Mua phải thực phẩm chức năng giả, cụ ông tiếp tục bị chính nhân viên bán hàng lừa thêm số tiền khủng suốt 10 năm

Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, vào năm 2015, ông Đổng (thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) đã chi hơn 300.000 NDT (hơn 1,1 tỷ VNĐ) để mua các sản phẩm thực phẩm chức năng thông qua một nhân viên bán hàng họ Thường.

Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, ông nhận thấy sản phẩm không mang lại hiệu quả như quảng cáo nên yêu cầu hoàn tiền. Lúc này, nhân viên bán hàng đã nghỉ việc và không thể liên hệ.

Không lâu sau đó, ông Đổng bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là “viện trưởng bệnh viện Đồng Nhân Đường Bắc Kinh”, khẳng định có thể hỗ trợ hoàn tiền nhưng yêu cầu ông phải nộp một khoản tiền đảm bảo. Tin tưởng, ông đã chuyển hàng chục nghìn NDT cho người này.

Từ đây, kịch bản lừa đảo được tiếp tục một cách bài bản. Nhiều người tiếp tục gọi điện cho ông, tự nhận là cán bộ các cơ quan liên quan, thông báo có thể giúp ông nhận các khoản “trợ cấp”, “phí hoàn trả” hoặc các khoản tiền khác với nhiều lý do khác nhau. Mỗi lần như vậy, ông Đổng đều phải đóng thêm phí theo yêu cầu.

Tin tưởng tuyệt đối, ông Đổng liên tục chuyển tiền trong suốt nhiều năm. Chỉ đến khi cạn kiệt tài chính, phải vay mượn người thân, gia đình mới phát hiện sự việc và trình báo công an.

Qua điều tra, cơ quan chức năng Trung Quốc xác định toàn bộ những người gọi điện trước đó thực chất chỉ là một người - chính là Thường, nhân viên bán hàng năm xưa. Trong suốt 10 năm, đối tượng này đã một mình “diễn” nhiều vai, từ lãnh đạo bệnh viện đến cán bộ tài chính để tiếp tục dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền với danh nghĩa phí thủ tục, tiền đảm bảo…

Tổng số tiền ông Đổng bị chiếm đoạt lên tới hơn 2 triệu NDT (khoảng 7,7 tỷ đồng).

Mới đây, tòa án đã tuyên phạt bị cáo Thường 12 năm tù giam về tội lừa đảo, đồng thời phạt tiền 300.000 NDT và buộc hoàn trả toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho bị hại.

Vụ việc là lời cảnh tỉnh đối với người tiêu dùng, đặc biệt là người cao tuổi, khi tham gia mua các sản phẩm thực phẩm chức năng và nhận các cuộc gọi “hỗ trợ hoàn tiền”. Cơ quan chức năng Trung Quốc khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin, không chuyển tiền cho các đối tượng không rõ danh tính để tránh rơi vào các bẫy lừa đảo tinh vi.