Khoan hơn 4.000m xuống lòng đất, phát hiện mỏ khí metan cực khủng: Trữ lượng 430 tỷ mét khối, đủ khí đốt để dùng trong 50 năm

Ảnh minh họa

Một báo cáo sơ bộ vừa công bố cho thấy khu vực Jaljale, huyện Dailekh ở miền tây Nepal có thể chứa trữ lượng khí metan lên tới khoảng 430 tỷ m³. Nếu được xác nhận và khai thác hiệu quả, lượng khí này được ước tính đủ đáp ứng nhu cầu khí đốt của quốc gia vùng Himalaya trong khoảng 50 năm.

Báo cáo do Cục Khảo sát Địa chất Trung Quốc (CGS) thực hiện, dựa trên kết quả thăm dò từ một trong bốn giếng khoan tại khu vực nghiên cứu. Kết quả ban đầu đã được chuyển tới chính phủ Nepal, đồng thời được truyền thông nhà nước Gorkhapatra dẫn lại, cho thấy tiềm năng đáng kể về nguồn năng lượng trong nước của quốc gia lâu nay phụ thuộc lớn vào nhập khẩu.

Theo nhóm nghiên cứu, giếng khoan đầu tiên – bắt đầu từ tháng 5/2021 – đã đạt độ sâu hơn 4.000 mét và phát hiện khoảng 1,12 tỷ m³ khí metan chỉ riêng tại một vị trí. Trên cơ sở dữ liệu địa chất ban đầu, các chuyên gia ước tính tổng trữ lượng khí trong toàn khu vực có thể đạt tới hàng trăm tỷ m³, dù con số cụ thể vẫn cần thêm đánh giá chi tiết.

Ông Dinesh Kumar Napit, Phó Tổng Giám đốc Cục Mỏ và Địa chất Nepal, đồng thời là người đứng đầu Dự án Thăm dò Dầu khí, cho biết đây là hoạt động thăm dò sâu và có mức độ ứng dụng khoa học tiên tiến nhất từng được triển khai tại Nepal. Chính phủ đã phân bổ khoảng 508,72 m² cho dự án để phục vụ khoan thăm dò và xây dựng hạ tầng kỹ thuật ban đầu.

Dự án được triển khai theo thỏa thuận hợp tác song phương ký năm 2019 giữa Nepal và Trung Quốc, với toàn bộ kinh phí do phía Trung Quốc tài trợ dưới hình thức viện trợ. CGS đóng vai trò chủ chốt trong hỗ trợ kỹ thuật và nghiên cứu địa chất, trong khi phía Nepal phối hợp về mặt quản lý và điều phối dự án tại địa phương.

Hiện các thử nghiệm bổ sung đang được tiến hành nhằm đánh giá chất lượng khí, khả năng khai thác thương mại và hiệu quả kinh tế tổng thể. Báo cáo cuối cùng dự kiến sẽ được hoàn tất vào cuối năm nay, sau đó các bên có thể xem xét bước sang giai đoạn thử nghiệm khai thác thương mại.

Tuy nhiên, triển vọng khai thác thực tế vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm điều kiện địa chất, chi phí phát triển mỏ, hạ tầng vận chuyển và thị trường tiêu thụ. Bên cạnh đó, vấn đề môi trường và tác động xã hội tại khu vực miền núi cũng có thể trở thành chủ đề được quan tâm khi dự án tiến triển.

Chi phí ban đầu của dự án ước tính khoảng 17 triệu USD, song đã tăng lên do các gián đoạn liên quan đến đại dịch COVID-19. Dù vậy, phát hiện lần này vẫn được xem là bước tiến đáng chú ý trong nỗ lực tìm kiếm nguồn năng lượng nội địa của Nepal, trong bối cảnh quốc gia này đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu.