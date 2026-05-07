Vụ nữ sinh bị người lạ đâm dao tử vong giữa đường tại Hàn Quốc: Nghi phạm ra tay vì đang định tự vẫn nên "muốn kéo ai đó đi cùng"

Cơ quan cảnh sát đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng họ Jang (24 tuổi) với cáo buộc giết người vào sáng ngày 5/5 tại một con đường thuộc phường Wolgye, quận Gwangsan, thành phố Gwangju, Hàn Quốc. Theo thông tin điều tra, người đàn ông này đã tấn công những học sinh trung học không hề quen biết giữa trung tâm thành phố và khai nhận rằng: "Dù sao cũng sắp chết nên muốn kéo theo ai đó đi cùng". Cảnh sát hiện đang xem xét việc công khai thông tin cá nhân của đối tượng này.

Theo thông tin từ Sở Cảnh sát Gwangju vào ngày 7/5, Jang bị bắt giữ với cáo buộc giết người và mưu sát. Trong quá trình thẩm vấn, đối tượng khai nhận đã nhắm vào những người qua đường ngẫu nhiên để gây án. Kết quả điều tra cho thấy Jang đã mang theo 2 con dao và đi lang thang trên đường phố từ hai ngày trước khi thực hiện hành vi phạm tội.

Cảnh sát cho biết cả hai con dao mà Jang mang theo đều là dao bếp. Trong đó, một con dao đã được sử dụng để gây án, con còn lại vẫn còn nguyên trong bao bì.

Sáng ngày 5/5, cảnh sát khẩn trương bắt giữ một nghi phạm khoảng 20 tuổi, được xác định là Jang, trên một con đường ở Wolgye-dong, Gwangsan-gu, Gwangju, với các cáo buộc bao gồm tội giết người. (Ảnh: Yonhap News)

Jang bị cáo buộc đã dùng dao đâm tử vong em A (17 tuổi), học sinh lớp 11, khi em đang trên đường về nhà tại lối đi bộ gần một trường đại học ở phường Wolgye, quận Gwangsan vào lúc 0 giờ 11 phút sáng ngày 5. Sau đó, đối tượng tiếp tục vung dao tấn công em B (17 tuổi), cũng là học sinh lớp 11, khi em này đi ngang qua hiện trường.

Kết quả điều tra cho thấy em A gặp nạn khi đang trên đường về nhà một mình sau khi học muộn. Viện Khoa học Hình sự Quốc gia sau khi khám nghiệm tử thi đã đưa ra kết luận sơ bộ về nguyên nhân tử vong là "vết đâm ở vùng cổ". Em B bị thương sau khi nghe tiếng kêu cứu của người phụ nữ và chạy đến hiện trường, hiện tại vết thương không gây nguy hiểm đến tính mạng.

Tại cơ quan điều tra, Jang liên tục lặp lại các lời khai như: "Cuộc sống không có gì thú vị, tôi đã cân nhắc đến việc tự sát nên quyết định gây án". Tuy nhiên, đối tượng không đề cập gì đến việc có bắt chước các vụ án tương tự hay không.

Cảnh sát đang tiến hành kiểm tra pháp y kỹ thuật số điện thoại của Jang, thực hiện phỏng vấn với chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm và kiểm tra chẩn đoán bệnh thái nhân cách để làm rõ động cơ phạm tội chính xác.

Ngoài ra, nhận định vụ án của Jang đáp ứng các điều kiện để công khai thông tin cá nhân đối với nghi phạm phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, cảnh sát đã bắt đầu quy trình thẩm định. Hội đồng thẩm định sẽ bao gồm tối đa 10 thành viên từ cả bên trong và bên ngoài cơ quan, dự kiến kết quả sẽ có vào ngày 7 hoặc ngày 8/5.

Buổi thẩm vấn trước khi bắt giam (xem xét lệnh bắt giữ) đối với Jang sẽ diễn ra vào sáng nay tại Tòa án địa phương Gwangju.

Nguồn: JoongAng