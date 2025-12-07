Bớ người ta, Hyun Bin dán mắt vào chỗ nào của Son Ye Jin thế này?

Màn "song kiếm hợp bích" của cặp đôi vàng Son Ye Jin - Hyun Bin tại lễ trao giải Rồng Xanh gần đây đã khiến truyền thông và mạng xã hội nổi sóng. Tới sáng 7/12, loạt ảnh của đôi vợ chồng quyền lực tại sự kiện vừa qua đã trở nên viral, được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội châu Á.

Trong loạt hình gây bão, Son Ye Jin - Hyun Bin đang trên đường trở về khu vực hậu trường sau khi chụp bức ảnh chung cùng dàn nghệ sĩ tại Rồng Xanh. Đáng chú ý, nhiều khán giả đổ dồn sự chú ý vào 1 tấm hình chụp lại khoảnh khắc giống như Hyun Bin đang dán mắt vào... vòng 3 của vợ yêu.

Thế nhưng truyền thông đã tìm hiểu và xác nhận được rằng, thực ra tài tử Hạ Cánh Nơi Anh lúc đó chăm chú nhìn xuống phần váy của Son Ye Jin vì sợ giẫm lên váy người bạn đời. Hành động tinh tế của Hyun Bin đã ghi điểm 10 tuyệt đối và nhận được "cơn mưa lời khen" từ người hâm mộ.

Thoạt tiên, nhiều người còn tưởng Hyun Bin dán mắt vào vòng 3 Son Ye Jin, nhưng hóa ra anh đang chăm chú nhìn xuống váy của vợ yêu

Bên cạnh đó, loạt ảnh mới đây còn hé lộ thêm 1 câu chuyện vô cùng ngọt ngào khác của Son Ye Jin - Hyun Bin tại Rồng Xanh năm nay. Theo đó, khi lui về hậu trường, Hyun Bin đã gặp người bạn thân thiết - CEO Kang Kun Taek, và trao cho đối phương cái ôm thắm thiết, thế nhưng ánh mắt tài tử đình đám vẫn luôn dõi theo theo bà xã Son Ye Jin. Hyun Bin sau đó tiếp tục lặng lẽ đi theo phía sau Son Ye Jin và ánh mắt luôn không rời khỏi người thương.

Hyun Bin tương tác với bạn thân nhưng ánh mắt của tài tử chỉ luôn dõi theo Son Ye Jin

Hyun Bin 1 lòng hướng về bà xã khi xuất hiện tại Rồng Xanh năm nay

Còn nhớ tại lễ trao giải Rồng Xanh 2025, Son Ye Jin - Hyun Bin đã phát "cẩu lương" dồn dập, khiến người hâm mộ xuýt xoa không ngớt. Cặp đôi hạng A có khung hình chung đầy dễ thương khi cùng lên sân khấu nhận giải Diễn viên được yêu thích nhất. Trên sân khấu, Son Ye Jin bẽn lẽn xích lại gần chồng. Khoảnh khắc này nhanh chóng khiến mạng xã hội nổ tung. Nhiều người cho rằng với trình phát "cẩu lương" như thế này, cặp sao đi đến đâu cũng sẽ chiếm trọn spotlight đến đó.

Đặc biệt, họ đã dành cho nhau những lời cảm ơn ngọt ngào nhất khi nhận giải trên sân khấu Rồng Xanh. Hyun Bin nói: "Vợ của tôi - Ye Jin, chỉ cần cô ấy tồn tại thôi cũng đã là nguồn sức mạnh rất lớn đối với tôi. Và anh muốn nói rằng anh yêu và biết ơn con trai của chúng ta vô cùng". Bên dưới khán đài, Son Ye Jin làm cử chỉ trái tim ngọt ngào đáp lại chồng.

Đến lượt lên sân khấu nhận giải Ảnh hậu, Son Ye Jin cũng nói: "Tôi muốn chia sẻ niềm vui này với hai người tôi yêu thương nhất: chồng tôi Kim Tae Pyung (tên thật của Hyun Bin) và con trai Kim Woo Jin của chúng tôi". Cô thậm chí còn bật khóc vì quá xúc động.

Khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi trên sân khấu Rồng Xanh 2025 khiến netizen phát sốt

Son Ye Jin - Hyun Bin làm nên lịch sử khi giành được cúp Ảnh hậu - Ảnh đế tại Rồng Xanh năm nay

Hyun Bin - Son Ye Jin nên duyên từ siêu phẩm Hạ Cánh Nơi Anh. Sau khoảng 2 năm hẹn hò, cặp đôi hạng A tổ chức hôn lễ hoành tráng hồi tháng 3/2022 trong niềm hân hoan của công chúng. 2 ngôi sao hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng vào ngày 27/11 cùng năm.

Chuyện tình của Son Ye Jin - Hyun Bin nhận được sự ủng hộ từ công chúng khắp châu Á

Nguồn: X, Naver