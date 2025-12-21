Son Ye Jin lần đầu phải cúi mình xin lỗi Hyun Bin

“Nhất cử nhất động” của cặp đôi vàng Son Ye Jin - Hyun Bin luôn nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông và công chúng. Mới đây nhất, trong tối 20/12, tờ Osen cho hay Hyun Bin vừa xuất hiện ở talk show được phát sóng trên kênh YouTube Fairy Jae-hyung. Đáng chú ý, Son Ye Jin trước đó đã nhận lời làm khách mời trên kênh này hồi tháng 9 năm nay.

Nhân dịp Hyun Bin làm khách quý trên talk show mới đây, chủ xị của chương trình - nam ca sĩ Jung Jae Hyung, bất ngờ tiết lộ chuyện Son Ye Jin đã có lần đầu tiên trịnh trọng xin lỗi ông xã: “Hyun Bin à, Ye Jin cảm thấy có lỗi với cậu vì bình thường chỉ toàn nấu những món ăn dành cho con trai của 2 người đó. Cậu có cảm thấy chạnh lòng không nhỉ?”.

Tiền bối vừa dứt lời, Hyun Bin liền đứng hình, không biết phải phản ứng ra sao khi lời xin lỗi của Son Ye Jin bất ngờ được đề cập đến ngay giữa talk show. Chứng kiến biểu cảm của Hyun Bin, danh ca Jung Jae Hyung tiếp tục “dồn ép”: “Cậu đang cảm thấy chạnh lòng phải không nào?”. Phải tới lúc này, Hyun Bin mới vừa cười vừa đáp lại đàn anh: “Không, không phải thế đâu ạ, em chỉ đang há miệng vì định ăn miếng này thôi anh”. Động thái của Hyun Bin gây hoang mang, làm cho công chúng không thể biết được liệu anh có cảm thấy buồn hay không khi tâm trí bà xã chỉ toàn dành cho quý tử trong lúc nấu ăn cho gia đình.

Hyun Bin lúc đầu lúng túng, không nói lên lời khi nam ca sĩ Jung Jae Hyung bất ngờ đề cập tới lời xin lỗi của Son Ye Jin ngay giữa buổi ghi hình. Ảnh: Osen

Cũng trong talk show mới đây, Hyun Bin chia sẻ về niềm đam mê của anh với ẩm thực: “Em rất thích ăn uống. Em thấy rằng niềm hạnh phúc mà đồ ăn mang lại là rất to lớn”. Ảnh: Osen

“Nhất cử nhất động” từ Son Ye Jin - Hyun Bin đều lọt vào tầm ngắm của công chúng trong suốt thời gian qua. Ảnh: Naver

Thời gian gần đây, Son Ye Jin - Hyun Bin liên tục chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội. Còn nhớ tại lễ trao giải Rồng Xanh 2025, Son Ye Jin - Hyun Bin đã phát “cẩu lương” dồn dập, khiến người hâm mộ xuýt xoa không ngớt. Cặp đôi hạng A có khung hình chung đầy dễ thương khi cùng lên sân khấu nhận giải Diễn viên được yêu thích nhất. Trên sân khấu, Son Ye Jin bẽn lẽn xích lại gần chồng. Khoảnh khắc này nhanh chóng khiến mạng xã hội nổ tung. Nhiều người cho rằng với trình phát “cẩu lương” như thế này, cặp sao đi đến đâu cũng sẽ chiếm trọn spotlight đến đó.

Đặc biệt, họ đã dành cho nhau những lời cảm ơn ngọt ngào nhất khi nhận giải trên sân khấu Rồng Xanh. Hyun Bin nói: “Vợ của tôi - Ye Jin, chỉ cần cô ấy tồn tại thôi cũng đã là nguồn sức mạnh rất lớn đối với tôi. Và anh muốn nói rằng anh yêu và biết ơn con trai của chúng ta vô cùng”. Bên dưới khán đài, Son Ye Jin làm cử chỉ trái tim ngọt ngào đáp lại chồng.

Đến lượt lên sân khấu nhận giải Ảnh hậu, Son Ye Jin cũng nói: “Tôi muốn chia sẻ niềm vui này với hai người tôi yêu thương nhất: chồng tôi Kim Tae Pyung (tên thật của Hyun Bin) và con trai Kim Woo Jin của chúng tôi”. Cô thậm chí còn bật khóc vì quá xúc động.

Khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi trên sân khấu Rồng Xanh 2025 khiến netizen phát sốt. Ảnh: Naver

Son Ye Jin - Hyun Bin làm nên lịch sử khi giành được cúp Ảnh hậu - Ảnh đế tại Rồng Xanh năm nay. Ảnh: Nate

Hyun Bin - Son Ye Jin nên duyên từ siêu phẩm Hạ Cánh Nơi Anh. Sau khoảng 2 năm hẹn hò, cặp đôi hạng A tổ chức hôn lễ hoành tráng hồi tháng 3/2022 trong niềm hân hoan của công chúng. 2 ngôi sao hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng vào ngày 27/11 cùng năm.

Chuyện tình đẹp như mơ của cặp đôi vàng nhận được sự ủng hộ, tán dương của công chúng khắp châu Á. Ảnh: Naver và Instagram nhân vật

Nguồn: Kbizoom