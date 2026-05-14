Baifern Pimchanok lên tiếng nóng giữa làn sóng tẩy chay lớn chưa từng thấy

Trong những ngày vừa qua, cộng đồng mạng đã dậy sóng trước vụ việc Pi Sunith Scott - người thừa kế tập đoàn bia Singha đồng thời cũng là chồng của nữ diễn viên đình đám Thái Lan Mild Lapassalan - bị em trai là Psi Scott tố xâm hại tình dục.

Pi Sunith Scott lên tiếng phủ nhận các cáo buộc, nhờ vợ Mild Lapassalan đứng ra đăng hộ. Baifern Pimchanok cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng xứ chùa vàng đã nhấn like bài đăng này. Tuy nhiên sau khi Psi Scott “phản đòn” bằng cách đăng đoạn ghi âm chấn động bóc trần tội ác của anh trai, Baifern cùng dàn sao nói trên đã bị công chúng chỉ trích kịch liệt vì cho rằng họ đang ngầm ủng hộ những chuyện đáng xấu hổ của Pi Sunith Scott.

Tới tối 14/5, Baifern vừa có màn lộ diện giữa tâm bão tẩy chay dâng cao chưa từng thấy, đồng thời chính thức lên tiếng về việc nhấn like bài đăng của Pi Sunith Scott trên tài khoản Mild Lapassalan. Trước ống kính, Baifern khẳng định cô không quen biết Pi Sunith Scott và còn nhấn mạnh cô không hề ủng hộ hành vi lệch chuẩn của vị thiếu gia này: “Khi thấy tin tức, tôi đã rất sốc. Tôi cũng chỉ biết chuyện cùng lúc với mọi người mà thôi. Tôi không quen biết chồng của Mild Lapassalan. Tôi cũng mới chỉ gặp cậu ấy (Pi Sunith Scott) đúng vào ngày cưới của Mild và cũng không rõ sự tình về chuyện của gia đình thiếu gia này. Về đoạn ghi âm (của Psi Scott), tôi cảm thấy thương cảm cho nạn nhân và bản thân tôi hoàn toàn không chấp nhận được hành vi quấy rối tình dục dưới bất kỳ hình thức nào. Thực sự cảm thấy rất đau lòng luôn ấy. Còn về việc bấm like bài viết kia, đó là do tôi chưa có cơ hội nói chuyện trực tiếp với Mild nên khi thấy em ấy đăng bài, tôi muốn thông qua cái like đó để nhắn gửi tới Mild rằng tôi luôn ở đây và rất lo lắng cho em ấy”.

Được biết, Pi Sunith Scott đã đăng bài trên tài khoản của vợ mình - nữ minh tinh Mild Lapassalan.

Baifern khẳng định cô không hề ủng hộ hành động sai trái của Pi Sunith Scott.

Cuối cuộc phỏng vấn, Baifern tiếp tục nhấn mạnh cô không hề ủng hộ kẻ có hành vi xâm hại tình dục: “Về việc bấm like vừa qua, tôi không muốn mọi người đánh đồng hay hiểu sai. Tôi tin rằng mọi người đều nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc này và không đời nào lại ủng hộ hành vi sai trái đó (hành vi xâm hại tình dục). Tôi chỉ muốn thể hiện sự lo lắng và quan tâm dành cho đứa em thân thiết của mình (Mild). Để dù cho hôm nay em ấy có quay đầu lại mà không thấy ai khác thì khi nhìn sang vẫn sẽ luôn thấy tôi ở ngay đó”.

Mild Lapassalan có mối quan hệ bạn bè thân thiết với Baifern Pimchanok. Họ từng đóng chung phim 46 Ngày. Tháng 5 vừa qua, Baifern Pimchanok còn cho biết đã chuẩn bị sẵn quà cáp để đón con của bạn thân chào đời. Ảnh: X

Trước đó, vào ngày 10/5, dư luận Thái Lan chấn động khi Psi Scott (Siranat Scott) - hậu duệ thế hệ thứ 4 của gia tộc quyền thế, giàu có bậc nhất Thái Lan Bhirombhakdi - đăng clip khóc lóc, tố cáo anh trai (Pi Sunith Scott) xâm hại tình dục anh, từ năm 12 tuổi cho tới năm 24 tuổi. Người đàn ông 29 tuổi này còn cho biết mọi người trong gia đình đều biết rõ sự việc này vì họ đã nghe đoạn băng ghi âm lời thú tội của Pi Sunith Scott. Thế nhưng, không ai trong dòng họ đứng ra bảo vệ hay giúp đỡ Psi Scott.

Psi Scott nói trong nước mắt rằng anh phải gồng gánh mọi thứ, không còn sự lựa chọn nào khác. Thiếu gia tập đoàn Singha cho biết thêm hiện anh còn phải phải đối mặt với vụ kiện tụng từ chính mẹ ruột để đòi lại số tài sản mà ông ngoại đã trao cho. Khi tìm kiếm sự giúp đỡ từ các bậc trưởng bối trong dòng họ, anh còn bị mắng ngược là “đứa con bất hiếu”.

Psi Scott (bên trái) khóc lóc, tố cáo anh trai vào hôm 10/5.

Giữa sóng gió ồn ào, Pi Sunith Scott đã đăng tải video dài trên trang cá nhân của bà xã minh tinh để phủ nhận toàn bộ các cáo buộc nhắm vào mình. Về cáo buộc cưỡng bức em trai, Pi Sunith Scott khẳng định đó là “điều không đúng sự thật và chưa từng xảy ra”. Về đoạn ghi âm xin lỗi, Pi Sunith Scott nói anh không hề biết mình bị ghi âm. Theo lời anh, đây là cuộc trò chuyện từ khi 2 anh em còn nhỏ. Anh thừa nhận từng cãi vã, bắt nạt em trai theo kiểu anh em trêu chọc nhau nhưng đôi lúc đi quá giới hạn. Pi Sunith Scott cho rằng ở thời điểm đó, anh vẫn còn là trẻ con và chưa đủ nhận thức về đúng sai. Anh nói đã xin lỗi em trai nhiều lần và cả 2 cũng từng nói chuyện để làm rõ vấn đề này trước đây. Pi Sunith Scott còn cho biết thêm đến giai đoạn thiếu niên, mình và em trai đã sống ở 2 quốc gia khác nhau nên không có chuyện anh làm ra hành vi thiếu đứng đắn với đối phương hàng chục năm như cáo buộc.

Pi Sunith Scott cũng phủ nhận việc gia đình bỏ mặc em trai. Anh cho biết người thân và bạn bè đã nhiều lần hỗ trợ, bao gồm cả việc đưa Psi Scott đi gặp bác sĩ. Tuy nhiên, theo Pi Sunith Scott, có thời điểm em trai chủ động chặn liên lạc khiến gia đình gặp khó khăn trong việc kết nối.

Pi Sunith Scott đăng clip phủ nhận hoàn toàn mọi cáo buộc do em trai - Psi Scott đưa ra.

Tưởng chừng như đến đây, drama đã yên ắng nhưng Psi Scott đã tung tiếp đoạn ghi âm khác gây sốc. Trong đoạn ghi âm này, Psi Scott nói anh trai từng vào phòng rồi bắt mình thực hiện hành vi không đàng hoàng. Đáp lại, chồng của nữ diễn viên Mild Lapassalan nói rằng lúc đó anh còn nhỏ, không nhận thức được mình đang làm gì. Psi Scott liền bảo “Không, lúc đấy em mới 10-11 tuổi, còn anh hơn em đến 6 tuổi thì khi đó anh cũng khoảng 16-17 tuổi rồi. Lúc ấy anh đủ khôn lớn rồi mà”. Psi Scott khẳng định anh chịu tổn thương tâm lý, mất nhiều năm chữa lành và không dám yêu ai do bị ám ảnh bởi chuyện kinh khủng năm xưa. Sau khi Psi Scott tung file ghi âm mới, Pi Sunith Scott chưa có phản hồi.

Mild Lapassalan bị réo gọi trong cáo buộc của chồng.

