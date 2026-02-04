Đột kích hàng loạt kho hàng vận tải, tịch thu 29 kg vàng xếp đống trị giá 140 tỷ đồng và 8,7 tỷ tiền mặt có dấu hiệu lạ

Trong chiến dịch trấn áp mạnh tay hoạt động buôn lậu xuyên biên giới, Cục Tình báo Thuế Ấn Độ (DRI) đã tiến hành khám xét tại Delhi và Agartala. Qua đó, họ triệt phá một đường dây buôn lậu vàng quốc tế có tổ chức, hoạt động từ Dubai và Bangladesh.

Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 29 kg vàng có nguồn gốc nước ngoài (tương đương khoảng 140 tỷ VNĐ quy đổi theo giá vàng ngày 4/2) cùng tiền mặt trị giá khoảng 2,9 crore rupee (tương đương gần 8,7 tỷ VNĐ).

Dựa trên nguồn tin tình báo, ngày 6/1/2026, một mắt xích quan trọng của đường dây đã bị bắt giữ tại một kho hàng nội địa khi đang nhận hai lô hàng xuất phát từ Agartala, bang Tripura. Quá trình kiểm tra các lô hàng này đã phát hiện 15 kg vàng ngoại nhập, có khắc dấu của các nhà máy tinh luyện quốc tế, với tổng giá trị khoảng 20,73 crore rupee (tương đương hơn 62 tỷ VNĐ).

Song song với đó, các cuộc khám xét đồng loạt tại nhiều địa điểm ở Delhi và Agartala đã giúp thu giữ thêm 14,2 kg vàng có nguồn gốc nước ngoài cùng số tiền mặt trị giá 2,9 crore rupee, bao gồm cả tiền Ấn Độ và tiền Bangladesh.

Tổng cộng, lực lượng chức năng đã thu giữ 29,2 kg vàng cùng 2,9 crore rupee tiền mặt theo quy định của Luật Hải quan. Bốn thành viên trong đường dây buôn lậu này đã bị bắt giữ.

Kết quả điều tra cho thấy đường dây đã đưa vàng lậu vào Ấn Độ qua tuyến biên giới Ấn Độ - Bangladesh tại bang Tripura, sau đó vận chuyển về Delhi thông qua các dịch vụ vận tải nội địa. Các đầu mối điều phối tại Dubai, Bangladesh và các đối tượng địa phương điều hành cửa hàng trang sức ở Agartala đã tiếp tay cho hoạt động buôn lậu này.

Thông qua việc ngăn chặn các dòng chảy vàng bất hợp pháp, DRI khẳng định tiếp tục bảo vệ sự ổn định kinh tế - tài khóa của Ấn Độ, đồng thời đảm bảo một môi trường thương mại công bằng và minh bạch.

Công tác điều tra hiện vẫn đang được tiến hành.

Theo Bộ Thương mại Ấn Độ