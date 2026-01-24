Đột kích hàng loạt kho hàng, tịch thu 1 kg vàng trị giá 4,6 tỷ đồng, 14,5 tỷ đồng tiền mặt nghi trốn thuế

Hình ảnh minh hoạ

Cơ quan thuế Ấn Độ vừa thu giữ 50 triệu rupee tiền mặt (khoảng 14,5 tỷ VNĐ) cùng gần 1 kg vàng (trị giá 4,6 tỷ VNĐ) sau khi tiến hành khám xét các thương nhân kinh doanh hạt cau và một đơn vị vận chuyển có liên quan.

Chiến dịch bắt đầu từ ngày 17/1 và kéo dài gần một tuần. Trong quá trình kiểm tra hàng loạt kho chứa hàng, lực lượng chức năng phát hiện sự chênh lệch lớn giữa sổ sách và lượng hàng tồn thực tế. Điều này cho thấy dấu hiệu giao dịch ngoài sổ sách với quy mô lớn.

Nguồn tin cho biết các điều tra viên đã phát hiện hành vi che giấu doanh thu và khai khống nguyên liệu đầu vào. Việc làm sai lệch số liệu mua vào giúp giảm nghĩa vụ thuế, trong khi việc khai thấp doanh số bán tạo điều kiện che giấu các giao dịch tiền mặt.

Đáng chú ý, cơ quan thuế còn phát hiện một kho riêng dùng để lưu trữ hồ sơ giao dịch tiền mặt, dưới cả dạng giấy tờ và dữ liệu điện tử. Các chuyên gia số có khả năng sẽ được huy động để xác định liệu dữ liệu trên máy tính có bị xóa hay can thiệp hay không.

Theo Times of India