa đầy 10 km là 8 sà lan lớn nổi trên biển, bên trong chứa khoảng 35 triệu thùng dầu.

Nhật Bản có 9 điểm dự trữ dầu khác trên khắp cả nước, tạo nên một trong những kho dự trữ dầu lớn nhất thế giới.

Khoảng gần 400 triệu thùng dầu dự trữ đã tạo ra một vùng đệm giúp Nhật Bản phần nào giảm "cú sốc" từ việc eo biển Hormuz bị đóng cửa, vốn đã gây ra cuộc khủng hoảng nhiên liệu toàn cầu và khiến nhiều quốc gia khác phải chật vật tìm nguồn cung.

Thủ tướng Australia, Anthony Albanese, không phải là nhà lãnh đạo duy nhất đi khắp khu vực để tìm cách đảm bảo nguồn cung nhiên liệu. Một số nước láng giềng ở châu Á cũng đang tìm đến Nhật Bản để được hỗ trợ.

Nhật Bản đã cam kết sẽ duy trì nguồn cung thường xuyên cho Australia và đang thảo luận về các thỏa thuận hoán đổi, nhưng nước này vẫn thận trọng về việc sử dụng dầu dự trữ để đáp ứng các đối tác quốc tế.

"Thật không may, Nhật Bản là một quốc gia nghèo tài nguyên," ông Hiroshi Hashimoto từ Viện Kinh tế Năng lượng Nhật Bản cho biết.

Thay vào đó, Thủ tướng Sanae Takaichi đã tuyên bố Nhật Bản sẽ cung cấp khoản vay trị giá 14 tỷ USD cho các nước châu Á để mua dầu và xây dựng hệ thống dự trữ.

Trong bối cảnh hoạt động trao đổi hàng hóa và thương lượng thoả thuận do khủng hoảng nhiên liệu, một số quốc gia đã tìm đến Nhật Bản để nhờ cậy.

Ví dụ, Philippines gần đây đã đề nghị Nhật Bản hỗ trợ và đã nhận được dầu diesel.

Theo các báo cáo, Indonesia và Ấn Độ đã thảo luận về các thỏa thuận hoán đổi, trong đó 2 nước này đề nghị cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) hoặc naphtha và dầu thô để đổi lấy khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).

Trong khi đó, một phái viên của Hàn Quốc đã thực hiện các chuyến đi đến Kazakhstan, Oman và Ả Rập Xê Út trong tháng này để tìm cách đảm bảo nguồn cung dầu thô cho ngành công nghiệp lọc dầu quy mô lớn của nước này.

An ninh năng lượng trong khu vực có thể sẽ là một chủ đề được thảo luận trong chuyến thăm dự kiến của bà Takaichi tới Australia vào tháng tới.

Ngày 26/3, tại Khu dự trữ dầu quốc gia ở tỉnh Aichi, Nhật Bản đã giải phóng lô dầu đầu tiên từ nguồn dự trữ quốc gia. Số dầu này sẽ được bán cho 4 doanh nghiệp xăng dầu do chính phủ chỉ định với giá 540 tỷ yên (3,4 tỷ USD). Các doanh nghiệp này có trách nhiệm lọc hóa dầu, chế tạo xăng và các loại nhiên liệu khác.﻿

Theo ABC News﻿