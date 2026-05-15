Bê bối thiếu gia bị tố xâm hại em ruột: Gia tộc tài phiệt Thái Lan đứng sau giàu có đến mức nào?

Gia tộc tỷ phú đứng sau đế chế Singha vướng bê bối chấn động

Nhắc đến Singha, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến thương hiệu bia nổi tiếng của Thái Lan. Tuy nhiên những ngày gần đây, cái tên này xuất hiện dày đặc trên truyền thông không phải vì kinh doanh mà bởi một vụ lùm xùm nghiêm trọng liên quan đến gia tộc tỷ phú đứng sau đế chế.

Mọi chuyện bắt đầu từ ngày 9/5, nhà hoạt động môi trường biển kiêm nhà bảo tồn sinh vật biển Psi Scott, 29 tuổi, đã đăng tải video trên Facebook cá nhân, công khai cáo buộc anh trai ruột là Pi Sunith Scott từng nhiều lần xâm hại mình trong quá khứ, đồng thời hé lộ những mâu thuẫn kéo dài trong gia đình.

Psi Scott

Psi và Sunit là con trai của Chiranuj Bhirombhakdi, thuộc gia tộc Bhirombhakdi, chủ sở hữu Boon Rawd Brewery, công ty sản xuất bia Singha nổi tiếng.

Trong video, Siranudh cáo buộc anh trai đã xâm hại mình nhiều lần trong giai đoạn từ năm 12 đến 24 tuổi. Anh cho biết bản thân có nắm giữ những bản ghi âm liên quan đến vụ việc và khẳng định nhiều thành viên trong gia đình biết chuyện nhưng không ai đứng ra giúp đỡ.

“Tôi không muốn ai gọi mình là người thừa kế Singha nữa. Mọi người không biết sự thật”, Siranudh bật khóc nói trong video.

Anh tiếp tục cho biết: “Anh trai tôi đã xâm hại tôi. Không chỉ một lần mà rất nhiều lần khi tôi còn là thiếu niên. Mọi người trong gia đình đều biết vì họ đã nghe đoạn ghi âm anh ta thừa nhận hành vi. Nhưng không một người lớn nào trong cuộc đời tôi giúp tôi cả. Tôi phải tự mình đối mặt mọi thứ vì không còn lựa chọn nào khác”.

Không chỉ dừng lại ở các cáo buộc xâm hại, Siranudh còn tiết lộ mẹ ruột đang kiện anh để đòi lại phần tài sản do ông ngoại quá cố để lại. Người được nhắc đến là Chamnong Bhirombhakdi, cựu chủ tịch Singha Corp.

Pi Sunith Scott và vợ

“Theo đơn kiện năm nay, mẹ tôi muốn đòi lại tài sản mà ông ngoại đã cho tôi. Bà gọi tôi là đứa con vô ơn”, anh nói. Siranudh cho biết mỗi khi tìm đến những người lớn tuổi hơn trong gia đình để cầu cứu, anh thường bị yêu cầu phải xin lỗi mẹ mình thay vì được lắng nghe hay bảo vệ.

Theo Bangkok Post, Siranudh nói anh cảm thấy hoàn toàn kiệt sức và không còn biết phải làm gì tiếp theo. Anh cho biết bản thân không thể tiếp tục sống trong môi trường mà theo anh là không coi trọng con người và nỗi đau của mình.

Nam nhà hoạt động cũng gửi lời xin lỗi tới những người bị ảnh hưởng bởi câu chuyện nhưng nói rằng anh không thể tiếp tục sống cùng những người mà anh cảm thấy đã đối xử với mình như vậy, trước khi bật khóc trong video.

Gia tộc đứng sau Singha giàu cỡ nào?

Gia tộc Bhirombhakdi là một trong những dòng họ kinh doanh nổi tiếng nhất Thái Lan, được biết đến nhiều nhất với vai trò sáng lập Boon Rawd Brewery, công ty đứng sau thương hiệu bia Singha.

Đế chế do gia đình này sở hữu bao gồm Boon Rawd Brewery cùng hàng loạt công ty con hoạt động dưới hệ sinh thái Singha Corporation. Ngoài các thương hiệu bia nổi tiếng như Leo hay U Beer, tập đoàn còn mở rộng sang nước đóng chai, nước giải khát, nước tăng lực, cũng như các sản phẩm thực phẩm như snack rong biển và sản phẩm từ gạo.

Gia tộc Singha

Qua nhiều năm, tập đoàn này không chỉ dừng lại ở lĩnh vực đồ uống và thực phẩm mà còn lấn sân sang bao bì, sản xuất, đầu tư mạo hiểm và bất động sản. Riêng mảng phát triển bất động sản thuộc Singha Corporation được cho là đã ghi nhận tổng tài sản khoảng 68,4 tỷ baht Thái (tương đương khoảng 55,7 nghìn tỷ đồng) vào cuối năm 2025.

Doanh nghiệp được thành lập năm 1933 bởi Phraya Bhirombhakdi, người xây dựng nhà máy bia nội địa đầu tiên của Thái Lan và cho ra mắt bia Singha vào năm 1934.

Hiện nay, cháu nội của ông là Santi Bhirombhakdi đang giữ vị trí Chủ tịch kiêm CEO của Boon Rawd Brewery. Santi cùng gia đình nằm trong nhóm những người giàu nhất Thái Lan với khối tài sản ước tính khoảng 55,8 nghìn tỷ đồng.

Chiranuj Bhirombhakdi, mẹ của Siranudh Scott và Sunit Scott, là cháu gái của Phraya Bhirombhakdi.

Sinh ra trong gia đình nhà ngoại quyền lực, Siranudh lại chọn con đường riêng với vai trò nhà hoạt động bảo tồn biển. Anh từng làm kiểm lâm và cố vấn cho Chủ tịch Cơ quan Công viên Quốc gia Thái Lan, đồng thời nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ cách thực thi quy định nghiêm khắc tại các công viên biển ở miền Nam Thái Lan. Những màn đối đầu trực diện với du khách và đơn vị vận hành vi phạm quy định giúp anh nhận được cả sự ủng hộ lẫn chỉ trích.

Trong khi đó, anh trai Sunit được cho là đã kết hôn với nữ diễn viên Mild Lapassalan vào tháng 12/2025.

Theo KBIZoom, trước lễ cưới, Siranudh được cho là đã nhiều lần tìm cách liên lạc với Mild để cảnh báo về tình hình nhưng hôn lễ vẫn diễn ra. Một số nguồn tin cũng cho rằng Siranudh đã bị ngăn không cho tham dự đám cưới.

Ngoài ra, cũng xuất hiện thông tin cho rằng nữ diễn viên hiện đang mang thai, tuy nhiên cô chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào liên quan đến ồn ào hiện tại.