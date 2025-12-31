Hyun Bin - Son Ye Jin và con số 3,6 tỷ đồng gây chú ý

Vào ngày 30/12, công ty quản lý VAST Entertainment thông báo vợ chồng Hyun Bin - Son Ye Jun đã quyên góp từ thiện để hỗ trợ các bệnh nhân cần trợ giúp y tế. Tổng số tiền quyên góp là 200 triệu won (3,6 tỷ đồng) sẽ được sử dụng để chi trả chi phí y tế cho các bệnh nhi và thanh thiếu niên tại Trung tâm Y tế Samsung, cũng như các bệnh nhân thu nhập thấp gặp khó khăn về tài chính trong quá trình điều trị. Về khoản quyên góp, vợ chồng diễn viên chia sẻ rằng họ hy vọng nó sẽ mang lại dù chỉ là một chút giúp đỡ, an ủi cho các bệnh nhân đang điều trị và gia đình của họ.

Trong nhiều năm qua, Hyun Bin và Son Ye Jin luôn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, đặc biệt là trong lĩnh vực hỗ trợ y tế, âm thầm lan tỏa tình yêu thương và sự quan tâm đến những người cần giúp đỡ. Sự đóng góp mới nhất này tiếp tục cam kết lâu dài của "cặp đôi vàng" trong việc cống hiến cho cộng đồng, với hy vọng sẽ mang lại sự khích lệ và hỗ trợ thiết thực cho bệnh nhân và gia đình đang trải qua những hành trình điều trị khó khăn.

Hyun Bin - Son Ye Jin quyên góp đến 3,6 tỷ đồng nhằm giúp đỡ các bệnh nhân. Ảnh: Instagram

Đây là cái kết đẹp và ý nghĩa cho cặp đôi Hyun Bin - Son Ye Jin trong năm 2025. Năm 2025 có thể được coi là một chương vàng son trong sự nghiệp và cuộc sống riêng tư của cặp đôi quyền lực. Từ những thành tựu rực rỡ trên màn ảnh đến niềm hạnh phúc viên mãn bên gia đình nhỏ, BinJin đang khiến cả thế giới phải xuýt xoa. Họ không chỉ là biểu tượng của tình yêu đích thực mà còn là minh chứng sống động cho sự cân bằng hoàn hảo giữa công việc và cuộc sống.

Năm 2025 chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ và đầy chọn lọc của cả hai sau thời gian dành cho gia đình, với những dự án chất lượng và bùng nổ. Hyun Bin tiếp tục khẳng định vị thế của một tài tử hàng đầu khi góp mặt trong siêu phẩm Harbin. Bộ phim không chỉ thống trị phòng vé Hàn Quốc mà còn được đề cử tại các liên hoan phim quốc tế, góp phần đưa tên tuổi anh vang xa hơn.

Son Ye Jin với No Other Choice, tiếp tục khẳng định vị thế "nữ hoàng diễn xuất" qua khả năng lột tả chiều sâu nhân vật. Khán giả và truyền thông đều công nhận rằng, sau khi làm mẹ, nhan sắc của cô càng thêm mặn mà, chín chắn, và diễn xuất càng thêm phần thăng hoa, tinh tế. Bộ phim còn được "đem chuông đi đánh xứ người" ở LHP Venice, nhận được sự hưởng ứng cực lớn từ khán giả, giới chuyên môn quốc tế.

Hyun Bin - Son Ye Jin đều trở lại màn ảnh trong năm nay. Ảnh: X

Bên cạnh đó, Hyun Bin và Son Ye Jin đã tạo nên một kỳ tích chưa từng có tại Lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 46, diễn ra vào ngày 19/11/2025 tại KBS Hall, Yeouido, Seoul. Cặp đôi trở thành những người đầu tiên trong lịch sử 46 năm của giải thưởng danh gia này đồng thời giành giải Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với tư cách là một cặp vợ chồng. Hyun Bin vinh danh với vai diễn Ahn Jung Geun trong bộ phim lịch sử Harbin, trong khi Son Ye Jin tỏa sáng trong No Other Choice của đạo diễn Park Chan Wook – bộ phim còn ẵm trọn sáu hạng mục lớn, bao gồm Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc.

Đây là lần đầu tiên sau 5 năm cặp đôi mới lại cùng đi dự lễ trao giải và họ đã biến đây thành đêm không thể nào quên. Không đi thảm đỏ cùng nhau nhưng BinJin vẫn "phát cẩu lương" miệt mài suốt buổi lễ. Đôi vợ chồng ngồi cạnh nhau, ôm chầm lấy nhau hạnh phúc khi được xướng tên nhận giải. Họ đã dành cho nhau những lời cảm ơn ngọt ngào nhất trong khoảnh khắc vinh quang của sự nghiệp.

Hyun Bin - Son Ye Jin đi vào lịch sử Rồng Xanh. Ảnh: Sports Chosun

Nếu sự nghiệp là những đỉnh cao chói lọi, thì cuộc sống riêng tư của Hyun Bin và Son Ye Jin năm 2025 chính là bức tranh hạnh phúc giản dị mà ấm áp. Kết hôn từ ngày 31/3/2022 sau mối tình "từ bạn diễn thành bạn đời" trong Hạ Cánh Nơi Anh, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng vào cuối năm 2022. Giờ đây, với cậu bé Kim Woo Jin đã hơn ba tuổi, họ đang tận hưởng những khoảnh khắc gia đình bình dị nhưng tràn đầy ý nghĩa.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 9/2025 với diễn viên Jung Jae Hyung, Son Ye Jin mở lòng về hành trình làm mẹ: "Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được hạnh phúc từ những điều nhỏ bé nhất. Đi chơi công viên cùng chồng và con, hay chỉ đơn giản là ăn tối bên nhau – đó chính là sự viên mãn hoàn hảo". Cô thừa nhận rằng, trước đây công việc là tất cả, nhưng giờ đây, giá trị cuộc sống đã thay đổi: "Nuôi dạy con cái khó khăn, nhưng nó mang lại niềm vui khác biệt". Nữ diễn viên dù giữ kín mặt con nhưng vẫn chia sẻ những chi tiết nhỏ cho thấy gia đình cô cực kỳ hạnh phúc như những bữa cơm cùng nhau, cùng ra ngoài đi dạo, hòa mình vào thiên nhiên.

Hyun Bin dù ít thể hiện ra ngoài hơn nhưng anh vẫn là người bố vô cùng tốt và yêu chiều con. Trong cuộc phỏng vấn vào tháng 10, Hyun Bin đã khiến khán giả phải trầm trồ trước câu nói nhấn mạnh vai trò trách nhiệm của người đàn ông: "Người đàn ông có trách nhiệm với công việc, mối quan hệ và gia đình mới thực sự 'cool' nhất".

Năm 2025 không chỉ là năm của những giải thưởng lấp lánh mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tình yêu và sự kiên trì. Hyun Bin - Son Ye Jin đã chứng minh rằng, thành công thực sự không chỉ nằm ở ánh hào quang sân khấu, mà còn ở khả năng nuôi dưỡng một tổ ấm vững chãi. Với những dự án sắp tới và hành trình làm cha mẹ đầy màu sắc, BinJin hứa hẹn sẽ tiếp tục "thăng hoa" theo cách riêng, truyền cảm hứng cho hàng triệu người hâm mộ trên toàn cầu. Họ chưa bao giờ hạnh phúc đến thế – và có lẽ, thế giới cũng chưa bao giờ yêu họ nhiều đến vậy.

Cuộc sống gia đình của Hyun Bin - Son Ye Jin cũng rất hạnh phúc đầm ấm. Ảnh: X

Nguồn: Nate