Những người sắp qua đời thường có một số giấc mơ giống nhau

Các chuyên gia từ Viện Nghiên cứu và Điều trị Khoa học (IRCCS) Reggio Emilia tại Italy khảo sát 239 bác sỹ, chuyên gia chăm sóc giảm nhẹ, y tá, nhà tâm lý học và tình nguyện viên về vấn đề: "Bệnh nhân nan y mơ gì trước khi sắp qua đời?". Kết quả mới công bố cho thấy một số chủ đề và hình ảnh nhất định thường xuất hiện vào giai đoạn cuối của cuộc đời. Những bệnh nhân không quen biết đôi khi lại có các giấc mơ giống nhau.

Giấc mơ là chuỗi các hình ảnh, tư tưởng, cảm xúc và cảm giác mà tâm trí tạo ra khi ngủ. Tất cả mọi người gần như đều mơ mỗi đêm. Khoa học tin rằng giấc mơ giúp xử lý cảm xúc, lưu trữ ký ức, giảm căng thẳng, giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo.

Bệnh nhân sắp qua đời thường có giấc mơ giống nhau về chủ đề người thân hoặc thiên đàng.

Những giấc mơ sống động thường xảy ra nhất trong giai đoạn ngủ mơ (REM), khi não bộ hoạt động đặc biệt mạnh mẽ. Một số người, đặc biệt là phụ nữ, cho biết họ có khả năng nhớ lại giấc mơ thường xuyên hơn trong đại dịch COVID-19 do tình trạng căng thẳng, trầm cảm và rối loạn giấc ngủ tăng cao.

Theo hướng đó, các nhà khoa học có thể suy luận rằng các bệnh nhân nan y cũng chịu nhiều áp lực tâm lý, nên có khả năng ghi nhớ giấc mơ chính xác hơn. Thực tế, nhiều người đang ở ngưỡng cửa cái chết sẽ thấy những giấc mơ sống động về việc được đoàn tụ với người thân đã khuất.

Những người khác lại trải qua các ảo ảnh gắn liền với sự chuyển giao, chẳng hạn như ánh sáng rực rỡ, cánh cửa hay những bậc cầu thang. Các nhà nghiên cứu khẳng định rằng hình ảnh trong mơ có thể đóng vai trò như sự giải tỏa tâm lý cho người sắp ra đi.

Một chuyên gia kể lại câu chuyện về nữ bệnh nhân mơ thấy người chồng quá cố nói rằng: "Anh đang đợi em" . Người này diễn giải đó là dấu hiệu của sự bình an nội tại và sự chấp nhận cái chết.

Một bệnh nhân khác nhớ lại giấc mơ mình đang đi chân trần leo về phía một cánh cửa mở rộng tràn ngập ánh sáng. Có những người khác nhớ về giấc mơ thanh thản với các biểu tượng dịu êm như một con ngựa trắng phi nước đại dọc theo bờ biển tuyệt đẹp.

Tuy nhiên, không phải tất cả giấc mơ đều là êm ái, nhẹ nhàng. Một số bệnh nhân gặp ảo ảnh gây ám ảnh sâu sắc, chẳng hạn như con quái vật có khuôn mặt của mẹ họ đang kéo họ xuống. Các chuyên gia tin rằng những giấc mơ dạng này là dấu hiệu của sự xung đột, phản ánh nỗi sợ cái chết hoặc sự nuối tiếc, chưa sẵn sàng rời xa cuộc sống.

Nhóm tác giả nghiên cứu cho biết những ảo ảnh đau đớn có thể là dấu hiệu cho thấy các nhu cầu cảm xúc chưa được đáp ứng.

Nhiều nghiên cứu trước đây tập trung vào ảo ảnh của những người trải nghiệm cận tử; đây là công trình học thuật đầu tiên tập trung vào giấc mơ của những bệnh nhân sắp qua đời.

Trưởng nhóm nghiên cứu Elisa Rabitti cho biết dù phổ biến và có ý nghĩa quan trọng về mặt kết nối, các giấc mơ và ảo ảnh cuối đời vẫn thiếu đi sự thấu hiểu rõ ràng về mặt văn hóa và lâm sàng. Bệnh nhân thường ngần ngại tiết lộ vì sợ bị chế giễu, phán xét hoặc bị coi là lú lẫn, và có thể giảm nhẹ tầm quan trọng của chúng khi chia sẻ