Quái vật 201 triệu tuổi "trỗi dậy" từ mỏ đá ở Mỹ

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Papers in Palaeontology đã mô tả về một loài quái vật kỷ Tam Điệp mới mang tên Ptychotherates bucculentus.

Đây là một loài mới thuộc họ Herrerasauria, một trong những dòng dõi khủng long ăn thịt tiến hóa sớm nhất trên thế giới.

Hình ảnh phục dựng mô tả vẻ ngoài của loài quái vật kỷ Tam Điệp - Ảnh đồ họa: MINGAU

Theo Sci-News, hộp sọ hóa thạch dài 22 cm của con quái vật đã được phát hiện hơn 4 thập kỷ trước tại một mỏ đá ở bang New Mexico (Mỹ).

Kết quả giám định niên đại cho thấy con vật đã lang thang trên hành tinh khoảng 201 triệu năm trước, tức trong kỳ Rhaetian của thế Tam Điệp muộn, kỷ Tam Điệp.

Kỷ Tam Điệp vốn là kỷ địa chất đầu tiên mặt đất in dấu chân khủng long, trước khi lớp quái vật này bùng nổ và lan rộng trong 2 kỷ Jura và Phấn Trắng sau đó.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Bách khoa Virginia (Virginia Tech - Mỹ) cho biết Ptychotherates bucculentus có quan hệ họ hàng gần với hai loài khủng long kỷ Tam Điệp đã biết là Tawa hallae và Chindesaurus bryansmalli.

Các loài này đều thuộc về một nhánh mới được xác định, gọi là Morphoraptora, mang các đặc điểm giải phẫu kết hợp giữa các loài khủng long nguyên thủy và các loài khủng long chân thú (Theropod) sau này.

Trước đây, các nhà khoa học tin rằng vào cuối kỷ Tam Điệp, các dòng khủng long ăn thịt sơ khai đã biến mất, được thay thế bởi các loài khủng long chân thú tiến hóa hơn.

Tuy nhiên, sự hiện diện của Ptychotherates bucculentus cho thấy một số loài chuyển tiếp đã tồn tại lâu hơn nhiều so với dự kiến, ít nhất là ở các vùng vĩ độ thấp của siêu lục địa cổ đại Pangea.

Thời điểm tồn tại của con quái vật nằm ngay trước sự kiện tuyệt chủng hàng loạt vào cuối kỷ Tam Điệp, cho thấy lịch sử của loài này có thể đã kết thúc vào sự kiện đó.