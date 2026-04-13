Ngọc nữ showbiz hoãn cưới vô thời hạn vì chồng bác sĩ bị xét xử vụ làm chết bệnh nhân, nay nhận thêm tin “sét đánh ngang tai”

Hôn phu của Hani (EXID) - bác sĩ Yang Jae Woong hiện đang bị xét xử vì liên quan đến cái chết của 1 bệnh nhân tại bệnh viện do anh làm giám đốc. Trong diễn biến mới nhất vào chiều 12/4, Trung tâm Y tế thành phố Bucheon, tỉnh Gyeonggi cho biết bệnh viện của bác sĩ họ Yang vừa nộp đơn xin đóng cửa. Khi phóng viên tờ Star News liên lạc để tìm hiểu thêm tình hình trong ngày 12/4, họ chỉ nhận được tín hiệu cho thấy số điện thoại của bệnh viện đã không còn tồn tại.

Được biết, bệnh viện này đã nhận án phạt đình chỉ hoạt động trong vòng 3 tháng và buộc phải tạm ngừng kinh doanh từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay trước khi chính thức đóng cửa.

Bệnh viện của Yang Jae Woong đã chính thức đóng cửa mới đây. Ảnh: Naver

Còn nhớ bệnh viện của bác sĩ Yang được khai trương tại Bucheon vào tháng 7/2010. Bệnh viện này từng là cơ sở y tế chuyên về điều trị chứng nghiện rượu và sức khỏe tâm thần với quy mô 169 giường bệnh.

Tuy nhiên, đến tháng 7/2024, tờ Heraldcorp đưa tin Yang Jae Woong cùng các bác sĩ, nhân viên trong bệnh viện của anh bị điều tra vì có liên quan tới cái chết của 1 nữ bệnh nhân (30 tuổi). Nguồn tin cho hay, nạn nhân tử vong sau khi tới điều trị chứng nghiện thuốc giảm cân ở bệnh viện của bác sĩ Yang. Vụ việc diễn ra vào ngày 27/5/2024, nhưng 2 tháng sau mới được đưa ra ánh sáng.

Hani cũng vướng điều tiếng sau khi hôn phu dính drama động trời. Ảnh: X

Theo video trích xuất từ camera giám sát, nữ bệnh nhân đập cửa gọi bác sĩ tới trợ giúp trong tình trạng đau bụng. Các y tá tới cho bệnh nhân dùng thuốc rồi trói người phụ nữ này vào giường và bỏ mặc cô rơi vào trạng thái bất tỉnh. Sau khi bệnh nhân bất tỉnh, các y tá mới kiểm tra mạch đập, tiến hành hồi sức tim phổi và cho người phụ nữ xấu số dùng máy khử rung tim. Không lâu sau đó, nữ bệnh nhân trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện. Nguyên nhân khiến người phụ nữ tử vong được xác định là do tắc ruột giả cấp tính.

Mẹ của bệnh nhân tử vong đã tố cáo bệnh viện của Yang Jae Woong tắc trách. Trong khi phía bệnh viện khẳng định các bác sĩ có chuyên môn túc trực tại thời điểm nữ bệnh nhân gặp nguy hiểm. Đồng thời, đại diện của bệnh viện còn nhấn mạnh các y bác sĩ đã thực hiện đúng quy trình điều trị, không hề có chuyện bỏ mặc bệnh nhân. Yang Jae Woong cũng lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng phía bệnh viện tắc trách, đồng thời tuyên bố anh không thể nhận lỗi lầm về mình.

Nhưng cuộc điều tra lại cho thấy đội ngũ nhân viên y tế của bệnh viện có thể đã không theo sát được tình trạng bệnh nhân trong bối cảnh vẫn tiếp tục cho người bệnh sử dụng các loại thuốc hướng thần có khả năng gây ra biến chứng tắc ruột.

Hình ảnh nữ bệnh nhân bị trói chân, được các y tá cho dùng thuốc trước khi tử vong đã gây xôn xao dư luận. Ảnh: Nate

Tới sáng 10/3, tờ Xportsnews cho hay Yang Jae Woong phải tiếp nhận các đợt điều tra bổ sung do vụ án tiếp tục có những diễn biến mới. Tại thời điểm đó, bác sĩ Yang còn phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc vi phạm các đạo luật gồm Luật thúc đẩy chăm sóc sức khỏe và phúc lợi cho bệnh nhân tâm thần, Luật dịch vụ y tế và Luật dịch vụ y tế khẩn cấp. Ngoài Yang Jae Woong, còn có 7 nhân viên tại bệnh viện do vị giám đốc này làm chủ cũng bị điều tra thêm trong tháng 3. Tới nay, 1 số nhân viên trong bệnh viện, bao gồm cả bác sĩ điều trị đã bị truy tố, trong đó có 1 người đang bị tạm giam.

Yang Jae Woong trước đó đã lên kế hoạch cưới Hani vào tháng 9/2024. Tuy nhiên, hôn lễ trong mơ đã bị hoãn vô thời hạn sau khi vụ bê bối làm chết bệnh nhân nổ ra. Đáng chú ý, công chúng đã vô cùng phẫn nộ sau khi phát hiện Hani và hôn phu thông báo kết hôn đúng vào khoảng thời gian bệnh nhân qua đời. Tới nay khi bệnh viện của Yang Jae Woong bị đóng cửa, đồng nghĩa với việc bác sĩ này đã mất đi nguồn thu nhập chính, 1 bộ phận công chúng còn đặt ra nghi vấn anh thậm chí có thể sẽ hủy luôn đám cưới với Hani.

Vụ án Yang Jae Woong kéo dài dai dẳng, khiến đám cưới của anh và Hani bị hoãn vô thời hạn. Thậm chí, cặp đôi còn đang đối mặt với nguy cơ hủy cưới. Ảnh: Naver

Giữa tâm bão ồn ào, Hani vẫn giữ im lặng. Cô trước đó đã rút khỏi lịch trình tham gia 1 chương trình tạp kỹ sau khi vị hôn phu gặp chuyện. Hani hẹn hò với bác sĩ tâm lý hơn 9 tuổi Yang Jae Woong từ năm 2020 và công khai mối quan hệ với truyền thông - công chúng sau đó đúng 2 năm.

Nguồn: Star News