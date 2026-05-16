Chú rể tổ chức lễ cưới với cô dâu đang nguy kịch ngay trong phòng ICU

Trong câu chuyện khiến người dân khắp Uttar Pradesh, Ấn Độ xúc động, một chú rể đã kết hôn với cô dâu đang trong tình trạng nguy kịch ngay trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) của bệnh viện ở Gorakhpur, sau khi tình trạng sức khỏe của cô dâu làm gián đoạn kế hoạch đám cưới của họ.

Một đám cưới đầy cảm xúc nhưng khó quên đã được tổ chức dưới với sự chứng kiến của các bác sĩ, y tá, thành viên gia đình và nhân viên bệnh viện.

Theo các nguồn tin, cô dâu đã phải nhập viện vào phòng chăm sóc đặc biệt ngay trước lễ cưới do một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Khi sức khỏe của cô ngày càng xấu đi, cả hai gia đình đều lo sợ rằng đám cưới có thể sẽ không bao giờ diễn ra.

Tuy nhiên, quyết tâm không bỏ rơi mối quan hệ trong thời điểm khó khăn nhất, chú rể đã đến bệnh viện cùng người thân và quyết định kết hôn với cô dâu ngay trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Ban quản lý bệnh viện đã cấp phép đặc biệt cho một buổi lễ ngắn gọn, đồng thời đảm bảo việc chăm sóc y tế vẫn tiếp tục không bị gián đoạn. Giữa tiếng bíp của máy theo dõi và thiết bị hỗ trợ oxy, chú rể thoa son lên trán cô dâu và hoàn thành các nghi lễ thiêng liêng vào giờ tốt lành.

Những khoảnh khắc xúc động đã diễn ra khiến các thành viên gia đình bật khóc. Các bác sĩ và y tá có mặt trong buổi lễ mô tả khoảnh khắc đó là vô cùng xúc động và truyền cảm hứng.

Nhiều nhân viên bệnh viện cho biết họ chưa từng chứng kiến một tình yêu nào mãnh liệt đến như vậy. Bất chấp hoàn cảnh căng thẳng, buổi lễ đã mang lại nụ cười và niềm hy vọng cho tất cả mọi người có mặt tại bệnh viện.

Sự việc đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, với hàng nghìn người ca ngợi quyết định của chú rể khi ở bên cạnh cô dâu trong giai đoạn khó khăn nhất thay vì hoãn hoặc hủy bỏ đám cưới. Mọi người gọi đám cưới là biểu tượng đích thực của tình yêu, lòng trung thành và niềm tin vượt lên trên nỗi sợ hãi và sự bất an.