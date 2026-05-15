Mở mộ cổ 2.400 năm, chuyên gia sững sờ trước vật thể 'xuyên không', vội nói: "Mau gọi điện tới Bắc Kinh!"

Phát hiện vật thể "xuyên không" trong quần thể mộ cổ hơn 2.000 năm tuổi

Hàng Châu từ lâu được xem là vùng đất giàu dấu tích lịch sử của Trung Quốc. Từ thời Chiến Quốc, khu vực này đã thuộc vùng đất Ngô Việt, nơi từng ghi dấu nhiều biến động trong lịch sử cổ đại. Cũng chính tại đây, giới khảo cổ từng phát hiện nhiều mộ táng có niên đại khoảng 2.400 năm, từ những ngôi mộ bình dân cho tới các mộ táng có quy mô lớn hơn.

Năm 1990, tại thôn Thạch Đường, thị trấn Bán Sơn, thành phố Hàng Châu, người dân địa phương trong lúc lấy đất trên một sườn đồi để nung gạch đã bất ngờ đào trúng một hố đen có đường kính khoảng 1m. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, họ nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng.

Khi đội khảo cổ có mặt tại hiện trường, các chuyên gia bước đầu xác định đây là một ngôi mộ cổ có niên đại rất xa xưa. Khu vực này sau đó được xác nhận là một quần thể mộ táng lớn, trải dài qua nhiều thời kỳ, từ thời Tiên Tần, Chiến Quốc cho tới các triều đại về sau. Điều này cho thấy nơi đây từng được coi là vùng đất có vị trí đặc biệt trong quan niệm phong thủy của người xưa.

Ban đầu, các chuyên gia không có ý định khai quật quy mô lớn vì nhiều ngôi mộ trong khu vực được cho là mộ dân thường, giá trị khảo cổ không quá nổi bật. Tuy nhiên, do một số mộ có dấu hiệu bị xói mòn, hư hại bởi tự nhiên và hoạt động của con người, đội khảo cổ buộc phải tiến hành khai quật cứu hộ để bảo vệ những tư liệu lịch sử còn sót lại.

Ngôi mộ được khai quật sau đó được đặt tên là Mộ Chiến Quốc số 1.

Vật thể kỳ lạ khiến đội khảo cổ bối rối

So với nhiều mộ cổ lớn khác, cấu trúc của Mộ Chiến Quốc số 1 khá đơn giản. Sau khi mở lớp đất phong mộ, buồng mộ nhanh chóng hiện ra. Tuy nhiên, bên trong lại có những dấu hiệu khiến giới khảo cổ phải thay đổi nhận định ban đầu.

Trong mộ xuất hiện lớp đất nện hai tầng cùng lượng lớn than gỗ được chôn kèm. Những chi tiết này cho thấy chủ nhân ngôi mộ khó có thể chỉ là một người dân bình thường. Nhiều khả năng, người được an táng là một nhân vật có địa vị nhất định trong xã hội địa phương thời bấy giờ.

Sau khi mở quan tài và tiến hành làm sạch, đội khảo cổ thu được hơn 50 hiện vật. Trong số đó có nhiều món đồ ngọc quý, phản ánh trình độ chế tác tinh xảo của người xưa. Tuy nhiên, hiện vật khiến mọi người chú ý nhất lại là một vật thể trong suốt có hình dáng rất đặc biệt.

Vật thể này được tìm thấy trong lớp đất mộ ở độ sâu khoảng 1m so với mặt đất. Thoạt nhìn, nó trông chẳng khác nào một món đồ thủy tinh hiện đại. Chính vẻ ngoài quá "khác thời đại" ấy khiến các chuyên gia có mặt tại hiện trường không khỏi bối rối.

Một số người cho rằng đây có thể là vật dụng hiện đại vô tình bị người dân đánh rơi vào lớp đất mộ trong quá trình đào bới, canh tác hoặc lấy đất. Giả thuyết này nghe có vẻ hợp lý, bởi không ai dễ dàng tin rằng trong một ngôi mộ cổ thời Chiến Quốc lại có thể xuất hiện một món đồ trong suốt, trơn nhẵn và tinh xảo đến vậy.

Tuy nhiên, đội trưởng đội khảo cổ lại không vội kết luận. Sau khi cẩn thận làm sạch hiện vật, ông nhận thấy vật thể này có nhiều điểm bất thường, không giống một món đồ hiện đại bị lẫn vào mộ. Cảm thấy đây có thể là một phát hiện quan trọng, ông lập tức đề nghị đưa hiện vật tới Bắc Kinh để nhờ chuyên gia đầu ngành giám định.

Cũng từ đây, câu nói "mau gọi điện tới Bắc Kinh" trở thành chi tiết được nhắc lại nhiều trong câu chuyện về phát hiện đặc biệt này.

Sự thật về báu vật "xuyên không"

Sau quá trình di chuyển khẩn trương, hiện vật được đưa tới tay chuyên gia khảo cổ nổi tiếng Tô Bỉnh Kỳ. Khi nhìn thấy vật thể này, vị chuyên gia cũng tỏ ra kinh ngạc. Ông dùng kính lúp quan sát kỹ từng chi tiết trước khi đưa ra kết luận: Đây không phải là đồ hiện đại, mà là một văn vật thật sự có từ thời Chiến Quốc.

Vật thể từng khiến đội khảo cổ lầm tưởng là đồ thủy tinh hiện đại thực chất là một chiếc cốc bằng thủy tinh tự nhiên, hay còn được biết đến là cốc pha lê thời Chiến Quốc.

Điều khiến hiện vật này trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở niên đại khoảng 2.400 năm, mà còn ở kỹ thuật chế tác đáng kinh ngạc. Người xưa đã tạo ra chiếc cốc từ một khối pha lê nguyên vẹn, sau đó mài giũa, khoét lõi và đánh bóng để tạo nên hình dáng hoàn chỉnh. Với trình độ kỹ thuật của thời cổ đại, đây là điều khiến nhiều chuyên gia phải kinh ngạc.

Nhìn từ bên ngoài, chiếc cốc có dáng vẻ giản dị, trong suốt, đường nét tinh tế. Chính sự gần gũi với các vật dụng hiện đại khiến nó từng bị nghi ngờ là "đồ lạc thời". Nhưng kết quả giám định đã chứng minh điều ngược lại: đây là một báu vật cổ đại thực sự, phản ánh trình độ chế tác vượt xa tưởng tượng của người thời Chiến Quốc.

Sau khi được xác định giá trị, chiếc cốc pha lê thời Chiến Quốc nhanh chóng được Bảo tàng Hàng Châu đưa vào sưu tầm và trở thành một trong những bảo vật trấn quán nổi tiếng nhất. Đến năm 2002, hiện vật này tiếp tục được đưa vào danh sách 64 bảo vật quốc gia đầu tiên bị cấm đưa ra nước ngoài triển lãm.

Từ một vật thể bị nghi là đồ hiện đại rơi nhầm vào mộ cổ, chiếc cốc pha lê đã trở thành chứng tích hiếm có của lịch sử hơn 2.000 năm trước. Nó không chỉ khiến giới khảo cổ kinh ngạc, mà còn cho thấy kỹ nghệ thủ công và óc sáng tạo của người xưa có thể đạt tới trình độ đáng nể đến mức nào.

Theo Sohu, Sina, 163