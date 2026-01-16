Con trai Son Ye Jin - Hyun Bin khiến MXH "nổ tung"

Cách đây ít ngày, Son Ye Jin đã đón sinh nhật tuổi 44 bên cạnh những người thân yêu trong gia đình. Tới chiều 15/1, tờ Sports Chosun đưa tin, nữ minh tinh đình đám vừa chia sẻ lên trang cá nhân dòng thông điệp cảm ơn sau bữa tiệc sinh nhật ấm áp, đồng thời đăng tải loạt video, hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, đầy ý nghĩa vào ngày hôm đó.

Đặc biệt, công chúng đổ dồn sự chú ý vào đoạn video con trai 3 tuổi hát mừng sinh nhật Son Ye Jin. Giọng hát líu la líu lô đầy dễ thương của em bé đã khiến mạng xã hội nổ tung. Chỉ trong thời gian ngắn, clip đã được chia sẻ rần rần, thu hút về tới 200 ngàn lượt thả tim từ người hâm mộ. Dưới bài đăng của Son Ye Jin, netizen thích thú bình luận rằng quý tử nhà nữ diễn viên không chỉ đẹp trai mà còn hát hay như vậy, lớn lên ắt hẳn có thể gia nhập làng giải trí Hàn Quốc tiếp nối thành công của cặp bố mẹ quyền lực.

Cũng trong đoạn video gây sốt, màn tương tác giữa Son Ye Jin và quý tử 3 tuổi cũng khiến netizen phát sốt. Khi nữ diễn viên đang ước nguyện trong ngày sinh nhật, con trai cô đã thúc giục đầy đáng yêu: "Mẹ mau thổi nến đi, phải thổi nến đi ạ". Trước phản ứng dễ thương của cậu quý tử đầu lòng, nữ minh tinh đình đám cười ngất, đáp lại bé: "Không, mẹ phải ước xong rồi mới thổi nến chứ!". Son Ye Jin vừa dứt lời, con trai cô đã tiếp tục hối thúc: "Mẹ thổi nến đi, để còn ăn gà rán nữa". Màn tương tác của 2 mẹ con nữ minh tinh hạng S đã khiến công chúng "tan chảy", không khỏi thích thú, quắn quéo.

Clip con trai hát mừng sinh nhật Son Ye Jin đã gây bão khắp mạng xã hội trong buổi chiều 15/1

Màn tương tác giữa nữ minh tinh Hạ Cánh Nơi Anh và con trai khiến công chúng phát sốt vì quá đỗi đáng yêu. Ảnh: Instagram nhân vật

Son Ye Jin chia sẻ nhiều khoảnh khắc đáng nhớ bên người thân trong bữa tiệc sinh nhật mới đây. Ảnh: Instagram nhân vật

Còn nhớ cách đây không lâu, khi làm khách mời trên talk show được phát sóng trên kênh YouTube Channel Fullmoon, Hyun Bin đã dành vài lời để chia sẻ về tình hình hiện tại của quý tử 3 tuổi. Theo lời nam tài tử Hạ Cánh Nơi Anh, con trai anh rất yêu thích bộ phim hoạt hình Tayo và gần đây bé mê mẩn đồ chơi máy bay cứu hỏa nên lúc nào cũng cầm theo món đồ này trên tay.

Trước đó vào hồi tháng 9/2023, mỹ nhân họ Son gây bão mạng xã hội với những chia sẻ đáng chú ý về diện mạo quý tử khi làm khách mời trong talk show của tay golf chuyên nghiệp Lim Jin Han: "Bé có đôi mắt cười giống tôi và má lúm đồng tiền giống bố. Tất nhiên, trẻ sẽ còn thay đổi khi lớn. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi thấy vui vì bé giống tôi nhiều hơn".

Quý tử nhà Son Ye Jin - Hyun Bin sở hữu đôi mắt đẹp giống mẹ và thừa hưởng má lúm đồng tiền đáng yêu từ bố. Và theo lời mỹ nhân Hạ Cánh Nơi Anh, bé trông giống mẹ hơn. Ảnh: Naver

Hyun Bin - Son Ye Jin nên duyên từ siêu phẩm Hạ Cánh Nơi Anh. Sau khoảng 2 năm hẹn hò, cặp đôi hạng A tổ chức hôn lễ hoành tráng hồi tháng 3/2022 trong niềm hân hoan của công chúng. 2 ngôi sao hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng vào ngày 27/11 cùng năm.

Từ khi chào đời tới nay, con trai cặp đôi quyền lực đã liên tục chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội. Tới thời điểm hiện tại, Son Ye Jin - Hyun Bin mới chỉ cho 1 số ít đồng nghiệp thân thiết chiêm ngưỡng visual quý tử 3 tuổi mà chưa từng công khai diện mạo chính diện của bé trên các phương tiện truyền thông. Cộng thêm việc những ngôi sao từng được xem ảnh nhóc tỳ nhà cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh đều trầm trồ tán thưởng không tiếc lời. Chính những điều này đã khiến cho công chúng châu Á càng thêm tò mò về diện mạo của cậu bé.

Dung mạo quý tử 3 tuổi nhà Son Ye Jin - Hyun Bin nhiều lần trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Ảnh: MK

Nguồn: Sports Chosun