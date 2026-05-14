Vụ chồng của nữ diễn viên đình đám bị tố xâm hại em trai: Người cha gửi mail xin hàn gắn liền bị "vạch mặt" giữa drama

Vụ việc nóng nhất Thái Lan hiện nay chính là Pi Sunith Scott - người thừa kế tập đoàn bia Singha, đồng thời cũng là chồng của nữ diễn viên Mild Lapassalan - bị em trai là Psi Scott tố xâm hại tình dục từ năm 12 tuổi đến 24 tuổi. Psi Scott cũng cáo buộc mọi người trong gia tộc Bhirombhakdi đều biết rõ những hành vi sai trái của Pi Sunith Scott, nhưng không ai đứng ra bảo vệ hay giúp đỡ anh.

Trong diễn biến mới nhất, Psi Scott cho biết anh đã nhận được email từ bố đẻ sau 4 năm biệt tăm. Đây cũng là người thân đầu tiên chủ động liên hệ riêng với Psi Scott kể từ khi anh lên tiếng cáo buộc anh trai Pi Sunith Scott có hành vi không đúng chừng mực. Trong email, người cha gốc Thái Lan - Scotland bày tỏ sự tuyệt vọng, đau lòng khi bị con trai Psi Scott chặn mọi liên lạc, khiến mối quan hệ cha con trở nên xa cách. Ông khẳng định không xem con trai là “kẻ thù”, luôn đứng về phía con. Cha của Psi Scott hy vọng con trai sau khi đọc email sẽ cân nhắc liên hệ với ông.

Sau khi Psi Scott (phải) tố cáo anh trai xâm hại mình hàng chục năm, đã có người thân trong gia đình liên lạc với anh. Đó là người cha gốc Thái Lan - Scotland.

Dưới đây là toàn văn email cha Psi Scott gửi đến thiếu gia này sau khi ồn ào nổ ra: "Psi Scott của cha. Cha không biết liệu con có đang đọc những dòng email này của cha hay không. Cha muốn được kết nối với con, nhưng không biết phải làm cách nào vì con chặn bố trên Line và các phương tiện liên lạc khác (cha nghĩ vậy). Cha chỉ muốn nói rằng chúng ta giống nhau nhiều hơn con nghĩ đấy. Và điều quan trọng nhất là cha không phải kẻ thù của con. Cha đứng về phía con. Nhưng một lý do nào đó mà kể từ khi con từ Anh trở về nước, cha đã trở thành kẻ thù của con. Mọi điều cha nói dường như đều khiến con nảy sinh sự ghê tởm, khước từ không chấp nhận. Cha thực sự tệ đến vậy sao? Năm nay con 30 tuổi. Con phải học được rằng thế giới này không phải là nơi hoàn hảo, và cuộc sống cũng sẽ chẳng diễn ra như những gì con mong muốn. Cha có thể không phải là người cha mà con mong ước, nhưng cha luôn chân thành muốn con được hạnh phúc. Tại sao cha lại không muốn con trai mình được hạnh phúc chứ? Nếu con chịu mở lòng mình, cha tin chắc chúng ta có thể tìm thấy tiếng nói chung. Cha nhắc lại, cha không phải kẻ thù. Đừng biến cha thành kẻ thù của con. Tình cảm phá hủy thì dễ, xây lại mới khó. Cha mong chờ sự liên lạc từ con, và trong lúc đó cha chúc con mọi điều tốt đẹp". Đối với sự chủ động nối lại tình xưa của cha giữa drama, Psi Scott đã gay gắt chỉ trích ông vì đã không làm gì để bảo vệ mình: "Cha cũng biết những chuyện Pi Sunith đã gây ra, nhưng cha không làm gì cả, nhát gan".

Psi Scott chỉ trích cha đẻ hèn nhát, đã không làm gì để bảo vệ anh.

Trên MXH, các khán giả bàn tán trái chiều về drama giới thượng lưu gây sốc của anh em nhà Bhirombhakdi. Vụ việc lần này cũng đã khiến 50 ngôi sao hàng đầu xứ chùa Vàng như Kimmy Kimberley, Mario Maurer, Baifern Pimchanok cho đến Tay Tawan, Off Jumpol, Diana Flipo, Mint Chayanee, Grace Budsarin, Golf Kittipat... bị tẩy chay, hứng chỉ trích vì nhấn like những bài đăng liên quan do Mild Lapassalan đăng tải. Giữa lúc cáo buộc còn chưa ngã ngũ và diễn biến phức tạp, việc dàn sao hạng A đứng về Pi Sunith Scott và Mild Lapassalan được cho là ủng hộ bạo lực và thiếu sự thấu hiểu đối với nạn nhân. Trước sức ép từ dư luận, nhiều nghệ sĩ xứ chùa Vàng đã lên tiếng xin lỗi.

Trước đó, vào ngày 10/5, dư luận Thái Lan chấn động khi Psi Scott (Siranat Scott) - hậu duệ thế hệ thứ tư của gia tộc quyền thế, giàu có Bhirombhakdi, đồng thời cũng chủ thương hiệu bia Singha - đăng clip khóc lóc, tố cáo anh trai xâm hại tình dục anh, từ năm 12 tuổi cho tới năm 24 tuổi. Người đàn ông 29 tuổi này còn cho biết mọi người trong gia đình đều biết rõ sự việc này vì họ đã nghe đoạn băng ghi âm lời thú tội của Pi Sunith Scott. Thế nhưng, không ai trong dòng họ đứng ra bảo vệ hay giúp đỡ Psi Scott. Psi Scott nói trong nước mắt rằng anh phải gồng gánh mọi thứ, không còn sự lựa chọn nào khác. Thiếu gia tập đoàn Singha cho biết thêm hiện anh còn phải phải đối mặt với vụ kiện tụng từ chính mẹ ruột để đòi lại số tài sản mà ông ngoại đã trao cho. Khi anh tìm kiếm sự giúp đỡ từ các bậc trưởng bối trong dòng họ, anh còn bị mắng ngược là "đứa con bất hiếu", yêu cầu anh xin lỗi mẹ.

Psi Scott tố cáo anh ruột từ ngày 10/5.

Giữa sóng gió, Pi Sunith Scott đã đăng tải video dài trên trang cá nhân của bà xã minh tinh để phủ nhận toàn bộ các cáo buộc nhắm vào mình. Về cáo buộc cưỡng bức em trai, Pi Sunith Scott khẳng định đó là “điều không đúng sự thật và chưa từng xảy ra”. Về đoạn ghi âm xin lỗi, Pi Sunith Scott nói anh không hề biết mình bị ghi âm. Theo lời anh, đây là cuộc trò chuyện từ khi hai anh em còn nhỏ. Anh thừa nhận từng cãi vã, bắt nạt em trai theo kiểu anh em trêu chọc nhau nhưng đôi lúc đi quá giới hạn. Thiếu gia tập đoàn Singha cho rằng ở thời điểm đó, anh vẫn còn là trẻ con và chưa đủ nhận thức về đúng sai. Anh nói đã xin lỗi em trai nhiều lần và cả hai cũng từng nói chuyện để làm rõ vấn đề này trước đây. Đến giai đoạn thiếu niên, 2 người sống ở 2 quốc gia khác nhau nên không có chuyện làm ra hành vi thiếu đứng đắn với em trai hàng chục năm như cáo buộc.

Pi Sunith Scott cũng phủ nhận việc gia đình bỏ mặc em trai như những gì đang bị tố cáo. Anh cho biết người thân và bạn bè đã nhiều lần hỗ trợ, bao gồm cả việc đưa Psi Scott đi gặp bác sĩ. Tuy nhiên, theo Pi Sunith Scott, có thời điểm em trai chủ động chặn liên lạc khiến gia đình gặp khó khăn trong việc kết nối.

Tưởng chừng như đến đây, drama đã yên ắng nhưng Psi Scott đã tung tiếp đoạn ghi âm khác gây sốc. Trong đoạn ghi âm này, Psi Scott nói anh trai từng vào phòng rồi bắt mình thực hiện hành vi không đàng hoàng. Đáp lại, chồng của nữ diễn viên Mild Lapassalan nói rằng lúc đó anh còn nhỏ, không nhận thức được mình đang làm gì. Psi Scott liền bảo "Không, lúc đấy em mới 10-11 tuổi, còn anh hơn em đến 6 tuổi". Psi Scott khẳng định anh chịu tổn thương tâm lý, mất nhiều năm chữa lành và không dám yêu ai do ám ảnh. Hiện, đoạn ghi âm đã có 24.000 lượt share. Sau khi Psi Scott tung file ghi âm mới, Pi Sunith Scott chưa có phản hồi. Trong khi minh tinh Mild Lapassalan cho biết cô sẽ không can thiệp vào vụ đấu tố của chồng và em trai.

Pi Sunith Scott phủ nhận những cáo buộc nghiêm trọng mà em trai đang hướng đến mình. Anh đồng thời cũng tung giấy chứng nhận nhà đất để tố cáo Psi Scott đã nói dối về phần tài sản được thừa kế. Trước đó, Psi Scott nói rằng anh được ông ngoại quyền thừa kế tài sản. Nhưng trên giấy tờ có công chứng, 2 anh em nhà Bhirombhakdi đồng sở hữu.

