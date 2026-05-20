Hải quỳ đào hang được ghi nhận tại bán đảo San Julian, Argentina. (Ảnh: Agustín Garese)

Các nhà khoa học đã phát hiện số loài sinh vật biển mới kỷ lục tại các vùng sâu của đại dương trong năm qua, với tổng cộng 1.121 loài được ghi nhận trong 1 năm.

Theo nhóm nghiên cứu thuộc tổ chức The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census, nhiệm vụ khoa học lớn nhằm đẩy nhanh quá trình phát hiện loài trong đại dương, con số này tăng 54% so với số lượng loài được xác định trong 1 năm trước đó. Nhóm nghiên cứu cho rằng đây là bước tiến quan trọng để hiểu và bảo vệ các đại dương.

Các loài mới được phát hiện gồm san hô, cua, tôm, nhím biển và hải quỳ. Một số loài sống ở độ sâu hơn 4 dặm dưới mặt biển, tương đương hơn 6,4 km.

“Cá mập ma” Chimaera được phát hiện ở vùng biển sâu. (Ảnh: The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census/CSIRO)

Trong số các phát hiện đáng chú ý có “cá mập ma” Chimaera, được tìm thấy tại Công viên Biển Coral Sea ngoài khơi bang Queensland, Australia. Chimaera là họ hàng xa của cá mập và cá đuối, thuộc nhóm sinh vật biển sâu bí ẩn, có dòng tiến hóa tách biệt từ gần 400 triệu năm trước.

Các nhà khoa học cũng phát hiện giun nhiều tơ cộng sinh sống bên trong cấu trúc được ví như “lâu đài thủy tinh” trên các núi ngầm núi lửa ở Nhật Bản. Trên thực tế, “lâu đài” này là các khoang phức tạp của bọt biển thủy tinh, loài bọt biển có bộ khung làm từ silica tinh thể.

Một loài giun ruy băng có màu sắc nổi bật được tìm thấy gần mặt biển, ở độ sâu từ 3 đến 16 feet, tương đương khoảng 0,9 đến 4,9 m. Ngoài ra, một loài tôm Địa Trung Hải mới có dải màu cam rõ nét và các phần phụ phức tạp cũng được phát hiện trong một hang biển ngoài khơi Marseille, Pháp.

Tàu nghiên cứu RV Falkor hoạt động tại Nam Cực trong chuyến thám hiểm Ocean Census/SOI South Sandwich Islands năm 2025. (Ảnh: Schmidt Ocean Institute)

Các loài này được xác định thông qua 13 chuyến thám hiểm tới một số khu vực đại dương xa xôi và ít được khám phá nhất thế giới, cùng 9 hội thảo khoa học.

Theo các nghiên cứu trước đây, có tới 90% loài sinh vật trong đại dương vẫn chưa được phát hiện. Các nhà khoa học cho rằng việc ghi nhận đầy đủ sự đa dạng sinh học biển là cần thiết để các nhà hoạch định chính sách và cơ quan quản lý có cơ sở bảo vệ đại dương hiệu quả hơn.