Chùa Hàn Quốc làm lễ quy y cho robot hình người, đặt pháp danh và giới luật riêng cho AI

Một ngôi chùa thuộc hệ phái Tào Khê (Jogye Order) tại Seoul đã tổ chức lễ quy y cho một robot hình người trong khuôn khổ các hoạt động chuẩn bị cho lễ Phật Đản diễn ra ngày 24/5. Theo truyền thông Hàn Quốc, robot này có tên G1 và được ban pháp danh “Gabi” trong buổi lễ diễn ra hôm 6/5.

Robot G1 cao khoảng 130cm, được quy y với tư cách Phật tử tại gia thay vì trở thành tu sĩ chính thức. Tuy nhiên, phía chùa cho biết Gabi sẽ đóng vai trò như một “nhà sư danh dự” trong mùa lễ hội năm nay.

Trong buổi lễ, robot mặc áo cà sa và đội mũ mô phỏng đầu cạo trọc của các nhà sư. G1 đứng chắp tay trước các vị sư cấp cao và tham gia các nghi thức truyền thống. Thay vì nghi thức thanh tẩy bằng hương dành cho con người, các nhà sư dán biểu tượng lễ hội đèn lồng hoa sen lên cánh tay robot và đeo chuỗi hạt 108 cho thiết bị này.

Theo truyền thông địa phương, hệ phái Tào Khê cũng xây dựng một phiên bản “Ngũ giới” riêng dành cho robot. Những quy tắc được điều chỉnh bao gồm không làm tổn hại sinh mạng, không phá hỏng robot hoặc đồ vật khác, không lừa dối con người và không sạc pin quá mức.

Khi được hỏi trong buổi lễ liệu có nguyện phụng sự Đức Phật hay không, robot Gabi trả lời: “Có, tôi sẽ phụng sự.”

Phía hệ phái Tào Khê cho biết sự kiện này mang ý nghĩa biểu tượng, nhấn mạnh rằng công nghệ cần được dẫn dắt bởi lòng từ bi, trí tuệ và trách nhiệm, đồng thời hướng tới sự hòa hợp giữa con người và máy móc. Ngoài lễ quy y, Gabi dự kiến cũng sẽ tham gia lễ hội đèn lồng hoa sen thường niên tại Seoul vào ngày 16/5 cùng nhiều robot khác trong dịp mừng Phật Đản.