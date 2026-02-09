Còn ai vỡ mộng về Son Ye Jin - Hyun Bin nữa không?

Sáng 9/2, tờ Newsis đưa tin, Hyun Bin đã xuất hiện trên kênh YouTube của nữ diễn viên hài Lee Young Ja nhằm quảng bá cho bộ phim mới mang tên Made in Korea. Đáng chú ý, nam diễn viên gây sốt khi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân lãng mạn với Son Ye Jin, khiến người hâm mộ "tan chảy". Theo lời tài tử sinh năm 1982, bà xã luôn tự tay chuẩn bị những món ăn ngon cho các thành viên trong gia đình nhân dịp năm mới. Anh cho biết Son Ye Jin thường chuẩn bị món tteokguk nấu với rong biển và hàu vào mỗi dịp năm mới để cả gia đình cùng nhau quây quần thưởng thức trong bầu không khí ấm cúng.

Trước ống kính, Hyun Bin không ngần ngại khen ngợi tài nấu nướng của vợ, đồng thời không giấu nổi ánh mắt trìu mến dành cho người bạn đời, thậm chí còn giơ hẳn ngón tay cái tán thưởng và mỉm cười đầy tự hào xen lẫn hạnh phúc. Đây chính là minh chứng rõ nét cho thấy nam diễn viên đang thực sự viên mãn trong hôn nhân.

Gương mặt Hyun Bin bừng sáng niềm hạnh phúc khi nhắc tới Son Ye Jin. Ảnh: Naver

Son Ye Jin - Hyun Bin liên tục chiếm sóng truyền thông trong thời gian gần đây. Ảnh: Nate

Màn xuất hiện của nam tài tử Hạ Cánh Nơi Anh gây xôn xao âu cũng là bởi trước đó 1 số khán giả bất ngờ cho biết họ vỡ mộng trước cuộc hôn nhân của cặp đôi Son Ye Jin - Hyun Bin vì được cho là không lãng mạn như công chúng vẫn tưởng. Trong 1 tập phát sóng trên kênh YouTube Channel Fullmoon cách đây không lâu, đồng nghiệp hé lộ chuyện Hyun Bin không đến cùng 1 salon làm đẹp với Son Ye Jin trước thềm tham dự lễ trao giải Rồng Xanh hồi cuối năm ngoái. Chưa dừng lại ở đó, cặp đôi quyền lực còn không nán lại đi ăn cùng nhau sau khi giành được cúp Ảnh đế, Ảnh hậu ở lễ trao giải nói trên. Thay vào đó, họ đi ăn riêng với ekip của mình rồi hôm sau lại đi làm bình thường. Từ đây, đạo diễn Na Young Seok bày tỏ sự thất vọng trước cuộc hôn nhân của Son Ye Jin - Hyun Bin "Nghe xong thấy thất vọng thật đấy, tôi còn tưởng sẽ có 1 khung cảnh cực kỳ lãng mạn giữa 2 người họ cơ" và làm cho 1 bộ phận khán giả vỡ mộng theo.

Đạo diễn Na Young Seok bày tỏ sự thất vọng khi biết được bí mật đằng sau màn xuất hiện của Son Ye Jin - Hyun Bin ở Rồng Xanh 2025. Ảnh: X

Thế nhưng tới nay khi Hyun Bin hạnh phúc, cưới tít mắt khoe về cuộc hôn nhân lãng mạn, viên mãn, 1 số khán giả lúc trước từng vỡ mộng nay đã "quay xe" và tiếp tục ủng hộ hết mình, tán dương cặp đôi vàng của làn sóng Hallyu bằng những lời "có cánh".

Hyun Bin - Son Ye Jin nên duyên từ siêu phẩm Hạ Cánh Nơi Anh. Sau khoảng 2 năm hẹn hò, cặp đôi hạng A tổ chức hôn lễ hoành tráng hồi tháng 3/2022 trong niềm hân hoan của công chúng. 2 ngôi sao hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng vào ngày 27/11 cùng năm.

"Nhất cử nhất động" của gia đình Son Ye Jin - Hyun Bin đều nhận được sự quan tâm từ công chúng châu Á. Ảnh: Naver

Nguồn: Kbizoom