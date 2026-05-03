Nữ giám đốc điều hành ngân hàng lớn nhất nước Mỹ bị nhân viên nam cáo buộc chuốc thuốc và xâm hại tình dục

Một giám đốc điều hành của JPMorgan Chase đang kiên quyết phủ nhận những cáo buộc quấy rối tình dục nhắm vào bà trong một vụ kiện đang gây xôn xao giới tài chính Mỹ.

Người tố cáo cáo buộc rằng bà Lorna Hajdini - giám đốc điều hành trong tập đoàn dịch vụ tài chính và ngân hàng đa quốc gia lớn nhất Hoa Kỳ đã lạm dụng và quấy rối ông ta, điều mà các luật sư của bà cho biết là “hoàn toàn” không có thật.

Lorna Hajdini - giám đốc điều hành JPMorgan Chase

Trong một diễn biến bất thường, đơn kiện được đệ trình tại New York đã sớm bị rút lại để "điều chỉnh".

Công ty cũng khẳng định rằng họ đã điều tra và không thể xác minh bất kỳ hành vi sai trái nào, một phần vì nhân viên nam đứng sau vụ kiện “đã từ chối tham gia và từ chối cung cấp các dữ kiện vốn là yếu tố trọng tâm để hỗ trợ cho những cáo buộc của ông ta.”

Đơn kiện được đệ trình vào thứ Hai, ngày 27 tháng 4, tại New York và được báo chí đưa tin lần đầu, gần như ngay lập tức gây ra cuộc thảo luận lan truyền trên mạng và tạo nhiều tiêu đề báo chí.

Theo The Daily Mail và sau đó là The New York Post, vụ kiện được đệ trình bởi một cựu nhân viên của JPMorgan, chỉ được xác định là “John Doe” vì lý do an toàn.

Vụ kiện của ông ta cáo buộc Lorna Hajdini, một giám đốc điều hành nữ tại JPMorgan, đã ép buộc ông ta quan hệ tình dục mà không có sự đồng ý và chuốc thuốc ông ta, cũng như đe dọa, xúc phạm ông ta và thực hiện nhiều hành vi quấy rối và lạm dụng khác, tất cả bắt đầu từ năm 2024.

John Doe đã cáo buộc JPMorgan trong vụ kiện của mình về hành vi trả đũa và không điều tra vấn đề một cách thỏa đáng, tờ Post đưa tin.

Trong vòng vài ngày sau các câu chuyện trên báo chí, cuộc chiến pháp lý đã có một bước ngoặt kỳ lạ.

Một đại diện tòa án nói với PEOPLE vào thứ Sáu, ngày 1 tháng 5, rằng đơn kiện đã được “trả lại để điều chỉnh” và không còn công khai nữa, nhưng họ không thể cung cấp thêm chi tiết.

PEOPLE không thể xem xét các tài liệu trong vụ án vì lý do này.

Hiện chưa rõ liệu vụ kiện có được đệ trình lại hay không và sẽ có những thay đổi gì.

Trong một tuyên bố gửi tới PEOPLE thông qua người phát ngôn của JPMorgan, các luật sư của Hajdini cho biết bà “hoàn toàn phủ nhận các cáo buộc.”

“Bà ấy chưa bao giờ có bất kỳ hành vi không phù hợp nào với cá nhân này dưới bất kỳ hình thức nào và thậm chí chưa từng đến địa điểm nơi vụ tấn công tình dục được cho là đã xảy ra,” các luật sư của bà cho biết.

Một người phát ngôn của JPMorgan cho biết trong một tuyên bố riêng gửi tới PEOPLE rằng đã có một cuộc điều tra nội bộ về vấn đề này.

“Sau cuộc điều tra của chúng tôi, chúng tôi không tin rằng những cáo buộc này có giá trị. Trong khi nhiều nhân viên đã hợp tác với cuộc điều tra, bên khiếu nại đã từ chối tham gia và từ chối cung cấp các dữ kiện vốn là yếu tố trọng tâm để hỗ trợ cho những cáo buộc của ông ta,” người phát ngôn cho biết.

Luật sư được liệt kê của John Doe, người trước đây đã nói chuyện với The Daily Mail, đã không trả lời email yêu cầu bình luận thêm.

Bản thân nguyên đơn không thể liên lạc được.

Nguồn: PEOPLE