Hình cưới chưa từng công bố của Son Ye Jin - Hyun Bin: Tuyệt đối điện ảnh, đẹp không kém cảnh phim ngôn tình

Sáng 8/4, truyền thông Hàn gây sốt khi bất ngờ chia sẻ 2 hình ảnh chưa từng được công bố về đám cưới cổ tích 130 triệu won (2,24 tỷ đồng) của Son Ye Jin - Hyun Bin. 1 bức ảnh trong số đó được trưng bày ở ảnh viện áo cưới nổi tiếng từng cung cấp dịch vụ cho Son Ye Jin - Hyun Bin trong ngày trọng đại của cặp đôi. Còn tấm hình còn lại xuất hiện trên website của nhiếp ảnh gia Oh Joong Seok.

Đặc biệt, công chúng đã đổ dồn sự chú ý vào khung hình bắt trọn khoảnh khắc cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh khoác tay nhau bước đi giữa khung cảnh ngập tràn sắc hoa đẹp như cổ tích. Khoảnh khắc này ấn tượng tới mức khiến nhiều khán giả trầm trồ và đã phải thốt lên rằng: “Khung hình của Son Ye Jin - Hyun Bin còn đẹp hơn bất kỳ cảnh phim ngôn tình lãng mạn nào”.

Ngoài ra, người hâm mộ còn không khỏi rung động, “tan chảy” trước ánh mắt cùng thần thái bừng lên niềm hạnh phúc trào dâng của cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh trong hôn lễ cổ tích. Dễ dàng nhận ra từng biểu cảm của Son Ye Jin - Hyun Bin trong cả 2 hình ảnh vừa được công bố đều giống nhau đến kinh ngạc, cho thấy cặp vợ chồng đình đám có tướng phu thê không lệch 1 li.

Truyền thông vừa chia sẻ 2 khoảnh khắc chưa từng được công bố về hôn lễ Son Ye Jin - Hyun Bin. Những hình ảnh này đều được chụp tại hiện trường đám cưới của cặp đôi vàng hồi tháng 3/2022. Đặc biệt, khung hình 2 ngôi sao khoác tay nhau bước đi giữa khung cảnh ngập tràn sắc hoa đã trở nên viral vì được nhận xét là đẹp hơn bất kỳ thước phim ngôn tình nào. Ảnh: X

Bên cạnh nhan sắc cuốn hút hết chỗ chê, công chúng còn tỏ ra vô cùng thích thú khi nhận ra Son Ye Jin - Hyun Bin có tướng phu thê như sinh ra để dành cho nhau. Ảnh: X

Son Ye Jin - Hyun Bin lần đầu hợp tác ở tác phẩm điện ảnh mang tên Cuộc Đàm Phán Sinh Tử hồi năm 2018. Những ấn tượng tốt về đối phương kể từ lần đầu tiên chạm mặt đã giúp 2 ngôi sao có bước tiến xa hơn về tình cảm. Hyun Bin đã tạo được thiện cảm tốt đẹp cho Son Ye Jin qua lần hợp tác đầu tiên. Mỹ nhân họ Son còn công khai khen ngợi đàng trai: “Làn da và mái tóc của anh ấy rất đẹp, nó tuyệt đến mức khiến tôi cũng như các cô gái khác phải ghen tỵ”.

Trong khi đó, Hyun Bin lại có ấn tượng khác về Son Ye Jin sau lần gặp mặt đầu tiên. Nam diễn viên chia sẻ: “Vì chúng tôi gặp nhau lần đầu là vì công việc, nên tôi nghĩ cô ấy sẽ chỉ tập trung vào diễn xuất. Nhưng tôi bất ngờ vì cô ấy rất thân thiện và dễ bắt chuyện. Đó là lý do chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết hơn”. Bên cạnh đó, Hyun Bin cũng không ngần ngại tiết lộ, anh ký hợp đồng tham gia bộ phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử thật ra là vì biết Son Ye Jin sẽ góp mặt.

Tuy nhiên, Hyun Bin nhấn mạnh không có chuyện anh và bà xã hẹn hò từ thời đóng chung phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử. Tài tử sinh năm 1982 cho biết thực ra mình và Son Ye Jin nên duyên từ khi đóng Hạ Cánh Nơi Anh: “Thời điểm bắt đầu chính xác thì hơi mơ hồ. Chúng tôi trò chuyện rất nhiều khi quay phim. Sau khi phim đóng máy thì cũng nhiều lần đi giao lưu quảng bá phim, rồi quay quảng cáo. Rồi mọi thứ cứ diễn ra tự nhiên như thế thôi”.

Sau khoảng 2 năm hẹn hò, cặp đôi hạng A tổ chức hôn lễ hoành tráng hồi tháng 3/2022 trong niềm hân hoan của công chúng. 2 ngôi sao hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng vào ngày 27/11 cùng năm.

Câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích của Son Ye Jin - Hyun Bin từ lâu đã gây sốt mạng xã hội khắp châu Á. Ảnh: Naver

Dù là ngôi sao hạng A, Hyun Bin và Son Ye Jin luôn giữ cho mình lối sống yên bình, 1 phần vì tầm nhìn sâu sắc về hạnh phúc. Son Ye Jin từng kể về việc phơi quần áo cho con, tận hưởng những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa - 1 hình ảnh rất đời thường, rất “gia đình”. Sau khi lập gia đình, cô giảm bớt công việc để dành thời gian chăm sóc con trai, cân bằng giữa sự nghiệp và thiên chức làm mẹ. Cặp đôi cũng rất kín tiếng về con cái: họ không công khai gương mặt con, giữ cho cuộc sống gia đình 1 phần riêng tư - như cách bảo vệ câu chuyện tình đẹp mà họ đã dệt nên.

“Nhất cử nhất động” của Son Ye Jin - Hyun Bin đều nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Ảnh: Naver

