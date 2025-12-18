Ngày 18/12, tờ Sohu đưa tin nam diễn viên Vương Đông xác nhận ly hôn người vợ thứ 3. Vợ chồng Vương Đông "cơm không lành, canh chẳng ngọt" từ tháng 8/2022. Thời điểm đó, bà xã nam diễn viên đã tố cáo anh bỏ bê gia đình, ngoại tình với vợ cũ và lên kế hoạch chiếm đoạt tài sản của cô. Không chỉ vậy, vợ Vương Đông còn tung video chồng đánh đập cô dã man trong thời gian chung sống. Trong clip, tài tử Ngự Giao Ký ném các vật nặng, bóp cổ, dùng chân đá vào người và lăng mạ vợ khi xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, vợ Vương Đông đang mang thai ở tháng thứ 7.

Trước cáo buộc của vợ, Vương Đông khóc lóc thừa nhận có hành vi bạo lực trong lúc nóng giận. Tuy nhiên, anh cũng bị vợ dùng video nói trên giày vò, đe dọa phá hủy sự nghiệp nghệ thuật nếu không đáp ứng yêu cầu vật chất hoặc làm trái mong muốn của cô. Sau nhiều tháng đấu tố qua lại, đầu năm 2023, họ tuyên bố hòa giải và tiếp tục xây dựng tổ ấm với nhau. Tuy nhiên, đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, cả 2 lại xảy ra bất hòa. Vợ nam diễn viên Vương Đông gây xôn xao dư luận khi đăng bài tố cáo chồng đánh đập, đuổi cô và con ra khỏi nhà ngay ngày đầu năm mới. Theo người phụ nữ, cô và con nhỏ phải lang thang ngoài đường giữa thời tiết giá lạnh. Cuối cùng 2 mẹ con đã phải vào trạm cứu trợ người vô gia cư ở tạm và đón năm mới tại đây. Sau mâu thuẫn này, cả hai ly thân và làm thủ tục ly hôn.

Vương Đông ly hôn người vợ thứ 3. Ảnh: Sina, Weibo.

Ngoài thông báo đổ vỡ hôn nhân, Vương Đông cũng tâm sự rằng anh đang trải qua tình cảnh vô cùng khó khăn khi có đến 3 con nhỏ cần nuôi dưỡng. Vương Đông có 1 con gái với người vợ thứ 3. Ở 2 cuộc hôn nhân trước đó, anh lần lượt có 1 con trai và 1 con gái. Trong đó, con trai cả của anh đã 14 tuổi, nhưng vì bị khuyết tật trí tuệ nên không thể tự lo cho bản thân dù là sinh hoạt tắm rửa, tiểu tiện cơ bản nhất.

Do thường xuyên đi đến các tỉnh đóng phim, Vương Đông đang phải tạm gửi con cho bố mẹ già chăm sóc và chỉ có thể thông qua camera giám sát để theo dõi tình hình của con ở nhà. Vì áp lực kinh tế quá lớn, nhưng vài năm trở lại đây liên tục bị hắt hủi trong giới, Vương Đông chia sẻ anh lên đang lên kế hoạch livestream bán hàng để kiếm thêm thu nhập.

Vương Đông cho biết anh có đến 3 con nhỏ cần nuôi dưỡng. Ảnh: Mzxstar.

Vương Đông sinh năm 1978, là người mẫu kiêm diễn viên. Anh từng diễn xuất trong các phim truyền hình giờ vàng có rating cao ngất ngưởng như Tương Dạ, Ngọc Lâu Xuân, Thượng Thực, Bạo Phong nhãn, Sơn Hà Lệnh, Linh Lung, Sở Kiều Truyện, Ngự Giao Ký. Đời tư phức tạp lại dính thêm lùm xùm ngoại tình, bạo hành gia đình, Vương Đông hoen ố hình ảnh nghiêm trọng, không còn được nhà sản xuất phim trọng dụng từ cuối năm 2022.

Nguồn: Sohu, Sina