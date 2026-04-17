"Công chúa" Jessica Jung (SNSD) đổ bộ Tân Sơn Nhất, khoảnh khắc "check-in" cùng nón lá chiếm spotlight

Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng nữ idol đình đám Kpop gen 2 Jessica Jung (SNSD) đã chính thức đặt chân đến sân bay Tân Sơn Nhất vào tối 16/4. "Công chúa băng giá" sẽ gặp gỡ fan Việt thông qua buổi concert mang tên Reflection Concert Tour, diễn ra vào ngày 18/4, tại Nhà thi đấu Tân Bình, TP.HCM. Đây là lần đầu tiên Jessica Jung đặt chân tới Việt Nam để tổ chức concert solo. Đáng chú ý, đêm nhạc vào ngày mai còn còn mang ý nghĩa lớn hơn khi ngày sinh nhật của Jessica trùng với ngày tổ chức concert.

Dù hạ cánh sau chuyến bay dài nhưng mỹ nhân SNSD vẫn rất tươi tắn, xinh đẹp và giàu năng lượng. Tại sân bay, Jessica Jung đeo khẩu trang che mặt, nhưng vẫn phát sáng giữa đám đông nhờ làn da trắng, mái tóc dài thướt tha. Nữ idol còn vui vẻ nhận banner, chụp ảnh cùng chiếc nón lá fan tặng, thân thiện chào các SONE Việt Nam đã ra tận sân bay đón cô vào lúc tối muộn.

Jessica Jung đổ bộ Tân Sơn Nhất tối 16/4 trong sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam

Dù hạ cánh sau chuyến bay dài nhưng mỹ nhân Hàn vẫn rất tươi tắn, xinh đẹp và giàu năng lượng. Ảnh: TYCCJ Vietnam.

"Công chúa băng giá" nhận banner, nón lá, vui vẻ chào fan Việt đã ra tận sân bay đón cô vào lúc tối muộn. Ảnh: TYCCJ Vietnam.

Mỹ nhân Kpop vô cùng trân trọng, nâng niu những món quà người hâm mộ Việt tặng mình. Ảnh: TYCCJ Vietnam.

Cô sẽ gặp gỡ fan Việt thông qua buổi concert mang tên Reflection Concert Tour, diễn ra vào ngày 18/4, tại Nhà thi đấu Tân Bình, TP.HCM. Ảnh: TYCCJ Vietnam.

Trước đó, Jessica Jung cũng đã biến sân bay Hàn thành sàn catwalk trước giờ lên đường sang Việt Nam. Xuất hiện tại sân bay Incheon, nữ ca sĩ diện trang phục casual trẻ trung, năng động. Trong loạt ảnh chụp cận mặt, Jessica Jung khiến dân tình trầm trồ với nhan sắc "hack tuổi", làn da trắng sáng mịn màng không tỳ vết.

Jessica Jung rạng rỡ ở sân bay Incheon trước khi lên đường sang Việt Nam. Nguồn: TYCCJ Vietnam



Nữ idol đình đám xứ Hàn diện set đồ trẻ trung, năng động. Ảnh:TYCCJ Vietnam

Trước ống kính, cựu thành viên SNSD khoe nhan sắc trẻ trung và làn da trắng sứ không tỳ vết. Ảnh:TYCCJ Vietnam

Jessica Jung xinh đẹp trong từng khoảnh khắc, khiến người hâm mộ không thể rời mắt khỏi nữ thần đình đám thế hệ Kpop thứ 2. Ảnh:TYCCJ Vietnam

Bao năm qua, nữ ca sĩ vẫn giữ được nhan sắc tươi trẻ, không thay đổi nhiều so với hồi mới ra mắt. Nụ cười rạng rỡ của cô càng khiến người hâm mộ thêm xiêu lòng. Ảnh:TYCCJ Vietnam

Jessica từng là 1 trong những giọng ca chính của nhóm nhạc huyền thoại SNSD. Năm 2014, cô rời nhóm trong sự ngỡ ngàng của công chúng khắp châu Á. Kể từ đó tới nay, người đẹp tập trung vào các hoạt động solo, kinh doanh và thiết kế thời trang. Năm 2022, cô có sự trở lại bùng nổ tại thị trường Trung Quốc khi cô tham gia chương trình thực tế nổi tiếng Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng, tái lập vị thế trong ngành giải trí Trung Quốc và thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả. Tuy nhiên, tại Hàn Quốc, Jessica không có nhiều hoạt động âm nhạc nổi bật. Cô từng cho ra mắt 2 cuốn sách về đời sống idol, khiến dư luận dậy sóng và tranh cãi vì nhiều chi tiết bị cho là ám chỉ SNSD. Tháng 11 năm ngoái, "công chúa băng giá" bị xử thua kiện tại Trung Quốc và phải chịu án phạt nặng gần 50 tỷ đồng vì "bùng show".