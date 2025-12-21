Những cuộc chia tay ồn ào nhất năm 2025 của làng giải trí Hoa ngữ

Sau khi nữ diễn viên Triệu Lộ Tư lên tiếng vào tháng 8/2025 về việc bị công ty quản lý đối xử bất công, làn sóng tranh chấp hợp đồng lại tiếp tục dấy lên với trường hợp của Cúc Tịnh Y. Mỹ nhân từng được ưu ái gọi là "vẻ đẹp hiếm có trong 4.000 năm" ký hợp đồng với công ty quản lý từ năm 2013. Khi đó cô ra mắt với vai trò thành viên nhóm nhạc SNH48 và từng bước xây dựng sự nghiệp trong giới giải trí. Tuy nhiên, những năm gần đây, mối quan hệ giữa nữ nghệ sĩ 31 tuổi và công ty quản lý liên tục rạn nứt. Ngày 16/12, Cúc Tịnh Y cùng luật sư công bố tuyên bố cáo buộc công ty làm giả hợp đồng, tiến hành kiện tụng ác ý và bóc lột sức lao động khi chỉ trả cho cô 250.000 Nhân dân tệ mỗi tháng.

Theo phía nữ diễn viên, hợp đồng ban đầu dự kiến hết hạn vào ngày 18/6/2024, nhưng công ty đã làm giả một "thỏa thuận bổ sung" sau thời điểm này, đồng thời tạo ra hai bản hợp đồng nhằm hợp thức hóa việc gia hạn trái phép. Ngay sau đó, công ty quản lý của Cúc Tịnh Y đã lên tiếng phản bác, khẳng định hợp đồng được gia hạn đến năm 2033 với sự đồng thuận của chính nữ nghệ sĩ, đồng thời cáo buộc cô tự ý nhận quảng cáo không thông qua công ty. Doanh nghiệp này cũng công bố tổng thu nhập của Cúc Tịnh Y trong 10 năm lên tới 139,04 triệu Nhân dân tệ, đồng thời cho biết đã đầu tư hơn 160 triệu Nhân dân tệ để hỗ trợ cô mở công ty riêng chuyên sản xuất phim, mở đầu từ phim Vân tịch truyện năm 2018.

Cúc Tịnh Y gặp rắc rối hợp đồng khi chuyển hướng ca sĩ sang diễn viên. (Ảnh: Weibo)

Câu chuyện của Cúc Tịnh Y không phải là cá biệt. Trong giới giải trí Hoa ngữ, việc nghệ sĩ trẻ ký các hợp đồng dài hạn để theo đuổi ước mơ không còn xa lạ, song không ít trường hợp sau đó rơi vào vòng tranh chấp kéo dài. MC kỳ cựu Hà Cảnh từng chia sẻ trong một chương trình truyền hình rằng nhiều công ty sẵn sàng ký hợp đồng 10 năm với hàng trăm thực tập sinh cùng lúc. Theo anh, mức phí chấm dứt hợp đồng tối thiểu có thể lên tới 500.000 Nhân dân tệ, đủ để doanh nghiệp sinh lời dù nghệ sĩ không thành danh.

Tiêu Chiến nổi tiếng nhanh chóng nhưng cũng gặp nhiều trắc trở. (Ảnh: Weibo)

Trong khi đó, trường hợp của Tiêu Chiến lại là một trường hợp khác. Ngày 18/7/2025, nam diễn viên chính thức đổi tên tài khoản Weibo thành "Tiêu Chiến" mà không cần gắn tên nhóm nhạc cũ, đánh dấu việc hợp đồng 10 năm với công ty giải trí cũ đã kết thúc. Đây là thời điểm bộ phim Tàng hải truyện do anh đóng chính đã thu được những thành tích đáng kể. Trước đó, anh gặp rất nhiều khó khăn khi không nhận được nhiều ưu đãi từ công ty quản lý. Bước ngoặt đến với vai diễn trong Trần tình lệnh đưa Tiêu Chiến lên hàng sao hạng A. Bắt đầu từ năm 2019 này, anh vụt sáng với hàng loạt phim mới cũng như hợp đồng quảng cáo. Lúc bấy giờ nam nghệ sĩ muốn chấm dứt hợp đồng nhưng phải cân nhắc vì khoản bồi thường lên đến 5 tỷ Nhân dân tệ. Vì mâu thuẫn này mà trong vài năm qua, công ty đã hạn chế hoạt động của anh, chia lại phần thu lao cho anh rất ít vì còn phải chia cho nhiều cấp quản lý và bộ máy vận hành. Tuy nhiên sau cùng hai bên đạt được thỏa thuận, mở đường để anh thành lập công ty riêng và toàn quyền kiểm soát sự nghiệp.

Ca sĩ G.E.M lao đao sự nghiệp vì bản hợp đồng do mẹ ký năm cô 15 tuổi. (Ảnh: Weibo)

Ở lĩnh vực âm nhạc, vụ kiện giữa G.E.M. và công ty quản lý vẫn là một trong những tranh chấp dai dẳng nhất. Kể từ khi nữ ca sĩ đơn phương chấm dứt hợp đồng tháng 3/2019, hai bên liên tục kiện tụng. Đến năm 2025, G.E.M. gây chú ý khi công bố thu âm lại các ca khúc cũ. Cô cho biết suốt nhiều năm qua cô không nhận được bất kỳ khoản tiền bản quyền nào, dù các bài hát vẫn được phát hành rộng rãi.

Nữ ca sĩ kể rằng hợp đồng quản lý do mẹ cô đại diện pháp lý ký thay vì khi đó cô mới 15 tuổi. Dù không hiểu tiếng Anh nhưng do tin tưởng nên mẹ cô đã đặt bút ký không do dự. Sau đó hai mẹ con nhận ra rằng hợp đồng soạn thảo toàn bộ bằng tiếng Anh trở thành một xiềng xích hạn chế sự tự do sáng tạo của G.E.M. Gần đây, thông qua phân tích pháp lý của đội ngũ mới, cô đã tìm ra cách hợp pháp để thu âm lại bài hát. Công ty thu âm cũ đã cáo buộc cô vi phạm bản quyền vài ngày sau đó nhưng G.E.M. khẳng định rằng cô sẽ không xóa các bản thu âm mới thuộc quyền sở hữu của mình.

Thái Từ Khôn rắc rối sự nghiệp, đời tư suốt nhiều năm. (Ảnh: Weibo)

Trường hợp của Thái Từ Khôn cũng cho thấy việc chấm dứt hợp đồng thành công chưa hẳn đã khép lại mọi hệ lụy. Sau khi tham gia chương trình tìm kiếm nhóm nhạc nam tài năng Idol Producer, anh đã bị kiện vì vi phạm hợp đồng và bị đòi bồi thường 50 triệu Nhân dân tệ. Dù thắng kiện và rời công ty cũ từ năm 2019, những tranh chấp tài chính và pháp lý giữa anh và đơn vị quản lý cũ vẫn kéo dài thêm nhiều năm.

Mâu thuẫn giữa hai bên lại bùng phát năm 2022 liên quan đến các tranh chấp về tài chính và hợp đồng dịch vụ sau đó. Trong phiên tòa, công ty quản lý yêu cầu Thái Từ Khôn tiếp tục tuân thủ các điều khoản hợp đồng và trả cho công ty 70% thu nhập từ các phim truyền hình trực tuyến, hợp đồng quảng cáo sau khi tham gia các chương trình giải trí.