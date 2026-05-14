Vũ Thuý Quỳnh lên tiếng sau buổi livestream tranh cãi liên quan Miu Lê, đáp trả luôn thắc mắc về Đức Phạm

Sau những tranh cãi xoay quanh phát ngôn liên quan đến Miu Lê, Vũ Thuý Quỳnh tiếp tục bị netizen réo tên dữ dội trên mạng xã hội. Trong clip mới đăng tải trên TikTok, phần bình luận tiếp tục trở thành cuộc hỗn chiến với loạt bình luận nhắm thẳng Vũ Thuý Quỳnh.

Tuy nhiên thay vì giữ im lặng, nàng hậu lại chọn cách đối đáp trực tiếp dưới phần bình luận, thậm chí phản hồi liên tục trước những ý kiến công kích. Trước bình luận: "Miu Lê là tuổi thơ của biết bao nhiêu người, chị Quỳnh thật là vạ miệng", nàng hậu lập tức đáp trả: "Rồi Quỳnh nói gì hạ bệ ai chưa, hay cười cợt hay hả hê ai chưa? Tỉnh táo giùm mình".

Đáng chú ý, giữa lúc câu chuyện về Miu Lê vẫn đang gây tranh cãi, bạn trai của Vũ Thuý Quỳnh là Đức Phạm cũng bất ngờ bị gọi tên. Một tài khoản để lại bình luận: "Khuyên giới trẻ lành mạnh, bạn đã khuyên Đức Phạm chưa Quỳnh". Ngay sau đó, Vũ Thuý Quỳnh tuyên bố thẳng: "Gia đình đang yên ổn, cứ đúng luật pháp mà làm bác ơi".

Bên cạnh đó, cũng có netizen đứng ra bênh vực Vũ Thuý Quỳnh khi cho rằng phát ngôn của nàng hậu là thường tình. Một tài khoản bình luận: "Ủa tính ra tui thấy chỉ có làm gì sai đâu mà vô duyên trời? Đâu phải chỉ vì là đồng nghiệp trong giới giải trí thì không được lên tiếng. Người ta làm sai với pháp luật, dính vô tệ nạn thì bị phê phán là thường tình rồi. Chị cũng chả đề cập gì tới danh tính, đơn giản trong ý nói chỉ là tiếc cho sự nghiệp, và khuyên bảo mọi người".

Dưới bình luận này, Vũ Thuý Quỳnh cũng trực tiếp phản hồi bình luận này. Cô viết: "Dạ vì mình cũng hâm mộ mà mình live đúng lúc sự việc đó nên mình shock và xót xa vô cùng. Tự dưng nói mình, mình cũng chưa rõ lắm".

Tại sao Vũ Thuý Quỳnh vấp tranh cãi?

Ngày 11/5, thông tin Miu Lê bị cơ quan chức năng phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy gây chấn động dư luận. Vụ việc nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, kéo theo hàng loạt tranh luận từ cư dân mạng.

Trong buổi livestream, khi được hỏi về những ồn ào liên quan đến Miu Lê, Vũ Thúy Quỳnh đã chia sẻ trên sóng livestream: "Tôi vừa mới đọc xong, thấy tiếc quá nên các bạn trẻ bây giờ nên có lối sống lành mạnh. Ngày xưa thì không biết sao nhưng giờ tôi thấy bản thân sống lành mạnh. Xưa thi thoảng lúc trẻ con còn đi club chơi. Giờ tôi không đi nữa rồi, không hứng thú. Giờ mà thích kiểu nhậu nhẹt sinh tố lúa mạch thì ở nhà thế là vui rồi".

Sau phát ngôn này, Vũ Thúy Quỳnh nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội với nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng nàng hậu không nên lên tiếng vào thời điểm câu chuyện của Miu Lê vẫn còn quá nhạy cảm, đặc biệt khi cả hai đều hoạt động trong showbiz. Nhiều ý kiến nhận định Vũ Thúy Quỳnh hoàn toàn có thể lướt qua bình luận trên livestream thay vì trực tiếp phản hồi để tránh vướng vào ồn ào không cần thiết.

Không ít netizen còn cho rằng phát ngôn của người đẹp thiếu sự khéo léo, dễ bị hiểu theo hướng đang mượn drama của đồng nghiệp để gây chú ý. Từ đó, Vũ Thúy Quỳnh liên tục bị gắn với những cụm từ như "EQ thấp", "vạ miệng" hay "phát ngôn thiếu tinh tế".

Tuy nhiên ở chiều ngược lại, nhiều người cũng lên tiếng bênh vực nàng hậu. Một số ý kiến cho rằng Vũ Thúy Quỳnh không công kích hay hạ bệ bất kỳ ai mà chỉ đang đưa ra quan điểm cá nhân về lối sống lành mạnh. Việc cô nhắc nhở giới trẻ tránh xa các tệ nạn cũng được xem là thông điệp tích cực, đặc biệt khi Vũ Thúy Quỳnh là Á hậu và có sức ảnh hưởng nhất định với công chúng trẻ.

Ồn ào kéo theo

Sáng 13/5, mạng xã hội bất ngờ xôn xao trước hình ảnh chụp màn hình một bài đăng được cho là xuất phát từ trang cá nhân của NTK Hà Nhật Tiến. Trong bài viết lan truyền trên các diễn đàn, nam NTK được cho là tuyên bố đưa Á hậu Vũ Thúy Quỳnh vào "blacklist".

Dù hiện bài đăng này đã không còn xuất hiện trên trang cá nhân của Hà Nhật Tiến, nhưng những hình ảnh chụp màn hình vẫn bị chia sẻ rộng rãi trên Threads và Facebook, khiến câu chuyện nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán. Nhiều cư dân mạng cho rằng động thái của nam NTK xuất phát từ việc không đồng tình với phát ngôn gần đây của Vũ Thúy Quỳnh liên quan đến ồn ào của Miu Lê.

Không chỉ vậy, việc một người trong giới thời trang công khai thể hiện thái độ với nàng hậu cũng khiến drama tiếp tục bị đẩy đi xa hơn. Trên các diễn đàn, cộng đồng mạng tiếp tục chia thành nhiều luồng ý kiến trái chiều, từ bênh vực Vũ Thúy Quỳnh đến ủng hộ phản ứng thẳng thắn của Hà Nhật Tiến.

Sau khi bài đăng lan truyền rộng rãi, không ít cư dân mạng lại bắt đầu quay sang tranh luận theo hướng khác. Một bộ phận netizen cho rằng phản ứng của Hà Nhật Tiến đang có phần quá gay gắt, thậm chí bị nhận xét là nhạy cảm quá mức trước một quan điểm mang tính cá nhân của Vũ Thúy Quỳnh.

Nhiều ý kiến cho rằng nàng hậu không hề công kích hay hạ bệ bất kỳ ai, mà chỉ đưa ra góc nhìn riêng về lối sống và câu chuyện cảnh tỉnh giới trẻ. Chính vì vậy, việc Hà Nhật Tiến công khai thể hiện thái độ mạnh mẽ khiến một số người cảm thấy khó hiểu.

Cả NTK Hà Nhật Tiến và Vũ Thuý Quỳnh chưa có chia sẻ gì thêm về drama tiếp diễn này.

