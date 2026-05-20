Bắt gặp quản lý cửa hàng McDonald’s nhổ nước bọt vào khoai tây rồi đưa khách

Hồ sơ tòa án vừa tiết lộ thêm nhiều tình tiết chấn động đằng sau một đoạn video lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, liên quan đến một cựu quản lý cửa hàng McDonald’s tại bang Massachusetts, Mỹ.

Cựu quản lý của một chi nhánh McDonald’s ở thị trấn Southbridge đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự sau khi các nhà điều tra xác định cô đã cố tình làm bẩn đồ ăn của khách hàng. Toàn bộ hành vi này đã bị ghi lại trong một video và phát tán rầm rộ sau đó.

Theo các tài liệu tòa án mà kênh Boston 25 News thu thập được vào ngày 18/5, cô Kaylie Santos (22 tuổi, trú tại Southbridge) đã bị buộc tội phân phối thực phẩm có chứa chất độc hại. Cáo buộc này bắt nguồn từ sự cố xảy ra vào ngày 9 tháng 4 năm 2026 tại cửa hàng McDonald’s nằm trên đường East Main.

Cảnh sát cho biết cuộc điều tra được tiến hành ngay khi các sĩ quan phát hiện một đoạn video phát tán trên mạng xã hội, ghi lại cảnh một nhân viên McDonald’s đang có hành vi phá hoại đồ ăn trước khi giao cho khách.

Các nhà điều tra cho hay đoạn video được quay từ một tài khoản Snapchat cho thấy Santos đã bốc nhiều nắm khoai tây chiên bỏ vào miệng, sau đó lại thản nhiên bỏ ngược trở lại vào hộp giấy.

Theo lực lượng chức năng, các hình ảnh trích xuất từ camera giám sát bên trong nhà hàng đã xác nhận những gì diễn ra tiếp theo. Nhà chức trách cho biết Santos bị bắt quả tang đã nhổ nước bọt vào một hộp đựng khoai tây, bỏ thêm số khoai từng ngậm trong miệng vào đó, rồi đặt phần ăn bẩn này vào túi giấy để giao cho một vị khách mua hàng qua lối đi xe (drive-thru).

"Rõ ràng là Santos không chỉ nhổ nước bọt vào hộp khoai tây chiên trước khi múc khoai vào, mà cô ta còn ngậm nhiều cọng khoai tây trong miệng rồi bỏ lại vào chính chiếc hộp đó", cảnh sát cáo buộc trong hồ sơ. "Santos sau đó đã đem hộp khoai tây chiên chứa nước bọt và số khoai từng nằm trong miệng mình phục vụ cho một khách hàng".

Vị khách này đã lái xe rời đi sau khi nhận phần ăn.

Cảnh sát xác định khách hàng là một phụ nữ sống tại Southbridge. Người này sau đó khai với các nhà điều tra rằng cô đã ăn hết số khoai tây chiên trước khi nhìn thấy đoạn video trên mạng. Theo báo cáo, vị khách cho biết vào thời điểm đó, cô hoàn toàn không hề hay biết đồ ăn của mình đã bị hủy hoại.

Các nhà điều tra cũng nhận định vụ việc này có thể là một hành vi trả thù có chủ đích. Hồ sơ tòa án chỉ ra rằng Santos và vị khách nữ này từng có mối quan hệ tình cảm kéo dài khoảng hai năm, và Santos được cho là vẫn ôm hận sau khi hai người chia tay vào tháng 10 năm 2024.

"Cô ấy và Santos đã hẹn hò khoảng hai năm", cảnh sát ghi nhận trong báo cáo. "Santos tức giận vì hiện tại cô ấy đã có người yêu mới, nên liên tục quấy rối cô cùng bạn đời mới của cô ấy".

Trong đoạn video, người ta có thể nghe thấy tiếng Santos nói: "Hôm nay bạn gái của mày muốn ăn khoai tây chiên đúng không... Hôm nay cô ta muốn ăn khoai tây chiên cơ đấy". Ở cuối video, một giọng nói khác vang lên chửi thề: "Đồ bẩn thỉu".

Nữ khách hàng khẳng định với cảnh sát rằng cô muốn theo đuổi vụ kiện hình sự này đến cùng.

Santos bị cáo buộc tội phân phối thực phẩm có chứa chất độc hại, một tội danh có thể phải đối mặt với mức án lên tới 5 năm tù giam tại nhà tù tiểu bang.

Hồ sơ tòa án cho thấy phiên luận tội cô dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 6 tại Tòa án Quận Dudley.

Cảnh sát đã bắt tay vào điều tra sau khi đoạn video được trình báo lên Ủy ban Y tế Southbridge và chủ sở hữu nhà hàng. Chủ nhượng quyền thương mại của chi nhánh McDonald’s này đã phải rà soát hàng trăm giờ dữ liệu camera để xác định thời điểm xảy ra vụ việc và xác nhận danh tính của Santos.

Phía nhà hàng sau đó đã đưa ra biện pháp xử lý, và các nhân viên liên quan đều đã bị sa thải. Cảnh sát lưu ý trong báo cáo rằng tại thời điểm này, có vẻ như không có khách hàng nào khác bị ảnh hưởng.

Vụ việc đang thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng và làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về an toàn thực phẩm cũng như đạo đức nghề nghiệp của nhân viên trong ngành thức ăn nhanh.

Phóng viên của Boston 25 đã đến gõ cửa nhà Santos ở Southbridge nhưng không có ai trả lời. Người dân trong thị trấn tỏ ra rất đồng tình khi thấy đoạn video bị phát tán đã dẫn đến các cáo buộc hình sự đích đáng. "Dù có lây truyền bệnh tật hay không thì hành vi đó cũng không thể chấp nhận được", một người dân sống gần cửa hàng McDonald’s đường East Main bày tỏ. "Thử hỏi có ai chịu đựng nổi việc người khác làm trò bẩn thỉu đó vào đồ ăn của mình không?".

Nguồn: Yahoo News