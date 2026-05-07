Chàng lùn kém sắc cao 1m22 cưới vợ xinh đẹp 1m62, dân mạng không tin là thật

Anita Wing Lee và Timothy Muttoo, đến từ Toronto (Canada), quen biết thông qua bạn bè vào năm 2021.

Timothy là kỹ sư, người đồng sáng lập một tổ chức từ thiện hoạt động với mục tiêu cung cấp nước uống sạch cho tất cả mọi người. Trong khi đó, Anita là một doanh nhân, đạo diễn, người dẫn chương trình, luôn mong muốn tạo những nội dung khơi gợi suy nghĩ sâu sắc và sống có mục đích.

Dù có nhiều điểm chung, cả hai không sớm tiến đến hẹn hò. Đối với Anita, chiều cao chênh lệch lớn khiến cô phân vân.

Timothy là người nảy sinh tình cảm trước, song Anita ban đầu chỉ coi anh là "một người bạn tốt".

Một thời gian dài, Anita tự hỏi: "Làm sao tôi có thể yêu một người đàn ông cao 1m22". Có lần cô đã soạn tin nhắn "chỉ coi là bạn bè" nhưng ngay khi gửi đi đã hối hận vì nhận ra con tim đã rung động.

Với thiện cảm ngày càng lớn dành cho nam kỹ sư và nhớ đến chuyện tình truyền cảm hứng của vợ chồng diễn giả không tay chân Nick Vujicic, cô quyết định cho Timothy một cơ hội.

Cô nhanh chóng nhận ra ở chàng trai cao 1m22 hội tụ những phẩm chất của một người chồng mà bản thân luôn tìm kiếm: tử tế, chu đáo, chung thủy và có tầm nhìn.

Nữ doanh nhân cho biết ngoại hình chỉ là bên ngoài, quan trọng là trái tim, tâm hồn, cách họ đối xử với bạn và mọi người. "Tôi nhận ra mình thích anh ấy nhường nào", cô kể.

Cuối cùng, từ bạn bè, cả hai trở thành một cặp và đính hôn vào tháng 9/2024. Vào tháng 7, cặp đôi chính thức tổ chức hôn lễ trong sự chúc phúc của hai bên bạn bè, gia đình.

Với sự khác biệt ngoại hình, chiều cao, loạt ảnh cưới của cặp đôi được chia sẻ trên mạng xã hội còn bị nhiều người tưởng là sản phẩm của AI. Cả hai thường xuyên lên tiếng giải thích, kể về chuyện tình để chứng minh "tình yêu thực sự tồn tại dưới mọi hình dạng và kích cỡ".

"Giờ tôi thấy chiều cao của anh ấy thật đáng yêu và là điểm cộng mang lại nhiều niềm vui và sự ngọt ngào của cuộc sống của chúng tôi", cô nói và nhắn gửi. "Nếu bạn vẫn đang chờ một nửa của mình, có thể họ không giống như bạn hình dung và đó mới là điều tuyệt vời nhất".

Trên trang cá nhân gần 28.000 người theo dõi, Anita thường chuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên chồng. Cặp đôi cũng hy vọng chuyện tình của mình có thể truyền cảm hứng cho nhiều người khác tìm thấy tình yêu.