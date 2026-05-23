Người phụ nữ ngất xỉu sau khi bị đánh 100 roi vì quan hệ tình dục với bạn trai trước hôn nhân

Một người phụ nữ đã ngất xỉu sau khi cô và bạn đời của mình mỗi người bị đánh 100 roi vì quan hệ tình dục ngoài hôn nhân theo bộ luật Sharia hà khắc tại một tỉnh của Indonesia.

Người phụ nữ không được tiết lộ danh tính này đã phải nhờ người khiêng đi sau khi bị phạt đánh roi công khai tại Banda Aceh, thuộc phía bắc đảo Sumatra.

Một nhân vật mặc trang phục màu nâu từ đầu đến chân kèm theo chiếc mặt nạ trắng đầy bí ẩn là người thực hiện cuộc hình phạt.

Trong khi đó, bạn trai của người phụ nữ được nhìn thấy đang nhăn nhó đau đớn khi nhận hình phạt.

Cặp đôi này là hai trong số nhiều người bị trừng phạt theo luật Sharia tại đây.

Tòa án Sharia và Văn phòng Công tố Banda Aceh đang thi hành án phạt từ 25 đến 100 roi đối với những người vi phạm luật Sharia, bao gồm cả những người tham gia vào việc quan hệ tình dục ngoài hôn nhân được sắp xếp qua các ứng dụng trực tuyến.

Các cặp đôi chưa kết hôn không được phép quan hệ tình dục theo luật pháp nghiêm khắc ở vùng Aceh, nơi duy nhất tại quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi như Indonesia áp dụng luật Sharia.

Hình phạt đánh roi được sử dụng để trừng phạt hàng loạt tội danh, bao gồm đánh bạc, uống rượu bia, hành vi đồng tính và quan hệ tình dục ngoài hôn nhân.

Người phụ nữ ngất xỉu sau đó

Hình phạt nặng nhất theo luật Sharia ở Aceh được áp dụng cho những kẻ phạm tội hiếp dâm trẻ em. Tội danh này có thể phải chịu mức án lên tới 200 roi, phạt tù đến 200 tháng hoặc nộp phạt số tiền có giá trị tương đương tối đa 2 kg vàng.

Tính chất công khai của các hình phạt này nhằm mục đích bêu rếu cũng như gây đau đớn về thể xác.

Các cuộc đánh roi thường được tổ chức bên ngoài các nhà thờ Hồi giáo hoặc tại các quảng trường cộng đồng, với đám đông đứng xem và chụp ảnh lại sự việc.

Tổ chức Ân xá Quốc tế và Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã liên tục lên án hành vi này, cho rằng nó vi phạm hiến pháp của Indonesia và các nghĩa vụ của nước này theo luật pháp quốc tế.

Tổ chức Ân xá Quốc tế tuyên bố: "Hình phạt đánh roi trái với hiến pháp của Indonesia và vi phạm rõ ràng các tiêu chuẩn cũng như luật nhân quyền quốc tế. Điều này cấu thành một hình phạt tàn bạo, vô nhân đạo, hạ thấp nhân phẩm và có thể coi là hành vi tra tấn vi phạm Công ước chống tra tấn của Liên Hợp Quốc cùng các công ước quốc tế khác mà Indonesia là một bên ký kết."

Các quan chức địa phương đã lên tiếng bảo vệ hoạt động này như một biện pháp răn đe và là một phần bản sắc của tỉnh, trong khi những người chỉ trích cảnh báo rằng nó đã tác động tiêu cực đến danh tiếng nhân quyền của Indonesia và gây ra chấn thương tâm lý kéo dài cho những người phải chịu đựng.

Vào tháng 1, một người phụ nữ khác và bạn đời của cô cũng đã phải nhận 140 roi mỗi người vì uống rượu và quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, một trong những mức án nghiêm khắc nhất đối với các hành vi vi phạm tại khu vực này.

Cặp đôi bị đánh vào lưng bằng một cây gậy tại một công viên công cộng trước sự chứng kiến của hàng chục người.

Người phụ nữ trong vụ án đó đã ngất xỉu và cần phải được hộ tống đến xe cứu thương. Cặp đôi bị phạt 100 roi vì quan hệ ngoài hôn nhân và 40 roi vì uống rượu.

Muhammad Rizal, người đứng đầu cảnh sát Sharia của Banda Aceh, cho biết vào thời điểm đó: "Như đã hứa, chúng tôi không có ngoại lệ, đặc biệt là đối với các thành viên của chính chúng tôi. Điều này chắc chắn làm tổn hại đến thanh danh của chúng tôi."

Năm ngoái, hai người đàn ông cũng bị phạt 76 roi mỗi người sau khi bị tòa án Sharia phán quyết là có hành vi quan hệ tình dục đồng giới.

Luật Sharia ở Aceh được thiết lập vào năm 2002 với một động thái mang tính biểu tượng là chính, trước khi các đạo luật tiếp theo được thông qua vào năm 2003.

Các điều luật nghiêm khắc được thực thi trong đợt năm 2003 bao gồm lệnh cấm một người ở riêng với người khác giới không phải là vợ chồng hoặc họ hàng.

Vào năm 2018, khu vực này bắt đầu lấy ý kiến công chúng về việc liệu có nên đưa hình phạt chặt đầu vào áp dụng hay không, mặc dù chính phủ trung ương Indonesia đã cảnh báo rằng các kế hoạch này sẽ bị cấm theo luật quốc gia hiện hành.

Nguồn: Daily Mail