Cả showbiz run sợ trước lời khai của thiên kim tập đoàn sữa nghiện ma túy, bị truy nã từ Campuchia về

Hwang Hana nổi tiếng là "thiên kim tập đoàn sữa" nghiện ngập, tai tiếng của Hàn Quốc. Hôn thê cũ của Park Yoochun (JYJ) là cháu gái của người sáng lập kiêm chủ tịch danh dự của tập đoàn thực phẩm - sữa Namyang Dairy. Có cuộc sống nhung lụa từ lúc chào đời nhưng Hwang Hana lại lao vào ăn chơi sa đọa, nghiện hút.

Sau nhiều lần ra tù vào tội, Hwang Hana đã bỏ trốn sang Thái Lan. Khi biết hộ chiếu bị vô hiệu hóa và bản thân nằm trong danh sách truy nã đỏ của Interpol, cô tiếp tục nhập cảnh trái phép vào Campuchia để trốn tránh. Hana sống ngoài lãnh thổ Hàn Quốc cho đến cuối năm 2025.

Khi bày tỏ ý định ra đầu thú, cô bị cảnh sát bắt giữ ngay trên chuyến bay tại sân bay quốc tế Phnom Penh, Campuchia. Nguyên nhân khiến Hwang Hana chủ động ra trình diện nhà chức trách xuất phát từ việc tiểu thư này vừa sinh con. Trả lời về vấn đề này, nữ thừa kế sinh năm 1988 cho hay: “Gần đây tôi đã sinh con ở Campuchia. Tôi quyết định quay trở lại Hàn Quốc để chịu trách nhiệm cho việc nuôi dạy đứa nhỏ”.

Khi về nước, Hwang Hana bị di lý về Sở cảnh sát thành phố Suwon. Ngoài các cáo buộc sử dụng và cung cấp ma túy, cơ quan điều tra còn phát hiện Hwang Hana đã nhiều lần tìm cách thuyết phục các đồng phạm thay đổi lời khai theo hướng có lợi cho mình.

Theo công tố viên, tiểu thư tập đoàn Namyang liên hệ với họ để xin lời khai thuận lợi. Sau khi bị bắt, cô nộp các bản tường trình bằng văn bản và ghi âm qua luật sư, trong đó một số đồng phạm thay đổi nội dung khai trước đó. Tuy nhiên, điều tra bổ sung cho thấy những lời khai này hoàn toàn sai sự thật. Thậm chí, một đồng phạm còn tố cáo đã nhận được tin nhắn đe dọa từ Hwang Hana, buộc phải đổi lại lời khai theo ý cô.

Trong cuộc điều tra vào tháng 1/2026, Hwang Hana phủ nhận toàn bộ cáo buộc, khẳng định mình chỉ có mặt tại hiện trường và không trực tiếp sử dụng hay tiêm ma túy cho người khác. Điểm khiến vụ việc trở nên đặc biệt nghiêm trọng và thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ dư luận là lời khai của Hana trong quá trình thẩm vấn. Theo phóng viên Oh Hyuk Jin của Xportsnews, Hwang Hana đã nhắc đến tên nhiều nghệ sĩ trong showbiz Hàn Quốc, bao gồm cả nam và nữ.

Phóng viên Oh cho biết các điều tra viên đã xác định được thời gian và địa điểm cụ thể của một số lần sử dụng ma túy, dù bằng chứng vật chất còn hạn chế. Phóng viên nhận định: “Có vẻ như Hwang Hana tin rằng việc khai ra tội danh của người khác có thể giúp giảm nhẹ hình phạt, và đã lựa chọn những cá nhân mà cơ quan chức năng có thể đã nắm giữ một số chứng cứ nhất định” .

Nếu những thông tin này được xác thực và mở rộng điều tra, nhiều ý kiến cho rằng ngành giải trí Hàn Quốc có nguy cơ rung chuyển mạnh mẽ bởi một cuộc điều tra ma túy quy mô lớn, tương tự các vụ việc chấn động trước đây. Hiện cơ quan chức năng Hàn Quốc đang tiếp tục điều tra làm rõ lời khai của Hwang Hana cũng như vai trò của các nhân vật liên quan trong showbiz. Vụ việc vẫn đang trong giai đoạn điều tra bổ sung và chưa có kết luận cuối cùng.

Trước đó, tiểu thư tài phiệt này nhiều lần vướng lao lý gây xôn xao dư luận Hàn Quốc. Vào năm 2019, cháu gái người sáng lập tập đoàn Namyang Dairy bị kết án 2 năm tù treo, nộp phạt 2,2 triệu won (40 triệu đồng), trải qua 40 giờ điều trị cai nghiện với tội danh mua bán ma túy đá và 7 lần dùng chất gây nghiện. Nhưng đến năm 2021, tình cũ Yoochun tiếp tục bị truy tố với tội danh tái phạm sử dụng ma túy trong thời gian nhận án tù treo. Lần này, Hwang Hana phải ngồi tù 1 năm 8 tháng.

Hwang Hana còn bị nghi ngờ liên quan đến vụ buôn ma túy lớn nhất Hàn Quốc và cái chết của 2 người đàn ông, 1 trong số đó là hôn phu mới của cô này. Tiểu thư tài phiệt còn làm giả giấy xét nghiệm ma túy và bị cáo buộc ăn trộm quần áo và nhiều món đồ cao cấp từ nhà của người quen vào cuối tháng 11/2020.

Nguồn: Xports News