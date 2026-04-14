Đây là con người thật của mỹ nam Hàn Quốc đình đám đang hợp tác với Trấn Thành

Park Bo Gum từ lâu đã trở thành 1 trong những cái tên có sức hút bậc nhất tại showbiz Hàn. Ở vị thế ngôi sao hạng A, mỗi lần anh xuất hiện, đăng ảnh cũng đủ tạo thành chủ đề bàn tán. Trong 1 ngành công nghiệp giải trí "thật giả lẫn lộn", ai cũng có thể tạo ra cho mình 1 mặt nạ hoàn mỹ, nhà sản xuất kiêm đạo diễn Son Soo Jung cho biết Park Bo Gum là ngoại lệ. Nam diễn viên này có tính cách và nhân phẩm tốt "real" 100%, không hề diễn.

Theo đạo diễn Son Soo Jung, sự tử tế của Park Bo Gum không phải ở trước máy quay mới có mà tồn tại từ trong cốt cách. Sau khi bộ phim The Village Barber hoàn tất quá trình ghi hình, nam diễn viên đã dành hàng giờ đồng hồ đi bộ khắp ngôi làng đến tận khuya, gõ cửa từng nhà để chào hỏi, cảm ơn những người mà anh chưa có dịp gặp gỡ nhiều trong suốt thời gian đến địa phương quay phim. Park Bo Gum làm việc này cho đến gần nửa đêm mới rời đi dù hôm sau anh có lịch quay từ rất sớm. "Trong thời đại mà hình tượng người nổi tiếng thường được các công ty cố nhào nặn cho hoàn mỹ, Park Bo Gum lại chẳng phải sản phẩm giả tạo ấy. Nam diễn viên là viên ngọc quý của showbiz Hàn", Son Soo Jung khen ngợi tính cách chân thành của nam diễn viên sinh năm 1993.

Đạo diễn Son Soo Jung cho biết Park Bo Gum tử tế, chân thành và tốt tính không hề diễn. Anh từng đi bộ hàng giờ đồng hồ đến từng nhà trong 1 ngôi làng để cảm ơn người dân ở đây đã hỗ trợ đoàn phim trong suốt quá trình quay.

Tiết lộ của đạo diễn Son Soo Jung về con người thật của Park Bo Gum giúp anh càng thêm ghi điểm, nhận được sự yêu mến và tin tưởng từ công chúng. Hiện, khán giả Việt Nam đang ngóng đợi dự án The Sword: A Legend of the Red Wolf của Park Bo Gum. Ở tác phẩm điện ảnh này, mỹ nam Hàn Quốc và Trấn Thành sẽ hợp tác với nhau. Đầu tháng 3, các diễn viên của The Sword: A Legend of the Red Wolf đã có buổi đọc kịch bản kết hợp diễn tập hành động để làm quen với nhân vật. Vì vậy, netizen Việt rất mong chờ Park Bo Gum và Trấn Thành sẽ có nhiều cảnh diễn xuất chung trong bộ phim điện ảnh quy mô lớn này của xứ kim chi.

Park Bo Gum và Trấn Thành cùng hợp tác trong dự án điện ảnh The Sword: A Legend of the Red Wolf.

Hình ảnh của các nghệ sĩ trong buổi đọc kịch bản kết hợp diễn tập hành động để làm quen với nhân vật vào đầu tháng 3.

Park Bo Gum sinh năm 1993, có niềm đam mê lớn với âm nhạc từ nhỏ, anh biết chơi piano từ năm 5 tuổi và từng mơ ước trở thành ca sĩ - nhạc sĩ. Anh từng gửi các bản thu âm mình hát và chơi piano đến nhiều công ty giải trí lớn. Tuy nhiên, phần lớn các công ty lại nhận thấy tiềm năng diễn xuất ở anh. Cuối cùng, anh ký hợp đồng với SidusHQ – một công ty chủ yếu quản lý diễn viên, và sau đó được gợi ý chuyển hướng sang diễn xuất

Anh ra mắt với vai trò diễn viên vào năm 2011 trong phim điện ảnh Blind . Những năm sau đó, Park Bo Gum đột phá tên tuổi với Reply 1988 và Mây Họa Ánh Trăng , giúp Park Bo Gum nhận được vô số giải thưởng và danh hiệu "Bạn trai quốc dân", "Hoàng tử cổ trang".

Park Bo Gum nổi tiếng với vẻ đẹp trai "chuẩn Hàn", nụ cười rạng rỡ, đôi mắt biết nói và phong thái thanh lịch. Anh luôn là gương mặt được săn đón của các tạp chí thời trang và thương hiệu lớ. Bên cạnh đó, Park Bo Gum được biết đến với tính cách khiêm tốn, lễ phép, tốt bụng và thân thiện. Anh thường được các đồng nghiệp và người hâm mộ khen ngợi về đạo đức nghề nghiệp và lối sống sạch. Anh cũng rất đa tài khi có thể chơi piano, guitar, và từng là thành viên đội bơi của trường.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Park Bo Gum vẫn chưa từng công khai mối quan hệ tình cảm nào. Nam diễn viên luôn giữ đời sống riêng tư kín tiếng. Lần hiếm hoi Park Bo Gum dính drama đời tư là khi Song Joong Ki và Song Hye Kyo ly hôn. Anh bị đồn là “người thứ ba” do hợp tác với Song Hye Kyo trong bộ phim Encounter. Tuy nhiên, phía các nghệ sĩ đều nhanh chóng lên tiếng phủ nhận nghi vấn Park Bo Gum khiến cặp Song - Song tan vỡ.

