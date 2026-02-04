Shipper cô đơn nhất Trung Quốc: 24 tuổi chạy 200 đơn/ngày, một mình gánh cả vùng viễn biên, thu nhập vượt xa đồng nghiệp

Tờ SCMP cho hay giữa những dãy núi hùng vĩ của dãy Himalaya, tại huyện Mặc Thoát (Medog) thuộc khu tự trị Tây Tạng, nơi từng là huyện cuối cùng của Trung Quốc có đường bộ thông xe, có một chàng trai 24 tuổi đang viết nên một định nghĩa mới về sự kiên trì và cơ hội kinh doanh tại vùng sâu vùng xa.

Anh Huang Kaihong, người được SCMP mệnh danh là "shipper cô đơn nhất Trung Quốc", hiện là nhân viên giao hàng toàn thời gian duy nhất tại một khu vực có chưa đầy 15.000 dân nhưng lại xử lý khối lượng công việc tương đương với một đội ngũ chuyên nghiệp tại các đô thị lớn.

Khi nhìn vào con số 200 đơn hàng mỗi ngày của Huang, nhiều người trong ngành logistics sẽ phải kinh ngạc. Để dễ hình dung, một shipper tại các thành phố cấp 1 như Bắc Kinh hay Thượng Hải thường chỉ xử lý khoảng 40 đến 60 đơn mỗi ngày. Hiệu suất của Huang cao gấp 3 đến 5 lần so với các đồng nghiệp ở đồng bằng.

Sự chênh lệch này không chỉ đến từ sự chăm chỉ thuần túy mà còn từ cấu trúc thị trường đặc thù của Mặc Thoát. Tại một huyện nhỏ với mật độ dân cư tập trung và số lượng cửa hàng dịch vụ hạn chế, Huang đóng vai trò là "mạch máu" duy nhất kết nối hơn 300 doanh nghiệp địa phương với khách hàng.

Khi Taobao Shangou (tiền thân là Ele.me thuộc Alibaba) đặt chân đến đây vào tháng 8/2024, họ không chỉ mang đến một nền tảng công nghệ mà còn đặt lên vai Huang trọng trách vận hành cả một hệ thống.

Mô hình "vận hành một người"

Điểm đáng chú ý trong câu chuyện của Huang Kaihong không chỉ nằm ở việc cầm lái. Chàng trai GenZ gốc Tứ Xuyên này thực tế đang vận hành một mô hình kinh doanh trọn gói. Anh vừa là nhân viên giao hàng, vừa là quản lý trạm, vừa đảm nhận vai trò phát triển thị trường (Business Development) khi trực tiếp đi vận động 300 hộ kinh doanh lên sàn, thiết kế thực đơn số và thậm chí là trung gian hòa giải các tranh chấp địa phương.

Đây là minh chứng rõ nét cho thấy tại các thị trường ngách hoặc vùng xa xôi, ranh giới giữa người lao động và người quản lý trở nên mong manh. Huang không đơn thuần đi làm thuê, anh đang quản lý một hạ tầng dịch vụ.

Việc các nhà hàng địa phương ghi nhận mức tăng trưởng doanh số 30% kể từ khi có sự xuất hiện của anh cho thấy giá trị thặng dư cực lớn mà một cá nhân có thể tạo ra cho nền kinh tế khu vực khi biết tận dụng công cụ kỹ thuật số.

Tất nhiên cái gì cũng có mặt trái. Dù Huang chia sẻ rằng anh tận hưởng làn gió trên đường và cảm thấy gắn kết qua từng đồng tiền kiếm được, nhưng thực tế vận hành tại Mặc Thoát khắc nghiệt hơn nhiều so với vẻ thơ mộng của những ngọn núi phủ tuyết. Địa hình đồi núi hiểm trở dưới chân dãy Himalaya cùng mùa mưa kéo dài khiến việc di chuyển bằng xe máy trở nên cực kỳ nguy hiểm.

Chi phí vận hành của Huang cũng cao hơn đáng kể. Việc trượt ngã trên những cung đường bùn đất không chỉ gây nguy hiểm tính mạng mà còn làm tiêu tốn một khoản lớn chi phí bảo trì phương tiện.

Dù thu nhập cụ thể của anh không được tiết lộ, nhưng với khối lượng 200 đơn/ngày và vị thế độc quyền, đây chắc chắn là một khoản tích lũy không nhỏ để anh hướng tới mục tiêu nghỉ hưu tại Đại Lý (Vân Nam) trong tương lai.

Câu chuyện của Huang Kaihong đã thu hút hơn 2 triệu lượt xem trên mạng xã hội Trung Quốc, trở thành nguồn cảm hứng cho những người trẻ đang chật vật trong cuộc đua "nằm yên" (tang ping) tại các thành phố lớn.

Thay vì chen chân vào những thị trường đã bão hòa và chịu áp lực cạnh tranh khốc liệt (involution), Huang chọn một lối đi riêng. Anh chấp nhận sự cô đơn, thứ mà anh gọi là "bản năng từ khi mới lọt lòng", để đổi lấy một thị trường không có đối thủ cạnh tranh.

Thành công của Huang đặt ra một câu hỏi lớn cho thế hệ trẻ: Liệu chúng ta có dám rời bỏ sự tiện nghi của phố thị để trở thành "người duy nhất" ở một nơi cần chúng ta nhất hay không?

Sự xuất hiện của một nhân viên bán thời gian mới đây để hỗ trợ Huang cho thấy thị trường tại Mặc Thoát đang dần thành hình. Từ "shipper cô đơn nhất", Huang có thể sớm trở thành một "ông chủ" dịch vụ logistics tại vùng đất này.

*Nguồn: SCMP