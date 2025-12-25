Tình tứ như Son Ye Jin - Hyun Bin trong ngày Giáng sinh

Son Ye Jin - Hyun Bin là 1 trong những cặp đôi Kbiz viên mãn nhất, nhận được sự yêu mến cuồng nhiệt của công chúng khắp châu Á. Kể từ khi kết hôn tới nay, "nhất cử nhất động" của cặp đôi vàng trên mạng xã hội và tại các sự kiện luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt từ khán giả.

Trong sáng 25/12, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, Son Ye Jin vừa có động thái gây sốt dành cho chồng yêu Hyun Bin nhân ngày Giáng sinh. Theo đó, nữ minh tinh Hạ Cánh Nơi Anh đã công khai quảng bá cho bộ phim mới mang tên Made In Korea do ông xã đóng chính ngay trên trang Instagram cá nhân có khoảng 9 triệu người theo dõi. Trong bài đăng trên story Instagram, Son Ye Jin còn dành cho đứa con tinh thần của Hyun Bin nhiều mỹ từ "có cánh": "Giáng sinh này hãy cùng xem Made In Korea nhé. Phim hay quá luôn đó. Thật sự luôn!".

Son Ye Jin đăng ảnh quảng bá cho tác phẩm mới của người bạn đời trong dịp Giáng sinh. Ảnh: Instagram nhân vật và Naver

Chứng kiến tình cảm Son Ye Jin dành cho ông xã trong ngày Giáng sinh, người hâm mộ đã xuýt xoa, "tan chảy". Công chúng không khỏi ngưỡng mộ trước tình cảm bền chặt, hạnh phúc của cặp đôi quyền lực hàng đầu Kbiz, đồng thời bày tỏ mong muốn 2 ngôi sao sẽ hợp tác cùng nhau ở 1 dự án phim tình cảm lãng mạn trong tương lai gần.

Có thể thấy, việc Son Ye Jin - Hyun Bin cùng hoạt động ở làng giải trí đã giúp cho cặp đôi thấu hiểu nỗi vất vả, khó nhọc trong công việc của nhau. Họ luôn gửi tới đối phương những lời động viên tinh thần kịp thời, cùng nỗ lực cố gắng trong hành trình tỏa sáng ở các hoạt động nghệ thuật.

Son Ye Jin - Hyun Bin luôn được xem là cặp vợ chồng kiểu mẫu ở chốn Kbiz đầy rẫy thị phi. Ảnh: Instagram nhân vật

Trong thời gian gần đây, cặp đôi vàng liên tục chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội với loạt động thái "phát cẩu lương" gây sốt. Còn nhớ tại lễ trao giải Rồng Xanh 2025, Son Ye Jin - Hyun Bin đã mang đến bầu không khí vô cùng ngọt ngào nhưng cũng không kém phần dễ thương. Cặp đôi hạng A có khung hình chung đầy tình cảm khi cùng lên sân khấu nhận giải Diễn viên được yêu thích nhất. Trên sân khấu, Son Ye Jin bẽn lẽn xích lại gần chồng. Khoảnh khắc này nhanh chóng khiến mạng xã hội nổ tung. Nhiều người cho rằng với trình phát "cẩu lương" như thế này, cặp sao đi đến đâu cũng sẽ chiếm trọn spotlight đến đó.

Đặc biệt, họ đã dành cho nhau những lời cảm ơn ngọt ngào nhất khi nhận giải trên sân khấu Rồng Xanh. Hyun Bin nói: "Vợ của tôi - Ye Jin, chỉ cần cô ấy tồn tại thôi cũng đã là nguồn sức mạnh rất lớn đối với tôi. Và anh muốn nói rằng anh yêu và biết ơn con trai của chúng ta vô cùng". Bên dưới khán đài, Son Ye Jin làm cử chỉ trái tim ngọt ngào đáp lại chồng.

Đến lượt lên sân khấu nhận giải Ảnh hậu, Son Ye Jin cũng nói: "Tôi muốn chia sẻ niềm vui này với hai người tôi yêu thương nhất: chồng tôi Kim Tae Pyung (tên thật của Hyun Bin) và con trai Kim Woo Jin của chúng tôi". Cô thậm chí còn bật khóc vì quá xúc động.

Khoảnh khắc ngọt ngào nhưng cũng không kém phần dễ thương của cặp đôi trên sân khấu Rồng Xanh 2025 khiến netizen phát sốt. Ảnh: Naver

Son Ye Jin - Hyun Bin làm nên lịch sử khi giành được cúp Ảnh hậu - Ảnh đế tại Rồng Xanh năm nay. Ảnh: Nate

Hyun Bin - Son Ye Jin nên duyên từ siêu phẩm Hạ Cánh Nơi Anh. Sau khoảng 2 năm hẹn hò, cặp đôi hạng A tổ chức hôn lễ hoành tráng hồi tháng 3/2022 trong niềm hân hoan của công chúng. 2 ngôi sao hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng vào ngày 27/11 cùng năm.

Chuyện tình đẹp như mơ của cặp đôi vàng nhận được sự ủng hộ, tán dương của công chúng khắp châu Á. Ảnh: Naver

Nguồn: Naver, X