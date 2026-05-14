Ẩm thực Hoài Dương được người Trung Quốc lựa chọn làm ngoại giao

Theo truyền thống, các quốc yến của Trung Quốc thường chọn ẩm thực Hoài Dương (Huaiyang cuisine), một trong tám trường phái ẩm thực lớn của Trung Quốc, xuất phát từ vùng đất bao quanh Thượng Hải dọc theo lưu vực sông Dương Tử.

Đặc trưng của Hoài Dương là hương vị nhẹ nhàng, tinh tế, kỹ thuật thái lát điêu luyện và nguyên liệu theo mùa như cá nước ngọt, lươn, măng tươi, ướp tối giản để giữ trọn hương vị tự nhiên của nguyên liệu. Các món đặc trưng bao gồm viên thịt heo "đầu sư tử" mềm dai, cơm chiên Dương Châu, cá "sóc" chiên giòn sốt chua ngọt và đậu phụ Văn Tư, một khối đậu phụ được thái thành hàng nghìn sợi mỏng tang bằng tay.

"Một trong những thế mạnh của ẩm thực Hoài Dương là sức hấp dẫn rộng rãi. Hương vị của nó được đại đa số chấp nhận và tiếp cận được, kể cả khách quốc tế," Shi Qiang, bếp trưởng điều hành nhà hàng Hoài Dương cao cấp Gui Hua Lou tại Thượng Hải, nói với Reuters.

Nhà văn ẩm thực Christopher St. Cavish, người có trụ sở tại Thượng Hải, đặt nó vào bối cảnh đơn giản hơn: "Về mô tả cơ bản nhất, đây là lựa chọn an toàn. Tương đương với việc phục vụ gà tại một quốc yến ở Washington. Không ai phàn nàn, không ai thấy quá cay hay quá lạ để thử."

Không phải ngẫu nhiên Hoài Dương được chọn đi chọn lại. Năm 1949, "quốc yến khai quốc" khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập cũng dùng Hoài Dương. Rồi đến quốc yến kỷ niệm 50 năm thành lập năm 1999, và năm 2002 khi Chủ tịch Giang Trạch Dân tiếp đón Tổng thống George W. Bush.

Thực đơn yến tiệc tối nay: ẩm thực Trung Quốc và quốc tế song hành

Thực đơn tối nay là sự pha trộn giữa ẩm thực Trung Quốc và quốc tế: tôm hùm súp cà chua, rau củ hầm theo mùa, cá hồi áp chảo chậm sốt mù tạt, bánh bao chiên nước và bánh ngọt được mô tả là "hình vỏ ốc". Phần tráng miệng có tiramisu, hoa quả và kem.

Thủ đô Bắc Kinh vốn nổi tiếng với những đặc sản như vịt quay Bắc Kinh nướng kỳ công và mì trộn tương đậu Tương Ký (zha jiang mian). Tuy nhiên, ông Trump được biết đến với sở thích ẩm thực Mỹ bình dân như burger, bít tết chín kỹ, khoai tây chiên và salad Caesar.

Theo Reuters/New York Times