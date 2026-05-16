Phát hiện hơn 1 triệu bức ảnh chụp lén dưới váy nữ sinh trong máy tính, điện thoại một thầy giáo: Camera được giấu kín trong bút bi

Một cựu giáo viên tại Anh vừa phải nhận bản án tù nghiêm khắc sau khi lực lượng chức năng phát hiện hơn một triệu bức ảnh quay lén dưới váy của các học sinh được lưu trữ tinh vi trong hàng loạt thiết bị cá nhân.

Kẻ này là Matthew Gilkes, 47 tuổi, cựu giáo viên môn Công nghệ thông tin (ICT) tại một trường trung học thuộc vùng Đại Manchester. Theo thông tin từ cảnh sát hạt Lancashire, Gilkes bị bắt giữ vào năm 2024 sau khi bị phát hiện đang lén lút chụp ảnh trẻ em tại một trung tâm giải trí ở thị trấn Chorley. Nhờ lần dấu theo chiếc xe di chuyển khỏi hiện trường, cơ quan điều tra đã nhanh chóng xác định danh tính và thực hiện lệnh bắt giữ đối với đối tượng này.

Kho ảnh đồi trụy ẩn giấu trong các thiết bị công nghệ

Tiến hành khám xét nhà riêng của Gilkes tại Chorley, cảnh sát đã tịch thu hơn 80 thiết bị công nghệ bao gồm thẻ nhớ, máy ảnh, máy tính xách tay và hàng loạt bút gián điệp. Đáng chú ý, trong số này có cả một thiết bị máy tính do chính ngôi trường nơi gã giảng dạy cấp phát.

Cơ quan điều tra tiết lộ, phần lớn số ảnh đồi trụy quay lén chính là các học sinh tại trường trung học của Gilkes. Để thực hiện hành vi sai phạm này ngay trong môi trường học đường, gã đã sử dụng các loại camera ngụy trang siêu nhỏ dạng khối lập phương và camera giấu kín bên trong những chiếc bút bi thông thường. Không dừng lại ở đó, cựu giáo viên này còn lập nhiều tài khoản mạng xã hội giả mạo, đóng vai một nam sinh tuổi teen để tiếp cận, dụ dỗ và ép buộc nhiều bé gái vị thành niên phải gửi ảnh nhạy cảm cho mình.

Sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật

Vào tháng 11/2025, Gilkes đã phải cúi đầu nhận tội trước tòa với 42 cáo trạng khác nhau, bao gồm tội quay lén dưới váy, giao tiếp tình dục với trẻ em, sở hữu hình ảnh đồi trụy của trẻ em, và có hành vi kích dục hoặc lôi kéo trẻ vị thành niên trong độ tuổi từ 13 đến 15 tham gia vào các hoạt động tình dục.

Tại phiên tòa xét xử diễn ra ở Tòa án Preston Crown, Matthew Gilkes đã bị tuyên phạt 16 năm tù giam, kèm theo 5 năm giám sát nghiêm ngặt sau khi mãn hạn tù. Đồng thời, tòa án cũng ban hành lệnh vô thời hạn về việc ngăn ngừa các hành vi gây hại tình dục đối với đối tượng này.

Đại diện đội điều tra thuộc Cảnh sát hạt Lancashire nhận định, Gilkes là một kẻ săn mồi cực kỳ nguy hiểm, kẻ đã liên tục lợi dụng lòng tin và sự ngây thơ của các nữ sinh để thỏa mãn nhu cầu tình dục lệch lạc của bản thân. Cơ quan chức năng cũng bày tỏ sự khâm phục trước lòng dũng cảm của các nạn nhân khi đã đứng ra tố cáo sự việc, giúp đưa kẻ thủ ác ra ánh sáng và trả lại công lý cho xã hội.

Nguồn: Mirror