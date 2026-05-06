"Chồng cú vợ tiên" đình đám một thời: Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ

Nổi tiếng nhiều nước nhờ sự chênh lệch ngoại hình, cặp đôi Karna Radheya (Indonesia) và Polly Alexandria Robinson (Anh) luôn gây tò mò về cuộc sống hôn nhân.

Đầu tháng 4 vừa qua, Karna Radheya đăng tải video mới trên kênh YouTube cá nhân chuyên về chăm sóc vườn tược. Trong video, anh xuất hiện một mình như thường lệ, chăm sóc một khu vườn nhỏ. Trong khi đó, bài đăng cuối cùng trên Instagram cá nhân của anh là từ 31/1, cũng có cùng nội dung chăm sóc cây cối.

Động thái này khiến cư dân mạng không khỏi tò mò về cuộc sống gia đình anh. Dưới các bài đăng của Karna Radheya, nhiều bình luận thắc mắc về điều này thường xuyên xuất hiện.

Theo tìm hiểu, Karna và vợ, Polly Alexandria Robinson, từng có câu chuyện tình gây bão mạng xã hội nhiều nước châu Á trong đó có Việt Nam. Năm 2018, cả hai tổ chức đám cưới sau thời gian hẹn hò.

Điều gây bàn tán là ngoại hình được nhận xét có phần chênh lệch của cặp đôi. Trong khi Karna sở hữu ngoại hình chất phác, giản dị còn cô dâu người Anh xinh đẹp như một người mẫu với nước da trắng mịn cùng dáng vóc thanh mảnh.

Khi đó, nhiều cư dân mạng còn ví Karna như "chàng hoàng tử ếch" may mắn gặp được công chúa của đời mình. Đám cưới của đôi tình nhân đã được tổ chức theo nghi thức của người Hồi giáo tại quê nhà của chú rể.

Sau đám cưới, hai vợ chồng sinh sống tại Bali, Indonesia. Trước khi tiến đến hôn nhân, họ đã quen nhau gần 1 năm rưỡi. Karna lúc đó là một huấn luyện viên lướt sóng còn Polly là người mẫu ảnh xinh đẹp tới Bali du lịch.

Chàng trai người Indonesia - Karna từng nói rằng, anh không thể tin cô gái da trắng xinh đẹp này sẽ yêu mình. Song, tình yêu của họ cứ dần nảy nở qua những buổi trò chuyện. Sự trong sáng của Karna khiến Polly rung động và tin rằng đây chính là người đàn ông của đời mình.

Khi chuyện tình cảm của đôi trẻ được chia sẻ trên các phương tiện truyền thông, nhiều người cười nhạo sự không tương xứng về ngoại hình của cặp đôi. Song, Karna và Polly đã dần chứng minh cho họ thấy rằng, tình yêu không có giới hạn tuổi tác, nhan sắc hay quốc tịch.

"Đây là định mệnh. Tôi chưa bao giờ yêu người ngoại quốc nhưng Chúa đã quyết định rằng Polly sẽ là vợ tôi và tôi thực sự biết ơn vì điều này", Karna nói về nửa kia của mình.

Sau 3 năm chung sống, Polly cũng từng bày tỏ tình cảm với người bạn đời: "Em yêu anh như anh yêu cà phê: một ly vào buổi sáng và một ly buổi tối, đen đắng, ngọt hay cả hai, dù bây giờ hay mãi về sau" hay "Em yêu anh, có nghĩa là em sẽ yêu và sát cánh bên anh ngay cả những lúc tồi tệ nhất. Yêu ngay cả lúc anh đầy tuyệt vọng, bất lực và khi chúng ta vui vẻ bên nhau".

Đến tháng 7/2021, cặp vợ chồng tiếp tục chứng minh hôn nhân hạnh phúc bằng việc thông báo có con đầu lòng. Ngoài công việc riêng, cả hai còn sở hữu một nhà hàng nổi tiếng ở Bali mang tên Luku Kitchen.

Bẵng đi một thời gian, người theo dõi bất ngờ khi Karna bỗng xóa hết ảnh vợ con trên tất cả tài khoản mạng xã hội, chỉ chia sẻ hình ảnh đời thường cá nhân. Trong khi đó, vợ anh thậm chí xóa tất cả bài đăng trên tài khoản Instagram có 227.000 người theo dõi. Tuy nhiên, cả hai vẫn theo dõi tài khoản của nhau.

Điều này khiến nhiều người đoán về hôn nhân của cặp đôi nổi tiếng. Tuy nhiên, cả hai không lên tiếng công khai nói về vấn đề này. Từng trả lời bình luận của một người quen vào tháng 4/2025, Karna ngầm xác nhận rằng anh và bà xã vẫn ổn, gia đình cũng đã chuyển tới Anh sinh sống.

Năm 2022, Karna còn thông báo trên trang cá nhân rằng bắt đầu theo học một trường cao đẳng ở West Yorkshire, Anh và tốt nghiệp năm 2024.