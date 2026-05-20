Nhiều cha mẹ Trung Quốc lo ngại với nguồn gốc "trào lưu hành hạ Natasha": Chuyên gia lên tiếng cảnh báo nguy cơ lệch lạc tâm lý ở trẻ nhỏ

Gần đây, một loại búp bê mô phỏng em bé có tên “Natasha” bất ngờ trở thành hiện tượng trên mạng xã hội Trung Quốc. Tuy nhiên, điều khiến dư luận lo ngại không nằm ở món đồ chơi, mà ở cách nhiều người sử dụng nó.

Khác với các loại đồ chơi giảm stress thông thường, “Natasha” nổi lên nhờ những video mang màu sắc bạo lực: người dùng liên tục đập, ném, giẫm đạp, bóp méo hay hành hạ món đồ chơi có hình dáng trẻ sơ sinh để “xả stress”.

Theo dữ liệu từ nhiều sàn thương mại điện tử, món đồ chơi này đã bán được hàng chục nghìn sản phẩm, còn các video liên quan đạt tổng lượt xem lên tới hàng trăm triệu.

Nhiều phụ huynh và chuyên gia giáo dục cho rằng việc biến hình ảnh em bé thành “công cụ để trút giận” là xu hướng đáng báo động, đặc biệt khi nó có nguy cơ lan rộng tới trẻ vị thành niên.

Rùng mình với nguồn gốc của "Natasha"

“Natasha” thực chất không phải người nổi tiếng mà chỉ là một món đồ chơi mềm mô phỏng em bé sơ sinh.

Ban đầu, đây chỉ là loại đồ chơi bóp giảm stress khá bình thường và ít được chú ý. Mọi thứ thay đổi khi một nam blogger 37 tuổi chưa kết hôn, mua món đồ chơi này để “đối phó” với áp lực bị gia đình thúc giục kết hôn.

Anh đặt tên cho búp bê là “Natasha”, gọi đùa đó là “con gái lai” của mình rồi đăng tải những video chăm sóc em bé theo phong cách hài hước đời thường. Nội dung nhẹ nhàng, vui nhộn nhanh chóng giúp tài khoản thu hút lượng lớn người xem.

Tuy nhiên, trong một video, blogger này vô tình làm rơi khiến búp bê bị đè bẹp. Đoạn clip bất ngờ lan truyền mạnh và mở đầu cho làn sóng bắt chước trên mạng.

Kể từ đó, cách chơi món đồ này dần trở nên cực đoan hơn. Nhiều người dùng mạng và streamer bắt đầu quay các video “ngược đãi Natasha” để câu view, thay thế hoàn toàn kiểu nội dung “nuôi con vui vẻ” trước đó.

Nhiều cửa hàng tận dụng trào lưu để bán hàng

Sau khi nhận thấy sức hút từ trào lưu, nhiều cửa hàng trực tuyến nhanh chóng nhập bán loại búp bê này.

Trên các nền tảng như Taobao hay Pinduoduo, giá bán dao động từ 10 đến 50 nhân dân tệ (khoảng 35.000 – 180.000 đồng). Một số gian hàng hiển thị lượng bán vượt quá 30.000 sản phẩm.

Điều gây tranh cãi là trong các buổi livestream bán hàng, không ít người cố tình dùng bạo lực để chứng minh độ bền của món đồ chơi như: đập mạnh vào đầu búp bê, giẫm lên người búp bê, bóp méo khuôn mặt, hoặc thực hiện những động tác bị cho là phản cảm.

Một số hình ảnh quảng cáo còn bị đánh giá là dung tục khi cố tình tạo tư thế nhạy cảm với món đồ chơi có hình dạng trẻ sơ sinh.

Vì sao nhiều người thích “hành hạ” búp bê em bé?

Theo nhà tâm lý học xã hội Tan Gangqiang, nguyên nhân đầu tiên là hiệu ứng đám đông. Khi nền tảng mạng xã hội liên tục đề xuất các video cùng nội dung, người dùng rất dễ bị cuốn theo xu hướng bắt chước.

Tuy nhiên, ông cho rằng phía sau đó còn là áp lực tâm lý của cuộc sống hiện đại: “Nhiều người đang cần một nơi để trút cảm xúc tiêu cực.”

Theo chuyên gia, việc tác động bạo lực lên một đối tượng “không thể phản kháng” giúp một số người có cảm giác kiểm soát và giải phóng sự tức giận bị dồn nén.

Trong khi đó, thuật toán mạng xã hội lại tiếp tục đẩy những nội dung tương tự tới nhiều người hơn, khiến trào lưu lan rộng nhanh chóng.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ ảnh hưởng tới trẻ em

Nhà tâm lý giáo dục Wu Zhaohua nhận định các streamer và KOL là một trong những yếu tố chính khiến món đồ chơi này bùng nổ.

Ông cho rằng một số người bán đã cố tình khai thác tâm lý thích tò mò, thích bắt trend của giới trẻ bằng sự đối lập giữa: “hình ảnh em bé” và “hành vi phá hủy bạo lực”.

Theo chuyên gia, trẻ vị thành niên là nhóm đáng lo ngại nhất vì: nhân sinh quan chưa hoàn thiện, khả năng đồng cảm còn yếu, ranh giới đúng sai chưa rõ ràng.

Nếu thường xuyên tiếp xúc và bắt chước những hành vi này, trẻ có thể dần chai lì cảm xúc, giảm khả năng đồng cảm với người khác, thậm chí mang tư duy bạo lực từ thế giới ảo ra đời thực.

Điều này có thể dẫn tới: đánh nhau trong trường học, bắt nạt bạn bè, hoặc xem nhẹ tổn thương của người khác.

“Giải tỏa áp lực không đồng nghĩa với bạo lực”.

Trước sự lan rộng của trào lưu, nhiều trường học tại Trung Quốc đã cấm học sinh mang loại búp bê này vào trường.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị phụ huynh nên: kiểm tra xem con có sở hữu món đồ chơi này hay không, trò chuyện rõ ràng với trẻ về ranh giới giữa trò đùa và hành vi bạo lực, hướng trẻ tới các cách giải tỏa cảm xúc lành mạnh hơn như thể thao, trò chuyện hoặc hoạt động nghệ thuật.

Ngoài ra, chuyên gia cũng đề nghị các nền tảng mạng xã hội kiểm soát chặt hơn nội dung bạo lực và phản cảm, hạn chế việc thuật toán liên tục đề xuất các video cùng kiểu nội dung.

Các cơ quan quản lý được kêu gọi tăng cường kiểm tra, xử lý những sản phẩm hoặc hình thức quảng bá bị cho là đi ngược chuẩn mực xã hội.

“Giảm áp lực có rất nhiều cách, nhưng không nên bắt đầu bằng việc hành hạ hình ảnh của một sinh vật yếu thế. Điều đáng sợ nhất là khi trẻ em xem đó như một trò giải trí bình thường”, chuyên gia Tan Gangqiang cảnh báo.