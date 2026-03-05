Campuchia quyết tâm xóa sổ toàn bộ trung tâm lừa đảo trực tuyến trong tháng tới

(Ảnh: Khmer Times)

Ngày 4/3, phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Campuchia - ASEAN năm 2026 ở Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cam kết nước này sẽ xóa sổ toàn bộ các trung tâm lừa đảo trực tuyến trong tháng 4/2026.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi với hãng thông tấn AFP bên lề chuyến thăm Brussels (Bỉ), Thủ tướng Hun Manet thừa nhận sự tồn tại của các trung tâm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia trong thời gian qua đã ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín quốc tế của nước này.

Theo ông, các đường dây lừa đảo mạng là một phần của "nền kinh tế ngầm" đang làm suy yếu các hoạt động kinh tế chính đáng, đồng thời gây tác động bất lợi đối với ngành du lịch và thu hút đầu tư nước ngoài.

"Các mạng lưới lừa đảo đang phá hoại nền kinh tế chân chính của chúng tôi và làm xấu đi hình ảnh của Campuchia. Đây chính là lý do chúng tôi phải kiên quyết làm sạch lĩnh vực này", Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh.

Trong những năm gần đây, Campuchia nổi lên như một điểm nóng của các tổ chức tội phạm mạng có tổ chức tại khu vực Đông Nam Á. Các đường dây này thường thực hiện các hình thức lừa đảo quy mô lớn, bao gồm giả mạo mối quan hệ tình cảm hoặc kêu gọi đầu tư tiền điện tử để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân trên toàn thế giới.

(Ảnh: Khmer Times)

Một báo cáo năm 2024 của Viện Hòa bình Mỹ ước tính các hoạt động lừa đảo trực tuyến tại Campuchia tạo ra hơn 12,5 tỷ USD mỗi năm, tương đương khoảng một nửa tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia này.

Tuy nhiên, Thủ tướng Hun Manet bác bỏ quan điểm cho rằng nền kinh tế Campuchia phụ thuộc vào các hoạt động phi pháp.

Theo ông, nền kinh tế của Campuchia dựa trên các lĩnh vực hợp pháp như du lịch, sản xuất và các ngành công nghiệp khác, dù thừa nhận rằng một số hoạt động lừa đảo có thể gián tiếp tác động tới thị trường bất động sản và xây dựng.

"Các trung tâm lừa đảo có thể tạo ra một số hoạt động kinh tế như xây dựng hoặc mua bán bất động sản, nhưng phần lớn lợi nhuận không chảy vào ngân sách nhà nước", ông nói.

Trong năm qua, Chính phủ Campuchia đã triển khai chiến dịch quy mô lớn nhằm trấn áp các đường dây lừa đảo trực tuyến, phần lớn do các đối tượng người nước ngoài điều hành.

Theo số liệu của cơ quan chức năng, Campuchia đã trục xuất hơn 30.000 người nước ngoài có liên quan đến các tổ chức tội phạm mạng. Nhiều cơ sở bị nghi là trung tâm lừa đảo đã bị triệt phá, trong khi hàng nghìn đối tượng bị bắt giữ hoặc hồi hương về nước.

Tháng 1/2026, Campuchia đã bắt giữ và dẫn độ Chen Zhi - doanh nhân gốc Trung Quốc, người sáng lập tập đoàn Prince Holding Group và từng là cố vấn của Chính phủ Campuchia. Trước đó, nhà chức trách Mỹ cáo buộc doanh nghiệp của ông này hoạt động như bình phong cho một mạng lưới lừa đảo trực tuyến quy mô lớn.

(Ảnh: Khmer Times)

Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thời điểm bổ nhiệm làm cố vấn, các cuộc kiểm tra lý lịch chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật của Chen Zhi.

Trong giai đoạn từ ngày 13 - 28/2, cơ quan chức năng Campuchia đã điều tra và xử lý 21 vụ án lừa đảo viễn thông trên toàn quốc, bắt giữ tổng cộng 416 nghi phạm. Theo dữ liệu chính thức, các đối tượng bị bắt giữ đến từ 12 quốc gia khác nhau, trong đó có 273 công dân Trung Quốc.

Hiện các cơ quan chức năng Campuchia đang tiếp tục tiến hành điều tra và xử lý các vụ việc theo quy định của pháp luật.

Chính phủ Campuchia đặt mục tiêu đẩy mạnh các biện pháp pháp lý, truy quét và hợp tác quốc tế nhằm từng bước xóa bỏ hoàn toàn các hoạt động lừa đảo trực tuyến, góp phần bảo vệ môi trường kinh tế hợp pháp và củng cố uy tín của quốc gia trên trường quốc tế.