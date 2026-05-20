Nóng: Starbucks bị tẩy chay diện rộng, một CEO nhận án sa thải ngay lập tức

Chuỗi cà phê khổng lồ Starbucks đang phải đối mặt với nguy cơ bị người tiêu dùng tẩy chay quy mô lớn tại Hàn Quốc - một trong những thị trường lớn nhất của hãng, do chiến dịch quảng cáo mới đây phản tác dụng nghiêm trọng.

Cụ thể, ông lớn ngành cà phê này đã triển khai một chương trình khuyến mãi mang tên “Ngày Xe Tăng” (Tank Day), giới thiệu các mẫu bình giữ nhiệt mang sắc xanh quân đội. Chiến dịch gợi nhớ về một trong những cột mốc buồn của xứ sở kim chi, vậy nên kéo theo làn sóng phản đối của không ít người tiêu dùng.

Trên mạng xã hội, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã đưa ra lời khiển trách gay gắt. Sức ép quá lớn buộc Starbucks Hàn Quốc phải ngay lập tức sa thải Giám đốc điều hành (CEO) Son Jeong-hyun.

Starbucks còn liên tục bị cáo buộc thiếu tôn trọng các di sản lịch sử. Chi nhánh Gwangju của Liên minh Công dân vì Công lý Kinh tế (CCEJ), một tổ chức dân sự uy tín, đã ra tuyên bố: “Gwangju không chỉ là một địa danh, đó là trái tim của nền dân chủ Hàn Quốc, nơi đã đứng lên chống lại bạo lực nhà nước. Phong trào tẩy chay lan rộng là một hệ quả tất yếu”.

Nghị sĩ Bok Gi-wang thuộc Đảng Dân chủ cầm quyền thậm chí đã đăng tải một video lên trang Instagram cá nhân ghi lại cảnh ông ném chiếc cốc Starbucks xuống sàn và tuyên bố: “Đừng uống Starbucks nữa”, đồng thời ra lệnh cấm xuất hiện các sản phẩm của hãng này tại văn phòng của mình.

Ghi nhận vào sáng ngày 20/5 tại thành phố Andong, một cửa hàng Starbucks lớn nằm trong khu thương mại sầm uất chỉ có lác đác vài bàn có khách. Anh Park, một nhà thiết kế đồ họa tự do, đang nhâm nhi ly Americano đá bên chiếc máy tính xách tay.

Chia sẻ về làn sóng tẩy chay trên mạng xã hội, anh Park cho biết bản thân không quá bận tâm: “Tôi đến đây đơn giản vì đây là quán cà phê thoải mái nhất gần nhà. Tôi nghĩ chúng ta không thể kỳ vọng các công ty nước ngoài phải am tường mọi ngóc ngách về lịch sử nước mình”.

Ông Joseph Yi, giáo sư tại Đại học Hanyang (Seoul), người chuyên nghiên cứu về các phong trào xã hội Hàn Quốc, nhận định rằng quốc gia này đôi khi có xu hướng trừng phạt rất nghiêm khắc các cá nhân hoặc tổ chức không tôn trọng các giá trị lịch sử đã được định hình. “Trong trường hợp này, có vẻ Starbucks không có ý đồ xấu. Lỗi lớn nhất của họ là sự thiếu hiểu biết về lịch sử”, Giáo sư Yi chia sẻ với Nikkei Asia .

Được biết, Hàn Quốc là thị trường chứng kiến sự bành trướng mạnh mẽ của Starbucks, thậm chí có những góc phố sở hữu hai cửa hàng đối diện nhau. Tính đến tháng 9 năm ngoái, hãng có 2.077 cửa hàng tại đây, tăng từ con số 1.980 của năm trước đó. Con số này vượt qua cả Nhật Bản (1.883 cửa hàng), dù dân số Nhật Bản cao hơn gấp đôi Hàn Quốc.

Hiện Starbucks Hàn Quốc đã đăng tải thông điệp xin lỗi trên trang web chính thức, thừa nhận nội dung chiến dịch là “hoàn toàn không phù hợp”. Công ty phân trần rằng chương trình này đã bỏ qua các bước kiểm duyệt nội bộ kỹ lưỡng, đồng thời gửi lời xin lỗi trực tiếp đến gia đình các nạn nhân trong sự kiện lịch sử liên quan.

“Chúng tôi sẽ nỗ lực nâng cao nhận thức lịch sử, các tiêu chuẩn đạo đức và đào tạo lại toàn bộ nhân viên để những sự việc tương tự không bao giờ tái diễn”, thông cáo của hãng khẳng định.

Theo ông Shin Se-don, giáo sư danh dự ngành kinh tế tại Đại học Nữ sinh Sookmyung, các cuộc tẩy chay tại Hàn Quốc diễn ra khá thường xuyên khi người tiêu dùng cảm thấy bị xúc phạm. Tuy nhiên, các phong trào này có xu hướng hạ nhiệt theo thời gian khi sự giận dữ ban đầu qua đi.

Theo: Nikkei