Tiên Nguyễn làm mất nhẫn kim cương khi được chồng gốc Dubai cầu hôn

Tiên Nguyễn và chồng Justin Cohen trở thành cặp đôi mới được công chúng Việt quan tâm. Lần hiếm hoi một hôn lễ hào môn được chia sẻ tất tần tận, thoải mái lộ rõ chân dung chú rể. Ít ai biết, trước khi chính thức "chốt đơn" Tiên Nguyễn thì Justin Cohen đã có hơn nửa thập kỷ gắn bó thầm lặng, vượt qua nhiều thử thách, sự chấp thuận của nhà gái để cả hai có thể tiến đến hôn nhân.

Mới đây, trong clip hành trình cả hai yêu nhau được phát tại lễ cưới ở Đà Nẵng đã được hé lộ. Theo đó, Justin Cohen và Tiên Nguyễn vô tình gặp gỡ nhau qua những người bạn, sau đó nảy sinh tình cảm. Chàng trai gốc Dubai đã bí mật "đánh úp" cầu hôn ái nữ nhà tỷ phú Johanthan Hạnh Nguyễn sau 4 năm cả hai gắn bó. Những hình ảnh, clip trong dịp đặc biệt này được cặp đôi giữ kín suốt hơn 1 năm qua đến nay mới chính thức "xả kho".

Tiên Nguyễn và chồng có chuyện tình kín tiếng kéo dài suốt nhiều năm

Theo đó, Justin Cohen cầu hôn Tiên Nguyễn trong một toà nhà tại Pháp, có sự giúp sức của Marie - bạn gái Hiếu Nguyễn. Anh đã chủ động sắp xếp, lên ý tưởng và trang trí không gian ngập tràn hoa hồng đỏ, cùng ảnh kỷ niệm của cả hai. Tiên Nguyễn đã rất bất ngờ, cô xúc động khi nhìn thấy Justin Cohen đứng giữa không gian vô cùng lãng mạn để cầu hôn mình.

Justin Cohen nói: "Đã 4 năm, 4 tháng, 7 ngày kể từ 365 ngày chúng ta ở bên nhau. Anh đã hứa với gia đình em, và bây giờ anh muốn nói với em một điều rằng anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, chăm sóc em dù trong bất kì hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Anh sẽ mã là Bubbi của em. Em biết đấy, anh đã nói chuyện với bố của em và ông đã chúc phúc cho chúng ta".

Tuy nhiên, cú "twist" lớn nhất ở tình tiết Tiên Nguyễn đã làm lạc mất nhẫn kim cương vừa được cầu hôn. May mắn là sau tầm 40 phút, họ đã tìm được và cùng nhau chụp loạt ảnh kỷ niệm cột mốc đặc biệt. Sự cố này chắc hẳn đã để lại một ấn tượng khó quên với Tiên Nguyễn và Justin Cohen.

Trọn vẹn màn cầu hôn của Justin dành cho Tiên Nguyễn ở Pháp

Anh chuẩn bị chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, nhìn qua đã biết giá trị không nhỏ

Tiên nguyễn vô cùng xúc động khi bị "đánh úp" tổ chức tiệc cầu hôn bất ngờ

Sau khi đồng ý, Tiên Nguyễn đeo nhẫn và trao nụ hôn ngọt ngào

Một sự cố nhỏ xảy ra là cô làm lạc mất chiếc nhẫn ngay tiệc cầu hôn

Và cặp đôi đã tìm lại được ngay sau đó

Chồng của Tiên Nguyễn tên Justin Cohen, anh là người Dubai. Justin Cohen tốt nghiệp tại British Columbia Institute of Technology (BCIT) và Vancouver Film School (VFS). Tại Vancouver Film School, chồng của Tiên Nguyễn từng giữ vai trò Webmaster - dẫn dắt đội ngũ thiết kế và lập trình viên. Anh còn đảm nhiệm vị trí thiết kế tại một công ty quảng cáo ở Canada, tham gia xây dựng các giải pháp web cao cấp cho nhiều thương hiệu toàn cầu. Năm 2007, chồng Tiên Nguyễn và doanh nhân Vũ Ly Việt (chồng diễn viên Kathy Uyên) sáng lập công ty quảng cáo và sản xuất nội dung số. Hiện tại, anh chủ yếu sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Trong lễ cưới, Hiếu Nguyễn - em trai Tiên Nguyễn nhận xét về anh rể: "Marie cứ liên tục nhắc tôi rằng anh trông trẻ hơn tôi cả mười tuổi. Ban đầu tôi nghĩ là nhờ mấy liệu pháp và lịch chăm sóc da năm ngày một tuần của anh nhưng sau khi gặp các anh em trai và mẹ anh, tôi nhận ra đó hoàn toàn là do… gen di truyền. Anh là một người đàn ông chăm chỉ và đầy trách nhiệm. Anh vừa đi học vừa làm thêm để tiết kiệm tiền cho tương lai. Một đứa trẻ bình thường có lẽ sẽ tiêu tiền vào kẹo, truyện tranh, trò chơi, hay thậm chí là một chiếc xe đạp.

Nhưng không phải Justin. Justin tiết kiệm từng đồng để mua vớ, đồ lót, ga giường, mô hình và trang phục của… Ninja Rùa Tuổi Teen! Ngay cả khi bị bạn bè trêu chọc vì niềm đam mê Ninja Rùa, anh vẫn không từ bỏ. Có thể lý do nghe hơi lạ nhưng điều đáng trân trọng là anh có đam mê, có quyết tâm, và không quan tâm người khác phán xét thế nào. Tôi không dễ tự hào về nhiều người nhưng tôi thực sự tự hào khi được làm em rể của Justin. Tôi thật lòng mong anh sẽ tận hưởng hành trình cùng chị ấy khi hai người già đi với nhau - giống như cách tôi đã tận hưởng quãng thời gian lớn lên cùng chị. Hãy chăm sóc chị ấy thật tốt".