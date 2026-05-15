Giám đốc chuỗi thẩm mỹ viện nổi tiếng lắp hàng loạt camera giấu kín quay lén khách hàng, nghi vấn phát tán số lượng khủng video nhạy cảm

Với những cáo buộc về việc lắp đặt camera lỗ kim ngụy trang để ghi lại quá trình điều trị nhạy cảm của bệnh nhân, Giám đốc điều hành Li Yizhan đã chính thức bị triệu tập.

Hiện trường nhiều camera giấu kín trên trần nhà

Sự việc bắt đầu bùng phát khi nhiều khách hàng nữ lên tiếng tố cáo Phòng khám Shengyi (chi nhánh gần ga Đài Bắc) có những dấu hiệu bất thường trong các phòng chẩn đoán và điều trị. Đặc biệt, một số bệnh nhân đã thực hiện dịch vụ triệt lông vùng kín tại đây trong nhiều năm qua bày tỏ sự nghi ngờ khi phát hiện các thiết bị lạ lắp đặt ở góc trần nhà.

Theo các hình ảnh giám sát được trích xuất và làm lại, một sự thật kinh hoàng đã lộ diện: hầu hết các giường bệnh, nơi thực hiện các thủ thuật riêng tư nhất đều nằm trọn trong góc quét của các ống kính. Các thiết bị này bị nghi ngờ là camera lỗ kim ngụy trang, được thiết kế tinh vi để bí mật ghi lại toàn bộ quá trình chẩn đoán và điều trị của bệnh nhân mà họ không hề hay biết.

Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo, Đồn cảnh sát Đài Bắc đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám xét khẩn cấp phòng khám. Tại hiện trường, cơ quan chức năng xác nhận mỗi phòng khám đều được trang bị màn hình theo dõi và phát hiện nhiều dấu vết của việc tháo dỡ thiết bị vội vã trên trần nhà nhằm phi tang bằng chứng.

Cuộc thẩm vấn căng thẳng

Ngày 12 tháng 5, Văn phòng Công tố Quận Đài Bắc đã ra lệnh cho cảnh sát khám xét lần hai đối với chi nhánh Zhongxiao, tịch thu hàng loạt máy tính và máy chủ lưu dữ liệu. Đồng thời, cơ quan công tố đã triệu tập Li Yizhan – Giám đốc điều hành của chuỗi phòng khám và một quản lý cửa hàng họ Huang để lấy lời khai.

Sau cuộc thẩm vấn kéo dài đến ngày 13, công tố viên nhận định có đủ căn cứ cho thấy các đối tượng liên quan đến hành vi "xâm phạm quyền riêng tư" và các tội danh liên quan đến đạo đức tình dục.

Đối với Li Yizhan: Công tố viên ra lệnh cho phép tại ngoại với mức tiền bảo hiểm (tiền bảo lãnh) lên tới 3 triệu nhân dân tệ (gần 12 tỷ VNĐ). Đây là mức bảo lãnh rất cao, cho thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án. Đối với nữ quản lý họ Huang: Cô này phải nộp 500.000 nhân dân tệ tiền bảo lãnh để được tại ngoại chờ điều tra. Xuất hiện tại cửa viện kiểm sát sau khi đóng tiền bảo lãnh, Li Yizhan lộ vẻ mệt mỏi và né tránh ống kính phóng viên. Tuy nhiên, vụ việc đã kịp lan truyền mạnh mẽ, biến thành một "cơn bão" trên các phương tiện truyền thông.

Nỗi hoảng loạn của khách hàng và bóng đen ngành thẩm mỹ

Vụ bê bối tại Shengyi không chỉ là một vụ án hình sự đơn thuần mà còn phơi bày lỗ hổng đạo đức nghiêm trọng trong ngành y tế thẩm mỹ. Việc khách hàng bỏ ra những khoản chi phí lớn để làm đẹp nhưng đổi lại là việc bị xâm phạm quyền riêng tư một cách thô bạo đã gây ra làn sóng phẫn nộ chưa từng có.

Nhiều người nổi tiếng cũng đã lên tiếng về vụ việc này. Nghệ sĩ Xiaozhen, khi chia sẻ về vụ án lén lút tại Shengyi và nhắc đến bác sĩ Li Jinliang, đã thừa nhận rằng bất kỳ phụ nữ nào khi đi làm đẹp y tế cũng "sợ bị quay phim bí mật hơn bất kỳ ai khác". Nỗi sợ hãi này hoàn toàn có cơ sở khi các thiết bị camera lỗ kim ngày càng trở nên tinh vi và khó phát hiện bằng mắt thường.

Trước đó, một thương hiệu thẩm mỹ khác là Airli cũng từng bị nghi ngờ lắp đặt thiết bị tương tự tại các chi nhánh trên toàn Đài Loan, tạo nên một chuỗi các vụ việc làm xói mòn niềm tin của người tiêu dùng. Câu hỏi đặt ra là: Có bao nhiêu đoạn video nhạy cảm đã bị ghi lại? Chúng đã được sử dụng vào mục đích gì? Và liệu có bao nhiêu nạn nhân vẫn chưa hề hay biết mình đã bị "lên sóng"?

Các thiết bị máy tính bị tịch thu tại chi nhánh Zhongxiao hiện đang được các chuyên gia công nghệ của cảnh sát phân tích để phục hồi các tệp tin đã xóa. Nếu tìm thấy các đoạn video nhạy cảm của bệnh nhân, Li Yizhan và đội ngũ quản lý có thể đối mặt với khung hình phạt tù giam nặng nề vì tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và xâm phạm bí mật đời tư cá nhân.

Vụ án Phòng khám Shengyi vẫn đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Sự kiện này là lời cảnh báo đắt giá cho tất cả người tiêu dùng: Hãy luôn cảnh giác với các thiết bị lạ tại các cơ sở dịch vụ nhạy cảm. Đồng thời, đây cũng là hồi chuông báo động cho các cơ quan quản lý y tế cần có những biện pháp thanh tra đột xuất và gắt gao hơn để bảo vệ quyền lợi và danh dự cho khách hàng.