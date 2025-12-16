Lâu lắm mới "bắt gọn" anh sếp - nàng thơ gen Z bên nhau, 27 giây làm rõ tình cảm hiện tại

Hoàng Tử Thao - Từ Nghệ Dương là cặp đôi hot nhất năm 2025 của showbiz Trung Quốc. Họ đã tổ chức đám cưới hoành tráng vào ngày 16/10. "Anh sếp" và nàng thơ sinh năm 1997 cũng được cho là đã có quý tử đầu lòng, nhưng tạm chưa công bố. Sau khi cưới, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương ít xuất hiện trước công chúng. Điều này khiến khán giả càng thêm tò mò về cuộc sống tân hôn, mối quan hệ đời thường của cả hai.

Đến ngày 16/12, cánh săn ảnh Trung Quốc đã tóm dính Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương tình cảm đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Chủ tịch showbiz ghi điểm với hành động yêu chiều, chu đáo mở cửa, đỡ vợ xuống xe. Theo cư dân mạng, hành động tuy nhỏ nhưng cho thấy tình cảm và sự quan tâm của Hoàng Tử Thao dành cho Từ Nghệ Dương. Trong suốt thời gian dạo vòng quanh trung tâm thương mại, đôi vợ chồng trò chuyện vui vẻ. Có thể thấy đằng sau ống kính, tình cảm của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương rất mặn nồng và tốt đẹp. Bên cạnh đó, nhan sắc Từ Nghệ Dương cũng gây chú ý. Dù ăn mặc có phần xuề xòa, không trang điểm hay làm tóc chỉn chu, cô vẫn gây trầm trồ với làn da trắng phát sáng, đường nét gương mặt thanh tú trong các bức ảnh chụp vội, không qua chỉnh sửa.

Paparazzi xứ Trung "tóm dính" Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương xuống phố. Clip: Sohu.

"Anh sếp" và nàng thơ gen Z là cặp đôi hot nhất năm qua nên "nhất cử nhất động" của họ được khán giả đặc biệt quan tâm. Ảnh: Weibo.

Hoàng Tử Thao chu đáo mở cửa xe cho bà xã. Cặp đôi không rời nhau nửa bước ở trung tâm thương mại. Ảnh: Weibo.

Visual phát sáng của Từ Nghệ Dương dù chẳng ăn mặc, làm tóc hay trang điểm cầu kỳ. Ảnh: Sohu.

Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương vướng nghi vấn có mối quan hệ trên mức sếp - nhân viên từ năm 2020. Nghệ Dương là nghệ sĩ thuộc công ty L.TAO Entertainment do Hoàng Tử Thao sáng lập và giữ chức chủ tịch. Đến ngày 14/7/2024, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương chính thức công khai mối quan hệ sau khi bị lộ "1001 hint" hẹn hò.

Tới ngày 26/8/2024, trong tập cuối của show Đi Cùng Tôi Nào, buổi lễ cầu hôn lãng mạn của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương đã được phát sóng. Được biết, Hoàng Tử Thao đã tổ chức 1 buổi lễ đính ước với Từ Nghệ Dương ở tại Vân Nam (Trung Quốc), vào cuối tháng 4/2024. Khi đó, cựu thành viên nhóm EXO đã kỳ công chuẩn bị, không tiếc tiền bạc bao trọn khách sạn 4 sao để cầu hôn bạn gái trong khung cảnh xa hoa, bao phủ bằng hàng nghìn bông hoa màu hồng phấn mà Từ Nghệ Dương yêu thích. Đến chiều tối ngày 2/12/2024, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương thông báo đã đăng ký kết hôn.

Ảnh đăng ký kết hôn của chủ tịch và nàng thơ gen Z. Ảnh: Sohu.

Cuối tháng 6, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương được cho là đã có con đầu lòng, nhưng chưa công bố. Paparazzi xứ Trung đã "tóm gọn" mẹ Từ Nghệ Dương vỗ về và cẩn thận bế 1 em bé, cùng bảo mẫu trở về nhà riêng của cặp sao hàng đầu Hoa ngữ. Đáng chú ý, trong 1 buổi livestream, Hoàng Tử Thao cũng vô tình hé lộ về việc anh đã lên chức cha: "Dành thời gian cho gia đình, cho vợ, cho con". Khi nhận ra bản thân đã lỡ lời, chủ tịch Cbiz ngay lập tức đính chính từ "dành cho con" thành "dành cho các anh em đồng nghiệp thân thiết". Sau khi nghi vấn đã lên chức cha mẹ nổ ra, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương không xác nhận hay phủ nhận. Tuy nhiên, nam ca sĩ khẳng định vợ chồng anh chưa từng sử dụng dịch vụ mang thai hộ ở Mỹ.

Trước đó, vào tháng 8/2024, tin đồn Từ Nghệ Dương mang thai đã lan truyền rầm rộ ở showbiz Trung Quốc. 1 người hâm mộ gây xôn xao khi tung ảnh cựu thành viên EXO xuất hiện tại bệnh viện phụ sản ở Mỹ. Nữ ca sĩ sinh năm 1997 được Hoàng Tử Thao và gia đình bảo vệ chặt chẽ, tránh để người xung quanh chụp ảnh. Cư dân mạng cũng soi ra dấu hiệu nghi vấn Từ Nghệ Dương mang thai con đầu lòng với Hoàng Tử Thao. Trong video cầu hôn, nữ ca sĩ mặc váy rộng, áo khoác che phủ bụng, hoàn toàn không để lộ vóc dáng thật. Cô cũng thường xuyên vô thức có hành động đưa tay đỡ bụng. Đây được cho là dấu hiệu mang thai của Từ Nghệ Dương.

Hình ảnh mẹ Từ Nghệ Dương cẩn thận bế 1 em bé, đi cùng bảo mẫu về nhà riêng của Hoàng Tử Thao được cánh săn ảnh ghi lại. Em bé được cho là con của nàng thơ gen Z. Ảnh: Weibo.

Trước nghi vấn đã có con đầu lòng, Hoàng Tử Thao và Tử Nghệ Dương không thừa nhận cũng không phủ nhận. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sohu