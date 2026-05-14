Tại sao Miu Lê không bị khởi tố?

Tối 14/5, tờ Bảo vệ Pháp luật đưa tin tức mới nhất liên quan đến vụ Miu Lê bị điều tra vì liên quan nghi án ma tuý. Theo đó, VKSND khu vực 4, TP Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố 3 bị can trong vụ Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại Cát Bà. Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê) không nằm trong nhóm đối tượng bị khởi tố.

Diễn biến sự việc được công bố là đối tượng An mời bạn bè là ca sĩ Miu Lê, Vũ Khương An và vợ chồng Trần Đức Phong - Trần Minh Trang đến chơi. Trần Đức Phong rủ Vũ Thái Nam đi cùng và chuẩn bị trước ma túy tổng hợp là nước vui, Ketamine để cả nhóm cùng sử dụng. Đêm 9/5, Phong pha nước vui vào cốc và đổ Ketamine ra đĩa để Nam đánh mịn sau đó đưa cho 6 người. Cả nhóm sử dụng ma túy đến khoảng 5h hôm sau.

Trong sự việc này, tài liệu điều tra ban đầu xác định Miu Lê, Vũ Khương An và Trần Minh Trang là đối tượng được thụ hưởng, chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự. Đây cũng là lý do ca sĩ Miu Lê không bị khởi tố.

Trước đó, vào khoảng 12h30 ngày 10/5/2026, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra cơ sở lưu trú TiTi Beach, thuộc bãi tắm Tùng Thu, thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 6 người có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm này gồm: Trần Đức Phong (SN 1991, trú TP Hà Nội); Đoàn Thị Thúy An (SN 1990, trú đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng); Vũ Thái Nam (SN 2002, trú tỉnh Bắc Ninh); Trần Minh Trang (SN 1996, trú TP Hà Nội); Lê Ánh Nhật (SN 1991, trú TP Hồ Chí Minh, là ca sĩ có nghệ danh Miu Lê); và Vũ Khương An (SN 1995, trú TP Hồ Chí Minh). Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan Công an thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến ma túy. Kết quả kiểm tra nhanh xác định cả 6 người đều dương tính với nhiều chất ma túy.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 14/5/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đức Phong và Vũ Thái Nam về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Đoàn Thị Thúy An bị khởi tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Các quyết định, lệnh tố tụng trên đã được VKSND khu vực 4, TP Hải Phòng phê chuẩn theo quy định.

Hình ảnh Miu Lê tại cơ quan điều tra

Sở VH&TT TP.HCM phản hồi vụ việc xôn xao của Miu Lê

Chiều 14/5, tại buổi họp báo định kỳ ở Trung tâm Báo chí TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể Thao TP.HCM phản hồi về vụ việc ca sĩ Miu Lê gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Trong buổi làm việc, Sở Văn hóa và Thể thao nhấn mạnh mọi công dân đều phải tuân thủ quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình. Các hành vi vi phạm sẽ được cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định.

"Đối với đội ngũ văn nghệ sĩ, nhất là những người có ảnh hưởng trong xã hội, bên cạnh hoạt động nghề nghiệp còn có trách nhiệm giữ gìn hình ảnh, phẩm chất đạo đức, lối sống và ý thức công dân. Các hành vi vi phạm pháp luật, nếu được xác định, không chỉ ảnh hưởng đến uy tín cá nhân mà còn gây tác động tiêu cực đến môi trường văn hóa, nghệ thuật và nhận thức xã hội", phía Sở thông tin.

Sở Văn hóa và Thể thao cho biết đã thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ sĩ biểu diễn, các đơn vị tổ chức biểu diễn với mục đích xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao trách nhiệm xã hội, trách nhiệm nghề nghiệp và chuẩn mực ứng xử của người hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh đó, Sở yêu cầu các đơn vị nghệ thuật, doanh nghiệp tổ chức biểu diễn, đơn vị sản xuất chương trình thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về hoạt động nghệ thuật, quy tắc ứng xử của người hoạt động nghệ thuật và các quy định pháp luật có liên quan.

Phía Sở thông tin thêm: "Trong thời gian qua, các cơ quan từ Trung ương đến địa phương đã ban hành những văn bản nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa nghệ thuật và ứng xử văn hoá nơi công cộng của những người hoạt động nghệ thuật.

Sở Văn hóa và Thể thao đã tăng cường công tác quản lý nhà nước, ban hành các văn bản nhằm nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân; chấn chỉnh những hành vi, hoạt động lệch lạc, có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động trình diễn nghệ thuật (Văn bản số 3610/SVHTT và Văn bản số3566/SVHTT-NT về chấn chỉnh tình trạng biểu diễn không trung thực và quy định quy tắc ứng xử văn hóa của cá nhân, tổ chức khi tham gia hoạt động trên môi trường số). Việc chấn chỉnh này tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần tuyên truyền trong việc chấp hành pháp luật và nâng cao ý thức, trách nhiệm, chất lượng hoạt động nghệ thuật.

Công tác quản lý luôn có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành Thành phố, sự hỗ trợ và đồng hành của giới chuyên môn, các tổ chức, cá nhân, trong thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, vận động và các biện pháp khác để hoạt động nghệ thuật và trên địa bàn Thành phố ngày càng nâng cao chất lượng.