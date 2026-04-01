Bạn trai mới vừa cùng Kendall Jenner "quậy tung" Coachella là ai?

Coachella 2026 chưa kịp kết thúc tuần 1 mà đã dậy sóng với những tin đồn tình ái nóng bỏng. Theo tờ DEUXMOI, Kendall Jenner và Jacob Elordi đang bí mật hẹn họ. Cặp đôi được bắt gặp "đi quẩy" cùng gia đình Jenner, Hailey Bieber, Timothée Chalamet tại set diễn của Justin Bieber ở Coachella. Không chỉ xem Coachella, nam thần Đồi Gió Hú còn xuất hiện tại tiệc after-party của Justin Bieber cùng Kendall Jenner ngay sau đó.

Theo nguồn tin của DEUXMOI, Jacob Elordi đang tìm hiểu Kendall Jenner nên mới đi chơi cùng đại gia đình này. Ở bữa tiệc mừng sau đêm diễn tại Coachella của Justin Bieber, cả hai còn hôn nhau tình tứ. Trước đó, tháng 3/2026, họ cũng bị bắt gặp cùng nhau tại Vanity Fair Oscar Party, khiến nghi vấn hẹn hò càng thêm phần “nóng”.

Vậy chàng trai cao kều, điển trai người Úc này là ai mà khiến siêu mẫu đình đám Kendall Jenner phải chú ý?

Jacob Elordi và Kendall Jenner được cho là đang hẹn hò.

Jacob Elordi – Hot boy chân dài của Hollywood

Jacob Nathaniel Elordi sinh ngày 26/6/1997 tại Brisbane, Queensland, Australia Với chiều cao 1m96, gương mặt góc cạnh, thân hình săn chắc chuẩn người mẫu, Jacob Elordi nhanh chóng trở thành một trong những nam thần được săn đón nhất Hollywood hiện nay. Anh lớn lên trong gia đình có 4 anh chị em, bố là thợ sơn nhà, và bắt đầu diễn xuất từ nhỏ qua sân khấu kịch.

Jacob Elordi bắt đầu diễn xuất năm 2015, nhưng thực sự bùng nổ vào năm 2018 khi thủ vai Noah Flynn – "trai tồi" lãng mạn trong series phim The Kissing Booth . Vai diễn này đưa tên tuổi anh đến với khán giả toàn cầu, biến anh thành nam thần tuổi teen đình đám. Tiếp đó, anh gây ấn tượng mạnh với vai Nate Jacobs – nhân vật phức tạp, tối tăm, đầy độc hại trong series Euphoria từ 2019 đến nay. Dù bị ghét vì tính cách nhân vật, diễn xuất của Jacob Elordi lại nhận được vô số lời khen ngợi vì chiều sâu tâm lý.

Jacob Elordi có vẻ điển trai lãng tử...

... cùng chiều cao lấn át mọi đồng nghiệp.

Năm 2023 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của nam thần nước Úc. Anh thủ vai Elvis Presley trong phim Priscilla của đạo diễn Sofia Coppola, vai Felix Catton giàu có, cuốn hút nhưng đầy bí ẩn trong Saltburn của Emerald Fennell – bộ phim giúp Jacob Elordi nhận đề cử Diễn viên phụ xuất sắc nhất tại giải BAFTA.

Đến nay, tên tuổi Jacob Elordi đã bước lên tầm toàn cầu với vai nam chính trong Đồi Gió Hú. Dù chênh 7 tuổi với đàn chị Margot Robbie nhưng anh diễn xuất cực "ngọt", lại gây ấn tượng với vẻ ngoài lãng tử điển trai khó cưỡng. Các nhà phê bình dự đoán trong tương lai tên của Jacob Elordi chắc chắn sẽ thường xuyên xuất hiện trong danh sách đề cử Nam chính xuất sắc tại các giải thưởng danh giá toàn cầu như Oscar hay Quả Cầu Vàng.

Nam thần sinh năm 1997 nổi tiếng toàn cầu với Đồi Gió Hú.

"Cặp đôi vàng” mới của showbiz?

Jacob Elordi nổi tiếng với chiều cao “khủng” và vẻ ngoài lạnh lùng, nam tính, nhưng ngoài đời lại được fan yêu mến vì sự dí dóm, thông minh và đôi khi rất dễ thương. Anh từng có nhiều mối tình nổi tiếng: Joey King (bạn diễn The Kissing Booth), Zendaya (đồng nghiệp Euphoria), Kaia Gerber (con gái Cindy Crawford). Và gần đây nhất, anh kết thúc hoàn toàn mối quan hệ hết hợp rồi tan với influencer Olivia Jade Giannulli. Nam thần Đồi Gió Hú đã hoàn toàn độc thân trước khi tin đồn với Kendall Jenner bùng nổ.

Jacob Elordi có cả dàn bạn gái cũ nổi tiếng.

Dù chỉ là tin đồn, việc Jacob Elordi và Kendall Jenner cùng “quậy tung” tại Coachella đã khiến netizen phấn khích. Nhiều người bình luận: “Hai người đẹp đến mức không thể nghĩ ra ai xứng hơn”, “Kendall cuối cùng cũng tìm được chàng trai cao ráo đúng chuẩn”... Cả hai đều kín tiếng trong chuyện tình cảm, nên hiện chưa có phản hồi chính thức.

Dù có thành đôi thật hay không, Jacob Elordi rõ ràng đang ở đỉnh cao sự nghiệp và sức hút cá nhân. Từ chàng trai Úc vô danh đến ngôi sao Hollywood được săn đón, hành trình của anh là minh chứng cho tài năng và sự nỗ lực không ngừng.

Jacob Elordi bị tóm gọn "đi quẩy" cùng gia đình Jenner

Jacob Elordi được trông thấy ra về cùng Hailey Bieber, Timothee Chalamet và các thành viên trong gia đình Jenner

Trong khi đó, Kendall Jenner sinh năm 1995, hơn Jacob Elordi 2 tuổi và là một trong những siêu mẫu hàng đầu thế giới, ngôi sao truyền hình thực tế và doanh nhân người Mỹ. Với chiều cao 1m80, thân hình mảnh mai và gương mặt sắc sảo, Kendall Jenner nổi bật nhờ phong cách thanh lịch, tối giản, thường được ví như biểu tượng "quiet luxury" của giới thời trang.

Kendall là con gái lớn của cựu vận động viên Olympic Caitlyn Jenner (trước đây là Bruce Jenner) và bà Kris Jenner – "momager" nổi tiếng quản lý gia đình Kardashian-Jenner. Cô có em gái ruột Kylie Jenner và nhiều anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha, bao gồm các chị em nổi tiếng như Kourtney, Kim, Khloé và Rob Kardashian. Kendall lớn lên trong sự chú ý của công chúng từ nhỏ nhờ tham gia chương trình thực tế Keeping Up with the Kardashians (2007–2021) cùng gia đình, sau đó tiếp tục với The Kardashians trên Hulu từ 2022.

Kendall Jenner là siêu mẫu đắt giá nhất thế giới hiện tại.

Người đẹp bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 14 tuổi, ký hợp đồng với Wilhelmina Models năm 2009. Sau chiến dịch quảng cáo cho Forever 21, cô nhanh chóng bước vào làng thời trang cao cấp, catwalk cho các thương hiệu lớn và nhiều show tại Paris, Milan, New York Fashion Week. Năm 2017, Forbes công nhận cô là siêu mẫu được trả lương cao nhất thế giới, vượt qua Gisele Bündchen - người thống trị danh sách từ 2002.

Về đời tư, Kendall Jenner kín tiếng hơn hẳn các chị em Kardashian. Cô từng hẹn hò với nhiều ngôi sao như Harry Styles (2013-2016), A$AP Rocky, Lewis Hamilton, Blake Griffin, Ben Simmons, Devin Booker (2020-2022, tái hợp ngắn 2025), và Bad Bunny (2023, chia tay cuối năm đó). Cô là người duy nhất trong đại gia đình ồn ào này chưa kết hôn và có con.