Nhan sắc thật của con trai Son Ye Jin - Hyun Bin gây sốc toàn tập!

Từ khi chào đời vào năm 2022 tới nay, quý tử nhà Son Ye Jin - Hyun Bin liên tục chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội xứ kim chi. Mới đây nhất, khi làm khách mời trên talk show được phát sóng trên kênh YouTube Fairy Jae Hyung vào hôm 21/12, Hyun Bin đã có những chia sẻ nóng về tình hình của con trai 3 tuổi ở thời điểm hiện tại.

Chủ xị của chương trình - nam ca sĩ Jung Jae Hyung, mở đầu cuộc trò chuyện bằng chia sẻ đầy thú vị về con trai của Son Ye Jin - Hyun Bin. Theo lời nam ngôi sao họ Jung, anh đã bị sốc toàn tập khi lần đầu được tận mắt chiêm ngưỡng nhan sắc quý tử nhà cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh. Và thiên thần nhí 3 tuổi này đẹp vô thực tới mức khiến Jung Jae Hyung còn tưởng em bé xé truyện tranh bước ra đời thực.

Jung Jae Hyung không giấu nổi vẻ trầm trồ: “Khi Ye Jin cho tôi xem ảnh con trai của 2 người, tôi đã thực sự bị sốc toàn tập đấy nhé. Tôi còn tự hỏi liệu trong đời mình đã bao giờ được thấy 1 em bé nào trông giống với 1 nhân vật hoạt hình đến như vậy hay chưa. Cậu bé này thật sự rất đẹp”.

Nam ca sĩ Jung Jae Hyung bị sốc visual trong lần đầu chiêm ngưỡng diện mạo nhóc tỳ nhà Son Ye Jin - Hyun Bin. Ảnh: Nate

Từ khi chào đời tới nay, con trai Son Ye Jin - Hyun Bin liên tục gây sốt trên mạng xã hội. Ảnh: Naver và Nate

Cũng trong talk show mới đây, Jung Jae Hyung cũng tò mò về cách làm cha của Hyun Bin: “Nhìn diện mạo bé như vậy, tôi cứ tò mò liệu cậu sẽ cư xử với 1 đứa trẻ đẹp trai như vậy như thế nào nhỉ?”. Tiền bối vừa dứt lời, Hyun Bin liền thú thật: “Thực ra em cũng là 1 người cha bình thường thôi anh. Có lẽ bây giờ em có nghiêm khắc thì thằng bé cũng chưa hiểu hết được đâu. Chắc thằng bé sẽ nghĩ rằng ‘Cha mình đang nói cái gì vậy nhỉ?’. Mà em thấy thằng nhỏ thật sự rất đáng yêu. Cháu cũng vừa mới tròn 3 tuổi cách đây vài ngày thôi ạ”.

Jung Jae Hyung hưởng ứng theo lời nói của tài tử Hạ Cánh Nơi Anh: “Làm sao mà không đáng yêu cho được. Bất cứ ai khi nhìn vào con trai cậu cũng sẽ phải thốt lên ‘Wow’. Điều đó khiến tôi hình dung về cậu trong vai trò 1 người cha sẽ như thế nào đấy nhé. Tôi đoán chắc hẳn cậu cũng phải đối mặt với không ít nỗi lo lắng”. Hyun Bin do dự 1 lúc trước khi đáp lại tiền bối: “Khi thằng bé lớn lên thì những nỗi lo chắc chắn sẽ dần xuất hiện. Nhưng hiện tại em vẫn chưa muốn bắt đầu lo lắng về những chuyện đó ạ”.

Để góp phần tạo bầu không khí cho show, Jung Jae Hyun còn đặt ra 1 tình huống giả định để thử thách Hyun Bin: “Cậu nghĩ mình sẽ cảm thấy thế nào nếu sau này thằng bé đột nhiên nói: ‘Bố ơi, con muốn làm diễn viên’ khi mới chỉ đang còn ở bậc tiểu học?”. Hyun Bin suy nghĩ 1 lúc lâu rồi thở dài: “Em cũng không muốn lo lắng về chuyện đó từ bây giờ”. Ít giây sau đó, nam tài tử Hạ Cánh Nơi Anh lại cười và bày tỏ rằng: “Chắc em cần thời gian để suy nghĩ về chuyện này ạ”.

Những chia sẻ của Hyun Bin về quý tử đã trở thành chủ đề nóng mới đây. Ảnh: Koreaboo

Còn nhớ hồi tháng 4 năm ngoái, Son Ye Jin - Hyun Bin đã lọt vào ống kính của “team qua đường” khi đưa con trai ra ngoài chơi. Vào thời điểm đó, quý tử đầu lòng nhà minh tinh họ Son cũng từng gây sốt với chiều cao nổi trội vào thời điểm bé mới 1 tuổi rưỡi.

Ngay từ thời điểm hồi tháng 4 năm ngoái, con trai Son Ye Jin đã được nhận xét là khá cao so với những đứa trẻ cùng lứa tuổi. Ảnh: Nate

Hyun Bin - Son Ye Jin nên duyên từ siêu phẩm Hạ Cánh Nơi Anh. Sau khoảng 2 năm hẹn hò, cặp đôi hạng A tổ chức hôn lễ hoành tráng hồi tháng 3/2022 trong niềm hân hoan của công chúng. 2 ngôi sao hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng vào ngày 27/11 cùng năm.

“Nhất cử nhất động” của Son Ye Jin - Hyun Bin đều nhận được sự quan tâm từ công chúng châu Á. Ảnh: Naver

Nguồn: Koreaboo