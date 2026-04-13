Màn đáp trả ngoạn mục tại Coachella của nam thần bị công ty nợ lương, "dao kéo" đến biến dạng

Nam thần Kpop làm nên lịch sử

Tại lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh Coachella 2026, Taemin (SHINee) đã tạo nên lịch sử khi trở thành nam idol Kpop solo đầu tiên biểu diễn trên sân khấu Mojave Stage. Với set diễn kéo dài 50 phút, bao gồm 13 bài hát, trong đó có 6 ca khúc mới hoàn toàn chưa phát hành, Taemin đã khiến hàng chục nghìn khán giả phải đứng ngồi không yên, liên tục reo hò và dành tặng những tràng pháo tay không ngớt.

Taemin tỏa sáng trên sân khấu Coachella 2026.

Nam thần 33 tuổi bước ra với visual sắc sảo, thần thái ma mị đầy nghệ thuật, trang phục ấn tượng kết hợp hiệu ứng ánh sáng và vũ đạo đỉnh cao. Từ những bản hit kinh điển như MOVE, WANT, Sexy in the Air đến các ca khúc mới mang phong cách experimental, dark pop và ballad mạnh mẽ, Taemin đã chứng minh anh không chỉ là idol Kpop, mà còn là nghệ sĩ thực thụ có khả năng làm chủ sân khấu quốc tế.

Khoảnh khắc anh ngồi piano trình bày bản ballad mới với giọng hát cao vút, đầy cảm xúc đã khiến cả khu vực Mojave Stage chìm trong sự tĩnh lặng rồi bùng nổ. Nhiều khán giả quốc tế sau đó chia sẻ: “Taemin không chỉ nhảy, anh ấy kể một câu chuyện bằng cơ thể và giọng hát”.

Taemin đem đến set diễn 50 phút, 13 ca khúc, với 6 ca khúc mới hoàn toàn. Clip: X

Taemin đã chứng minh anh không chỉ là idol Kpop, mà còn là nghệ sĩ thực thụ có khả năng làm chủ sân khấu quốc tế. Clip: X

Màn đáp trả đập tan những nghi ngại suốt thời gian qua

Đây chính là màn đáp trả ngoạn mục sau hàng loạt lùm xùm mà em út SHINee phải đối mặt chỉ vài tháng trước đó. Vào đầu năm 2026, nam ca sĩ đã chính thức chấm dứt hợp đồng với Big Planet Made (BPM) – công ty từng là một phần của hệ sinh thái One Hundred do CEO Cha Ga Won điều hành. Lý do là bởi công ty đã vi phạm lòng tin của Taemin, nợ lương đến hơn 1 tỷ won (khoảng 18 tỷ đồng). Hoạt động quảng bá của anh cũng bị đình trệ theo.

Khi dứt áo ra đi, Taemin còn bỏ tiền túi để trả lương cho các nhân viên bị BPM nợ lương. Đây được xem là quyết định nhằm giữ cho đội ngũ không bị lung lay, thể hiện tinh thần trách nhiệm và nghĩa khí của nam ca sĩ đối với những nhân viên đã gắn bó cùng mình trong suốt thời gian dài.

Taemin tái xuất hoành tráng sau ồn ào với công ty cũ.

Sau khi rời khỏi BPM, anh chuyển sang làm việc với Galaxy Corporation – bước đi được nhiều người đánh giá là sáng suốt để bảo vệ sự nghiệp. Galaxy Corporation là "mái nhà chung" của G-Dragon, Song Kang Ho, Kim Jong Kook, có bước tăng trưởng mạnh trong thời gian qua.

Taemin giờ đã về chung nhà với G-Dragon.

Trước đó, khi còn ở công ty cũ, Taemin cũng vướng phải chỉ trích nặng nề về ngoại hình. Nhiều netizen cho rằng anh đã lạm dụng "dao kéo" dẫn đến khuôn mặt thay đổi rõ rệt, biến dạng và kỳ dị. Taemin thậm chí còn bị so sánh với Oli London – influencer người Anh từng thực hiện hàng loạt ca phẫu thuật để “trở thành người Hàn” và bị chỉ trích mạnh mẽ. Một số bình luận gay gắt gọi visual mới của Taemin là “thảm họa”, “mất tự nhiên”, khiến anh bị kéo vào vòng xoáy chỉ trích không ngừng nghỉ trên mạng xã hội.

Nhan sắc trồi sụt thất thường của Taemin đã thu hút lượng tương tác lớn.

Taemin bị so sánh với thảm hoạ mạng Oli London một thời.

Thế nhưng, tất cả những ồn ào đó dường như tan biến hoàn toàn khi Taemin đứng trên sân khấu Coachella. Visual ma mị, sắc lạnh kết hợp với thần thái tự tin, kỹ năng vũ đạo đỉnh cao và khả năng biểu diễn đa tầng đã khiến fan lẫn khán giả mới phải thốt lên: “Đây mới là Taemin thực thụ”. Nhiều người nhận xét rằng những thay đổi ngoại hình (nếu có) giờ đây trở thành một phần của nghệ thuật – giúp anh toát lên vẻ đẹp bí ẩn, trưởng thành và đậm chất nghệ sĩ hơn bao giờ hết. Set diễn không chỉ là màn trình diễn âm nhạc mà còn là tuyên ngôn: “Tôi vẫn ở đây, vẫn mạnh mẽ và đang tiến xa hơn”.

Sự xuất hiện của Taemin tại Coachella 2026 không chỉ là cột mốc lịch sử cho riêng anh, mà còn là bước tiến mới cho các nghệ sĩ Kpop khác. Sau buổi biểu diễn, các màn trình diễn của Taemin nhanh chóng gây sốt mạng xã hội, nhận về lượng tương tác khủng.

Cận cảnh thần thái ma mị, cuốn hút của em út SHINee.

Taemin đã lấy lại được phong độ.

Nam thần tài năng của showbiz

Lee Taemin sinh ngày 18/7/1993 tại Seoul, Hàn Quốc. Anh là em út kiêm main dancer của nhóm nhạc huyền thoại SHINee, ra năm 2008 dưới trướng SM Entertainment. Với vai trò trung tâm trong nhiều màn biểu diễn nổi tiếng của nhóm như Sherlock , View , Don’t Call Me , Taemin được công nhận là một trong những vũ công nam xuất sắc nhất Kpop.

Taemin là em út tài năng của SHINee.

Năm 2014, Taemin chính thức ra mắt solo với mini album ACE và nhanh chóng khẳng định bản thân qua các ca khúc solo đình đám như MOVE, WANT, Criminal, Sexy In The Air... Anh cũng là thành viên của nhóm nhạc "biệt đội Avengers" SuperM (2019). Sau 16 năm gắn bó với SM Entertainment, Taemin rời công ty năm 2024 để theo đuổi hoạt động solo tự do hơn, ký với BPM trước khi chuyển sang Galaxy Corporation đầu năm 2026.

Ngoài âm nhạc, Taemin còn thử sức với diễn xuất (phim truyền hình, nhạc kịch) và là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu cao cấp. Dù trải qua không ít sóng gió từ công ty quản lý đến chỉ trích ngoại hình, Taemin vẫn chứng minh được bản lĩnh và tài năng thực thụ. Màn trình diễn lịch sử tại Coachella 2026 không chỉ là đỉnh cao sự nghiệp mà còn là câu trả lời hoàn hảo nhất dành cho tất cả những nghi ngờ và chỉ trích trước đó.

Tất cả những ồn ào dường như tan biến hoàn toàn khi Taemin đứng trên sân khấu Coachella.

