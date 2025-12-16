Mới đây, Low G và Dương Fynn gây bão showbiz khi chính thức công khai ảnh cầu hôn sau 5 năm gắn bó. Cặp đôi cùng sinh năm 1997 này được công chúng yêu thích bởi câu chuyện tình yêu bền bỉ, thực tế và cùng nhau phát triển từng ngày.

Sau 5 năm bên nhau, Low G cầu hôn bạn gái kiêm quản lý của mình. Ảnh: Instagram nhân vật

Low G tên thật là Nguyễn Hoàng Long, sinh năm 1997, xuất thân từ cộng đồng hip-hop với nền tảng là dancer trước khi chuyển sang rap và sản xuất âm nhạc. Low G đã bắt đầu theo đuổi nghệ thuật từ năm 12 tuổi. Anh được đánh giá là một trong những rapper thế hệ mới sở hữu màu sắc riêng, không chạy theo số đông nhưng vẫn có tệp khán giả trung thành.

Âm nhạc của Low G mang hơi hướng hiện đại, cá tính, đôi khi gai góc nhưng cũng có nhiều khoảnh khắc rất đời. Thay vì xuất hiện dày đặc trên truyền hình hay các gameshow, Low G chọn cách phát triển chậm rãi, tập trung vào sản phẩm và cộng đồng người nghe của mình.

Low G đã bắt đầu bén duyên với nghệ thuật từ năm 12 tuổi và vẫn bền bỉ theo đuổi đến hiện tại (Ảnh: Instagram nhân vật)

Anh sở hữu visual sáng, phong cách âm nhạc riêng biệt. Ảnh: Instagram nhân vật

Song song với sự nghiệp của Low G là sự hiện diện bền bỉ của Dương Fynn. Cô tên thật là Dương Hoàng, sinh năm 1997, được biết đến là một content creator sở hữu trang cá nhân nửa triệu người theo dõi, TikTok gần 1 triệu người theo dõi. Dương Fynn không xây dựng hình ảnh bạn gái nghệ sĩ theo hướng hào nhoáng mà xuất hiện đúng với bản chất đời thường, nói chuyện về công việc, tiền bạc, cảm xúc và cách yêu vô cùng thực tế.

Bạn gái của Low G cũng là một nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng, có nhiều người theo dõi. Ảnh: Instagram nhân vật

Cô có vẻ ngoài xinh xắn, cá tính. Ảnh: Instagram nhân vật

Điểm đặc biệt trong mối quan hệ của Low G và Dương Fynn là việc cả hai không tách bạch hoàn toàn giữa tình yêu và công việc. Dương Fynn đảm nhiệm vai trò quản lý, hỗ trợ Low G trong việc sắp xếp lịch trình, làm việc với đối tác và định hướng hình ảnh. Chính sự đồng hành này khiến mối quan hệ của họ không chỉ dừng lại ở cảm xúc, mà còn gắn với trách nhiệm và sự tin tưởng lâu dài.

Châu Bùi từng công khai bày tỏ sự yêu thích với tình yêu của Low G và Dương Fynn. Ảnh: Instagram nhân vật

Cả hai trải qua nhiều chuyến du lịch cùng nhau, thoải mái công khai ảnh hẹn hò (Ảnh: Instagram nhân vật)

Cặp đôi cũng thừa nhận đã dọn về sống chung từ lâu.bẢnh: Instagram nhân vật

Câu chuyện Low G sẵn sàng chuyển những khoản tiền lớn cho Dương Fynn mà không cần hỏi lý do từng gây chú ý. Cả hai đã dọn về sống chung từ lâu, có nhiều điểm hoà hợp về phong cách sống. Tình yêu của Dương Fynn giúp Low G thay đổi theo hướng tích cực.

Low G từng chi mạnh tay chuyển tiền cho bạn gái không cần lý do. Ảnh: Instagram nhân vật

Low G và Dương Fynn bắt đầu hẹn hò từ khoảng năm 2020. Trong suốt hơn 4 năm bên nhau, cặp đôi không né tránh việc công khai nhưng cũng không phô trương đời sống tình cảm. Họ xuất hiện cùng nhau một cách tự nhiên, chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, từ công việc đến sinh hoạt cá nhân.

Trong một cuộc phỏng vấn, Dương Fynn chia sẻ về việc là quản lý của người yêu: "Thật ra do bọn mình vừa yêu nhau, vừa làm việc nên thời gian của chúng mình trôi qua nhanh lắm. Thoắt một cái đã hết một năm. Thậm chí bọn mình còn không có thời gian để nghĩ nhiều về việc đang ở cột mốc nào, đang đạt được những gì. 3 năm gần đây, chúng mình nghĩ nhiều về công việc hơn trong cuộc sống hàng ngày. 2 năm đầu thì giống như những cặp đôi bình thường, vẫn đi chơi, hẹn hò, lang thang và trò chuyện đủ thứ".

Sau 5 năm bên nhau, cả nắm tay bước sang cột mốc mới. Ảnh: Instagram nhân vật

Low G từng nói về tình yêu với Dương Fynn: " Ngày xưa mình không nghe Kpop nhưng yêu Dương rồi thì mình nghe Kpop cũng… thấy hay. Ngày xưa mình sợ người nóng tính nên bạn bè xung quanh cũng toàn là những người nền tính và hơi cả nể. Sau khi tìm hiểu nhiều hơn về những người thẳng thắn và nóng tính thì mình lại thấy thật ra họ cũng an toàn. Ít ra mình cũng biết được sự thật và nếu có khó chịu thì cũng chỉ trong lúc đấy thôi. Còn lại mọi thứ sẽ rất rõ ràng".