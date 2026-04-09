Bên trong hang ổ khổng lồ nơi 10.000 "công nhân" đã lừa đảo người dân toàn cầu: Kịch bản, thẻ SIM vương vãi khắp 29 tòa nhà

Quân đội Thái Lan vừa tổ chức một buổi tham quan cho giới truyền thông tại khu nghỉ dưỡng O’Smach Resort nằm ở biên giới Campuchia. Đây là một tổ hợp lừa đảo có quy mô công nghiệp với diện tích lên tới khoảng 80 héc ta, tương đương với 150 sân bóng đá Mỹ.

Các khu phức hợp lừa đảo đã bùng nổ khắp Đông Nam Á kể từ sau đại dịch. Bên trong những cơ sở khổng lồ này, hàng chục nghìn nhân viên nỗ lực dụ dỗ các nạn nhân trên toàn thế giới thông qua những chiêu trò lừa đảo trực tuyến tinh vi. Theo ước tính mới nhất từ văn phòng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc, có khoảng 300.000 lao động đang bị cuốn vào ngành công nghiệp này trong khu vực.

Khu phức hợp O’Smach Resort từng thuộc sở hữu của chính trị gia Campuchia Ly Yong Phat, người đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của Mỹ vì vi phạm nhân quyền ngay tại chính địa điểm này. Quân đội Thái Lan đã chiếm quyền kiểm soát khu vực này vào tháng 12 năm ngoái trong một cuộc xung đột biên giới. Tại hiện trường, dấu vết của việc mở rộng quy mô vẫn còn hiện rõ với những đống gạch và cần cẩu xây dựng đang nằm chờ để hoàn thiện các công trình mới.

Khu phức hợp O’Smach Resort đã bị kiểm soát từ cuối năm ngoái

Bên trong tòa văn phòng 4 tầng, quân đội phát hiện nhiều kịch bản và ghi chú bằng tiếng Trung mô tả chi tiết từng khía cạnh của quá trình lừa đảo. Dữ liệu từ FBI được công bố hôm thứ Ba (7/4) cho thấy người Mỹ đã mất gần 21 tỷ USD (khoảng 533.400 tỷ đồng) vì các vụ lừa đảo chỉ riêng trong năm 2025. Tại đây, nhiều thẻ SIM của Mỹ nằm rải rác cùng với những kịch bản xây dựng nhân vật cực kỳ công phu để nhắm vào nạn nhân tại quốc gia này.

Khung cảnh ngổn ngang hiện tại

Một trong những kịch bản dài 24 trang mô tả chi tiết về một phụ nữ tên Mila, người được cho là đã kiếm được rất nhiều tiền từ thị trường giao dịch vàng. Câu chuyện giả mạo này còn được xây dựng tỉ mỉ với những ký ức đau buồn như việc Mila mất chồng vì bệnh ung thư máu hay việc cô từng bị bắt nạt khi còn nhỏ để tạo lòng tin và sự đồng cảm từ phía nạn nhân.

"Bối cảnh" phòng phẫu thuật

"Đạo cụ" hóa trang của các tay tội phạm

Toàn bộ khu vực này giống như một thị trấn tự cung tự cấp với 157 tòa nhà, trong đó có 29 tòa nhà dành cho các văn phòng công ty lừa đảo. Phần còn lại bao gồm các khu ký túc xá khổng lồ và những căn biệt thự ba tầng sang trọng. Quân đội ước tính có ít nhất 10.000 người từng sinh sống và làm việc tại đây. Ngoài ra, khu phức hợp còn có hàng loạt nhà hàng Trung Quốc phục vụ đa dạng các món ăn từ Hồ Nam, Tứ Xuyên đến Sa Huyện.

Dù Thái Lan và Campuchia đã cam kết giải quyết vấn nạn lừa đảo, nhưng các quan chức khẳng định quy mô của vấn đề mang tính toàn cầu. Đại tướng không quân Prapas Sornchaidee, một trong những người dẫn đầu đoàn tham quan, nhấn mạnh rằng mọi quốc gia trên thế giới cần phải chung tay mới có thể giải quyết triệt để tình trạng này thay vì chỉ dựa vào nỗ lực riêng lẻ của Thái Lan và Campuchia.

Nguồn: Khaosod